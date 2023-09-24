В Казахстане продлят запрет на вывоз угля автотранспортом

Фото: primeminister.kz

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Тараз. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Республики Казахстан и Кыргызской Республики обсудили план увеличения товарооборота до 2 миллиардов долларов США, - Правительства Республики Казахстан и Кыргызской Республики обсудили план увеличения товарооборота до 2 миллиардов долларов США, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.





В этом контексте требуется ускорить реализацию ряда важных совместных проектов. В частности, создание в ближайшем будущем индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на приграничных территориях будет способствовать осуществлению новых кооперационных проектов. Это также внесет вклад в достижение задачи, поставленной главами двух государств, по увеличению товарооборота до $2 млрд, ответил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.





primeminister.kz





Между республиками стабильно растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд. Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году: за 7 месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн", - говорится на сайте главы кабмина Казахстана.





Основными темами межправительственного совета, в котором также приняли участие руководители центральных госорганов двух стран, стали укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в области водопользования и энергетики, реализация кооперационных проектов в промышленности и АПК, развитие транзитно-транспортного потенциала республик, совместные инициативы в сферах туризма и культуры.





Дополнено 23.09.2023, 19.00





На первом форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, проходящем в Таразе, главы Шымкента и кыргызского города Оша подписали меморандум об установлении побратимских связей.





В прошлом году в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан наши области подписали шесть документов о развитии сотрудничества. В рамках сегодняшнего форума устанавливаются побратимские связи еще между двумя регионами с обеих сторон", - отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.





Полномочные представители президента Кыргызской Республики в Таласской области - Нурлан Дарданов и Иссык-Кульской области - Илияз Иманбетов.





Далее главы правительств двух стран подписали протокол 11-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета, а руководители городов Шымкента и Оша, Актюбинской и Джалал-Абадской областей - меморандумы об установлении побратимских связей.





Вместе с тем между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. При этом только в прошлом году вложено почти $200 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.





По словам Смаилова, ключевая роль в этом отводится межрегиональному сотрудничеству. Две области Казахстана - Алматинская и Жамбылская граничат с тремя областями Кыргызстана по госгранице протяженностью порядка 1200 км. При этом сегодня выстраивается принципиально новая система межрегиональных и приграничных торговых отношений.





Наряду с этим по итогам двух дней форума подписан ряд коммерческих документов на сумму порядка $65 млн, предусматривающих поставку мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, аммофоса, цианида натрия, известняка и сланцев, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере.