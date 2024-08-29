28.08.2024, 09:22 47821
В Казахстане появится 26 тысяч новых рабочих мест
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило перечень из 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге. Их реализация создаст более 26 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Реализация этих проектов создаст более 26 тысяч новых рабочих мест, увеличит экспорт на 6 трлн тенге и обеспечит импортозамещение на сумму более 1,5 трлн тенге. Эти меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению оффтейк-контрактов с отечественными производителями", - отметили в правительстве.
Ожидается, что реализация проектов принесет ряд значительных экономических результатов:
- обеспечение 100% сырьевой базой сталелитейных производств путем переработки горячебрикетированного железа (до 2 млн тонн);
- открытие нового и модернизация действующего производства, что позволит увеличить выпуск стали с 3 до 6 млн тонн в год;
- модернизация мощностей нефтепереработки для повышения объемов переработки нефти с 18 до 24 млн тонн в год и выработки нефтепродуктов с 13,4 до 19 млн тонн в год;
- производство калийных удобрений в рамках импортозамещения (6 млн тонн в год при выходе на полную производственную мощность);
- запуск производства до 1250 тыс. тонн полиэтилена в год, что позволит удовлетворить внутренний спрос и поддержать экспорт в отраслях логистики, торговли, пищевой промышленности, машиностроения, строительства и военно-промышленного комплекса;
- производство до 735 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год, что покроет внутренний спрос и обеспечит экспорт (внутренний спрос - 77,4 тыс. тонн, экспорт - 657,6 тыс. тонн);
- выпуск новой продукции карбамида до 577 тыс. тонн в год для диверсификации производства химической промышленности;
- увеличение локализации автомобильного производства с 10% до 50%, с выпуском 160 тыс. автомобилей в год на двух заводах;
- кластерное развитие туризма (торговля, транспорт и услуги), что позволит стимулировать деловую и инвестиционную деятельность;
- наращивание экспорта продуктов пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью (производство: 352 тыс. тонн клейковины, 110 тыс. тонн крахмала, 30 тыс. тонн глюкозы, 45 тыс. тонн фруктозы).
новости по теме
28.08.2024, 15:54 31011
Завод по производству серной кислоты построят в Жамбылской области
Проектом предусмотрено производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завод по производству серной кислоты построят в 18 километрах от города Жанатаса в Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Проектом предусмотрено производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год, необходимой для нужд производства химических удобрений в Казахстане", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что инвестором масштабного проекта выступает один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений компания ЕвроХим. EPC-подрядчик - China National Chemical Engineering Group, субподрядчик по проектированию - ТОО "Инжиниринговая компания "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС".
Ранее сообщалось, что в Костанайской области построят завод по производству 20 видов сыра.
28.08.2024, 12:34 39701
Казахстан и Таджикистан договариваются о взаимной поставке электроэнергии
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонзодой Усмонали и заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Манучехром Сафарзодой, сообщает Министерство энергетики Казахстана.
Сторонами в 2023 году подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом "Рогунская ГЭС" в 2023-2032 годы.
С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан", - отметил Саткалиев.
Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.
Напомним, в Казахстане вырастут тарифы на электричество.
Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
27.08.2024, 16:37 86821
Казахстан совместно с Россией построят два энергоблока на Экибастузской ГРЭС
Фото: gres2.kz
Рассказать друзьям
Экибастуз. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан ЕРС-контракт с российско-казахстанским консорциумом о строительстве двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".
Речь идет об энергоблоках № 3 и № 4 мощностью 540 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 запланирован на 2028 год, а № 4 - на 2030 год", - рассказали в пресс-службе фонда.
Как уточнили в пресс-центре, после завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств и льготного займа. В этом году уже будет разработана необходимая проектно-сметная документация", - добавили в фонде.
Напомним, в Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию.
27.08.2024, 15:41 90881
Инвестиционные аспекты водоснабжения стран Центральной Азии обсудят эксперты ЕАБР на 8-м форуме по развитию аналитических центров ЦАРЭС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель Центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Арман Ахунбаев, представит доклад "Пути устранения инвестиционного разрыва в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии" в рамках 8-го форума по развитию аналитических центров ЦАРЭС.
Презентация Ахунбаева раскроет данные Центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР, касающиеся оценки инвестиционных потребностей Центральной Азии для должного исполнения цели устойчивого развития ООН к 2030 году. Доклад затронет и конкретные практические предложения относительно обеспечения необходимого финансирования региона для решения вопросов, сформированных в рамках подготовки исследования аналитического центра ЕАБР о "Питьевом водоснабжении и водоотведении в Центральной Азии".
Как отметили в пресс-службе ЕАБР, в Центральной Азии проблема с наличием воды стоит особенно остро. Сегодня 10 млн человек, или 14% населения, не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Финансовое обеспечение планов и программ развития сектора водоснабжения и санитарии в странах ЦА недостаточно для выполнения ЦУР 6 до 2030 года. На период 2025-2030 годов региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно. Перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование для сектора водоснабжения и водоотведения. Эффекты на экономику от реализации инвестиций в данный сектор ЦА могут быть значительными. Каждый вложенный доллар на выходе создает в экономике в среднем три дополнительных. Инвестиции необходимы для обеспечения здоровья населения, образования и социальных благ.
ЕАБР совместно с Институтом ЦАРЭС, Азиатским банком развития (АБР) и другими партнерами проведет 8-й форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС (CTTDF) 27-28 августа 2024 года в Алматы, Казахстан. В этом году тема форума "Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий" соберет вместе политиков, экспертов и лидеров из более чем 30 стран для продвижения регионального сотрудничества в Азии по климатическим действиям.
Основные мероприятия форума:
• церемония открытия и основные доклады: выступления директора Института ЦАРЭС, вице-президента АБР и высокопоставленного представителя Министерства национальной экономики Казахстана;
• панельные дискуссии: участие в обсуждениях ЦУР, управления климатом и последних инноваций в области климатических технологий;
• возможности для налаживания контактов: общение с ведущими экспертами и политиками в эксклюзивной обстановке.
Форум будет включать презентации, панельные дискуссии, тематические исследования и интерактивные сессии, направленные на содействие диалогу и разработку практических стратегий для укрепления климатической устойчивости в регионе ЦАРЭС.
Программа мероприятия опубликована на сайте ЦАРЭС.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
27.08.2024, 12:49 100911
Бахит Ерегенов назначен руководителем Шымкентского НПЗ
С 2019 года Ерегенов занимал должность технического директора завода
Рассказать друзьям
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Решением общего собрания участников руководителем ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) назначен Бахит Ерегенов, сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз".
Бахит Ерегенов родился 5 января 1965 года.
В 1990 году окончил Казахский химико-технологический институт (ныне Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О.Ауэзова).
В разные годы работал в подразделениях нефтепереработки и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".
В 2011 году пришел на Шымкентский НПЗ, пройдя путь от менеджера до директора по контролю проектов департамента инжиниринга и управления проектом, затем директора по производству.
С 2019 года занимал должность технического директора ТОО "ПКОП".
27.08.2024, 11:13 107021
Kaspi.kz объявил о заинтересованности участвовать в приватизации платежной системы Humo в Узбекистане
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz выразил заинтересованность в участии в торгах по продаже 100% государственной доли в уставном капитале АО "Национальный межбанковский процессинговый центр", который является оператором платежной системы Humo. Соответствующее письмо направлено международной компании Deloitte, которая выступает консультантом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
Humo - платежная система на основе банковских платежных карточек для осуществления операций в Узбекистане и за рубежом. В рамках платежной системы Humo эмитированы 27 миллионов HumoCard, действуют 6 400 банкоматов и свыше 210 тысяч терминалов.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Экономика Узбекистана стремительно развивается, и мы видим, что государство демонстрирует высокие принципы открытости и приверженности рыночной экономике. Успешно реализуются реформы, нацеленные на повышение привлекательности для инвесторов и таких публичных компаний, как Kaspi.kz. Среди наших инвесторов и акционеров такие самые престижные в мире американские и глобальные инвесторы в технологические компании, как BlackRock, Fidelity, Capital International, Ballie Gifford и многие другие.
Мы планируем развивать действующую бизнес-модель Humo, дополнив нашим огромным опытом развития платежных технологий и сервисов, которые являются катализатором роста безналичных платежей и способствуют росту экономики.
Мы предполагаем значительные инвестиции в технологии и персонал в Узбекистане, которые сделают платежные сервисы Humo еще более доступными и удобными для всех участников. В результате этих инвестиций Humo получит дополнительный импульс к развитию, расширит свои технологические возможности и станет для многих примером в сфере инноваций. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту инвестиционной привлекательности Узбекистана и станет драйвером роста привлечения иностранных инвестиций в экономику страны".
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы мирового класса, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнёрам. Компания является оператором платежной системы и также предоставляет сервисы электронной коммерции, безналичных платежей и финансовых услуг в Казахстане.
В 2024 году компания Kaspi.kz провела публичное размещение (IPO) в США на фондовой бирже NASDAQ, что стало одним из самых больших публичных размещений в США за последние два года. На данный момент капитализация компании составляет около 24 миллиардов долларов США.
Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) написала два обучающих материала, по которым учатся студенты магистратуры несколько лет подряд, что само по себе является уникальным фактом. Международные эксперты считают Kaspi.kz уникальным примером того, как технологии улучшают жизнь граждан.
27.08.2024, 11:10 106206
В Казахстане услуги такси подорожали на 13% за год
Алматы - самый дорогой в СНГ город для поездок в такси
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам июля текущего года услуги такси подорожали на 1,5% за месяц и на 13,2% за год.
При этом в месячной динамике стоимость услуг в секторе выросла только в трех регионах - Шымкенте, Алматы и Жетысуской области: на 16,1%, на 4,2% и на 1,1% соответственно. В остальных 17 из 20 регионов страны цены остались на прежнем уровне. В годовой динамике резкое удорожание было отмечено в Алматы: сразу на 36,9%. Далее расположились Шымкент, а также Актюбинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области", - сообщает energyprom.kz.
При этом наименьший годовой рост цен в секторе наблюдался в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях: на 1% в каждом из регионов.
По итогам января-июля текущего года в Казахстане услугами такси воспользовались 39,8 млн пассажиров - на 36,4% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольший показатель пришелся на Западно-Казахстанскую область: 9,7 млн пассажиров, годовой рост - в 5,7 раза. Далее идут Астана и Алматы: 5,6 млн и 4,8 млн пассажиров соответственно", - сообщили аналитики.
По их данным, менее популярны были услуги такси в Жетысуской, Атырауской и Улытауской областях.
Доходы компаний в секторе достигли 5 млрд тенге, против 3,3 млрд тенге годом ранее. В стоимостном выражении доходы выросли на 52,2%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане самый высокий тариф такси среди стран СНГ.
27.08.2024, 11:01 80321
Проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы представил Минфин
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства представил проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.
По его словам, законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года.
Основные параметры бюджета:
- поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге;
- привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 2 трлн тенге;
- дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9% к ВВП.
- расходы бюджета с учетом доходов и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по отношению к 2024 году и составят 25,8 трлн тенге.
Глава Минфина подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным.
На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге с увеличением на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году", - сообщил он.
Основные факторы роста расходов следующие:
- Индексация социальных выплат на средний уровень инфляции: базовой пенсии и пособии на 6,5%, солидарной пенсии на 8,5% с опережением среднего уровня инфляции на 2%. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге. В результате в 2025 году средний размер пенсии составит 96 562 тенге.
- Увеличение количества грантов дополнительно на 2500 мест по сравнению с текущим годом. В итоге с учетом дополнительных мест в 2025 году будет выделено порядка
- 78 тысяч образовательных грантов.
- Увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и увеличения количества больных.
Следующим приоритетным направлением является поддержка регионов. В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. Доля от общих расходов бюджета составляет порядка 30%", - сообщил Такиев.
На эти деньги в 2025 году планируется:
- обеспечить доступ населения к услугам централизованного водоснабжения в городах до 99,6%, в сельских населенных пунктах до 98%;
- снизить уровень износа сетей теплоснабжения до 51%;
- обеспечить доступ к природному газу 51 515 человек и 3 сельских населенных пунктов. Уровень газификации населения в 2025 году составит 62%;
- в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" модернизовать 18 объектов транспортной инфраструктуры, 33 жилищно-коммунальных хозяйств и 91 социальных объектов.
На поддержку реального сектора экономики на 2025 год предусмотрено 2,1 трлн тенге.
Такиев перечислил приоритетные направления данной сферы:
- Развитие агропромышленного комплекса с расходами 635 млрд тенге. В том числе: льготное кредитование весенних полевых и уборочных работ, повышение доходов сельского населения в рамках проекта "Ауыл аманаты", кредитование крупных инвестиционных проектов по опыту СКО, а также субсидирование АПК.
- Развитие транспортной инфраструктуры на республиканском уровне на общую сумму 568 млрд тенге (содержание более 18 тысяч км дорог, реконструкция 10 проектов автомобильных дорог республиканского значения за счет займов под государственную гарантию и обновление парка подвижного состава железнодорожных вагонов в количестве 7 292 единиц).
- Поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса с расходами 204 млрд тенге. Средства будут направлены на субсидирование ставки вознаграждения на погашение принятых обязательств по кредитам субъектов частного предпринимательства, оказание операторских услуг, а также оздоровление и усиление предпринимательского потенциала.
Законопроект готовят к внесению на рассмотрение в мажилис парламента.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.08.2024, 09:22В Казахстане появится 26 тысяч новых рабочих мест 28.08.2024, 10:55Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера41901Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера 28.08.2024, 12:3439436Казахстан и Таджикистан договариваются о взаимной поставке электроэнергии 28.08.2024, 15:1832636Новый сервис: казахстанцы смогут вызвать сотрудника ЦОНа на дом 28.08.2024, 15:5430771Завод по производству серной кислоты построят в Жамбылской области 23.08.2024, 20:01287126Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29265536Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17262471Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10257616Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38223276ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП 31.07.2024, 09:28458191Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 30.07.2024, 15:38390851Нанесли разметку, не залатав ямы - алматинцы вновь жалуются на качество дорог 30.07.2024, 20:36385721В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность 30.07.2024, 16:59374101Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Кызылорде 31.07.2024, 12:34363101Более $12 млрд инвестиций привлек Казахстан через МФЦА
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?