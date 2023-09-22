19.09.2023, 17:29 61056
В Казахстане могут ограничить экспорт угля
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев в ходе брифинга сообщил, что Казахстан разрабатывает меры по ограничению экспорта угля.
Глава ведомства напомнил, что уже введены ограничения на вывоз угля автотранспортом и сейчас разрабатывается новый пакет мер. По его словам, делается это для максимального обеспечения углем собственного населения, информирует sputnik.kz.
Существует социальный уголь, который продается по сниженной цене, и, к сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны - куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. И для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых и бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля", - цитирует zakon.kz Каната Шарлапаева.
Напомним, в мае был введен запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом.
Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
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21.09.2023, 20:57 3461
Казахстанцы в августе купили более 3000 золотых слитков
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 3072 мерных слитка общим весом 137,2 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в августе, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 138 255 золотых слитков общим весом 4,8 т.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 35 842 штуки. Далее следуют 5-граммовые - 31 325 штук (23%), 100-граммовые - 29 381 штука (21%), 20-граммовые - 25 050 штук (18%), и 50-граммовые - 16 657 штук (12%).
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в августе пришлись на Алматы (1527 штук, 55%), Шымкент (693 штуки, 25%) и Астану (221 штука, 8%).
21.09.2023, 20:49 3981
В Казахстане снизились цены на девять социально значимых продуктов
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6%, сообщает Бюро национальной статистики.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
По состоянию на 19 сентября в Казахстане снизились цены на девять социально значимых продуктов. Заметнее всего подешевели лук (на 3,4%) и картофель (на 2,1%). Гречка и капуста подешевели на 0,5%. На несколько долей процента подешевели подсолнечное масло, сахар, кефир, творог и макароны.
Меры, принимаемые для стабилизации цен на основные продукты питания в период активной уборочной кампании, рассмотрели на еженедельном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина 9 сентября.
По итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг - 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
21.09.2023, 14:08 9401
Объем инвестиций ЕАБР в Казахстан может превысить $2,2 млрд за два года
Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстан по итогам первых двух лет реализации стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70% и составить более $2,2 млрд. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с председателем правления банка Николаем Подгузовым.
Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Так, в различных отраслях уже реализованы 104 проекта на $5,6 млрд. Это в том числе касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и т.д.
В июне этого года открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, которая была построена при финансировании ЕАБР в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития. В настоящее время ЕАБР совместно с международными партнерами финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Наряду с этим перспективными проектами являются строительство железнодорожной линии Аягоз - Бахты и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год.
Кроме того, банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода Астрахань - Мангышлак. С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования.
Алихан Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики и обозначил правильность подхода банка, учитывающего цели национального развития РК.
Справка: Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Напомним, ЕАБР и Министерство водных ресурсов Казахстана договорились о сотрудничестве в водно-энергетической сфере.
21.09.2023, 08:08 15811
ЕАБР и Министерство водных ресурсов Казахстана договорились о сотрудничестве в водно-энергетической сфере
Фото: ЕАБР
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржана Нуржигитова с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым по вопросам перспективного сотрудничества в вопросах развития водно-энергетического комплекса.
Николай Подгузов рассказал об одном из ключевых инвестиционных мегапроектов ЕАБР - "Водно-энергетическом комплексе Центральной Азии". Он подчеркнул, что успешная реализация данного мегапроекта имеет потенциал способствовать дополнительному росту регионального ВВП на 1,5% ежегодно. Кроме того, проект ориентирован на повышение эффективности использования водных ресурсов на 40%, что является важным аспектом для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и продовольственной безопасности в данном регионе. Эта инициатива является центром внимания банка и будет иметь значительный вклад в развитие Центральной Азии, в особенности Республики Казахстан.
Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии" и "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии". Осенью ЕАБР представит свой новый аналитический доклад по вопросам эффективной ирригации и водосбережения в Центральной Азии. Доклад будет ориентирован на стимулирование сотрудничества и совместных усилий в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Банком одобрены для последующего финансирования такие проекты, как реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак в Республике Казахстан и строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызской Республике. Кроме того, в проработке находится ряд проектов, обеспечивающих регион дополнительной водно-энергетической инфраструктурой.
Мы готовы сотрудничать с Евразийским банком развития, а также и с другими международными финансовыми институтами, в том числе продолжать работу со Всемирным банком, Исламским банком развития", - отметил министр Нуржан Нуржигитов.
Министр также предложил рассмотреть вопросы участия в проекте по модернизации канала имени Каныша Сатпаева, а также в автоматизации и цифровизации нового Министерства водных ресурсов и ирригации РК при условии финансирования без гарантии правительства.
Обеспечение Казахстана необходимыми дополнительными объемами воды - одна из наших приоритетных задач, так как от них напрямую зависит улучшение качества жизни населения, развитие сектора АПК, в особенности в юго-западной части Казахстана. Как международный банк развития, мы комплексно подходим к решению этой задачи и готовы оказывать финансовое содействие развитию водного комплекса, консультативную поддержку, а также выступать площадкой для объединения всех заинтересованных сторон водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Партнерство с новым Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - важный шаг в достижении этих целей", - подчеркнул Николай Подгузов.
Стороны договорились о дальнейшем активном взаимодействии по всем важным вопросам, что подчеркивает стратегическое значение данного партнерства в сфере водных ресурсов и развития экономики в регионе.
На встрече Николай Подгузов подчеркнул ведущее положение Казахстана по объему инвестиций, предоставленных ЕАБР, а также значение реализуемых банком проектов в стране. Казахстан занимает первое место в проектном портфеле банка. ЕАБР инвестировал в проекты в республике $5,6 млрд. В 2022 году ЕАБР превысил все плановые показатели, увеличив инвестиции в Казахстан в 5 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув суммы $1,2 млрд. В течение первых 8 месяцев текущего года ЕАБР направил уже более $900 млн на проекты в Казахстане.
Напомним, в начале сентября 2023 года было создано новое ведомство - Министерство водных ресурсов и ирригации, его возглавил Нуржан Нуржигитов.
20.09.2023, 11:30 34606
"Казгеология" стала дочерней компанией "Тау-Кен Самрук"
Подписан соответствующий договор
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акции АО "Казгеология" переданы национальной горнорудной компании "Тау-Кен Самрук", сообщает пресс-службе фонда "Самрук-Қазына".
Соответствующий договор подписан между АО "Самрук-Қазына" и АО "НГК "Тау-Кен Самрук". Ранее в соответствии с постановлением правительства Казахстана № 1128 от 30 декабря 2022 года госпакет акций НГК "Казгеология" передан в оплату размещаемых акций АО "ФНБ "Самрук-Қазына", - проинформировали в фонде.
На данный момент "Казгеология" совместно с партнерами реализует несколько десятков инвестиционных проектов, созданы совместные предприятия и консорциумы. Компания сотрудничает с лидерами мировой горнодобывающей отрасли.
Напомним, в прошлом году холдинг "Байтерек" сократил количество дочерних организаций.
19.09.2023, 16:32 63446
Шарлапаев прокомментировал смену собственника "АрселорМиттал Темиртау"
Если иностранный инвестор решит уйти с казахстанского рынка, то заключит договор купли-продажи этого актива с другим инвестором или государством
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапев ответил на вопрос о смене собственника "АрселорМиттал Темиртау" и передаче в другие руки.
Шарлапаев подчеркнул, что Казахстан уважает права международных инвесторов.
Ни у кого ничего отбирать не будем. При этом существует требование промышленной безопасности к обеспечению безопасности сотрудников и безопасности рабочих мест. Поэтому иностранные инвесторы, которые в Казахстане, будут вынуждены с этими требованиями считаться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все требования безопасности выполнялись в полной мере", - заявил Шарлапаев.
При этом он уточнил, что если иностранный инвестор решит уйти с казахстанского рынка, то заключит договор купли-продажи этого актива с другим инвестором или государством.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек. Была создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Комиссия по расследованию причин аварии и гибели работников пришла к выводу, что в трагедии на шахте "Казахстанская" полностью виноват работодатель.
Казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По их мнению, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала". Они призвали государство выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус не вложил ничего.
За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек.
19.09.2023, 15:46 65151
В Казахстане в тысячу раз повысят налог на премиальный алкоголь
Налог на роскошь касается определенной прослойки, которая не имеет большой доли в структуре населения
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, разъясняя действие налога на роскошь, отметил, что налог на элитный алкоголь будет увеличен в тысячу раз.
Куантыров напомнил, что ранее был предоставлен отчет о наличии яхт, самолетов, дорогих автомобилей, владельцам которых предстоит платить налог на роскошь.
Также он будет накладываться на премиальный алкоголь. Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan 50-летней выдержки, который стоит 7 млн тенге. Сейчас акциз на него - 700 тенге. Мы увеличиваем в тысячу раз, примерно до 10% от стоимости", - сказал министр в кулуарах правительства.
При этом он отметил, что налог на роскошь касается определенной прослойки, которая не имеет большой доли в структуре населения.
Напомним, в Казахстане налог на роскошь хотят ввести с 2024 года.
19.09.2023, 15:18 64726
В Минпроме рассказали, как будут бороться с точечной застройкой
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев рассказал журналистам, что компаниям, занимающимся точечной застройкой, будет сложно получить государственную поддержку, а комплексным застройщикам будут создаваться благоприятные условия.
Канат Шарлапаев признал, что точечная застройка - проблема всех городов Казахстана.
Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом, и приоритеты будут уже на комплексную застройку. Мы будем застраивать комплексно целыми кварталами, в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры в шаговой доступности - это детские сады, школы, коммерческие площади, магазины в шаговой доступности. Единственное, я хочу сразу всех предупредить, что это эволюционный процесс и изменение стандартов строительства занимает время, во многом министерство и до меня вело эту работу, поэтому, возможно, мы какие-то первые результаты по комплексной застройке увидим в следующем году", - сказал министр.
На просьбу разъяснить, что значит "демотивировать застройщиков", Шарлапаев ответил, что компаниям, занимающимся точечной застройкой, будет сложнее "с точки зрения государственной поддержки и регуляторного режима".
Если компании будут заниматься комплексной застройкой, им будет создаваться более благоприятный режим со стороны государственных органов и господдержки", - пояснил глава Минпрома.
Ранее депутат Асхат Аймагамбетов назвал активную застройку и отсутствие инфраструктуры причинами нехватки мест в школах. Он рассказал о готовящемся проекте закона, который будет запрещать выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов при отсутствии там необходимой инфраструктуры.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?