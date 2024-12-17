16.12.2024, 20:00 37196
В Казахстане рассматривается строительство АЭС мощностью до 2,8 ГВт - Минэнерго
Фото: Pixabay
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области вблизи села Улькен, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Также ведутся переговоры c потенциальными поставщиками ядерной технологии, создана межправительственная комиссия, которая рассматривает предложения всех вендоров на конкурентной основе", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что ввод возобновляемых, альтернативных источников энергии и газовой генерации позволит значительно снизить долю угольной генерации в объеме потребления электрической энергии.
Тем самым к 2035 году планируется достижение углеродного офсета на уровне 44 млн тонн СО2 в год. Энергоисточники работают в штатном режиме, отопительный сезон проходит стабильно. Реализуемые проекты обеспечены в достаточном объеме первичными ресурсами", - добавили в ведомстве.
Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
Ранее глава Минэнерго рассказал о подготовке к строительству АЭС.
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17.12.2024, 16:25 1491
Минфин назвал причину неисполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет
В республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов ходе заседания правительства назвал причину неисполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет Казахстана, передает корреспондент агентства.
В государственный бюджет поступило 19 трлн тенге или план исполнен на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76%", - заявил он.
По словам Биржанова, основные причины неисполнения плана:
- снижением объема импорта из 3-х стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% или меньше на 2,3 млрд долларов;
- снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижение сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7% или на 267 млрд тенге.
Увеличение возврата НДС составило 981 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,5 раза Тем не менее, неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге", - отметил вице-министр.
Ранее мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана. Кроме того, в ВАП заявили, что итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.
17.12.2024, 16:00 4426
В Минэнерго объяснили снижение уровня добычи нефти в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства объяснил снижение уровня добычи нефти в стране, передает корреспондент агентства.
На снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях в 2024 году: на Тенгизе в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, на Кашагане проведен ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 21 день", - проинформировал министр.
Кроме того, отметил он, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз из-за внутренней утечки пара в технологический поток.
В этой связи по итогам 2024 года добыча нефти ожидается на уровне 87,8 млн тонн. Недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти", - заявил Алмасадам Саткалиев.
В частности, за отчетный период экспортировано 63,2 млн тонн нефти, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем добычи нефти и конденсата составил 80,5 млн тонн, или 98% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по крупным компаниям нефтегазовой отрасли. На Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн, или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года", - добавил министр.
Напомним, в Казахстане снизился объем добычи нефти в 2024 году.
17.12.2024, 15:25 3086
АБИИ и Всемирный банк инвестируют $1,3 млрд в Средний коридор
Фото: pexels.com
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Всемирный банк инвестируют $1,3 млрд в Средний коридор, сообщает пресс-служба АБИИ.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций утвердил финансирование в размере 650 миллионов долларов для проекта "Казахстан: Повышение устойчивости и связности транспорта". Данный проект с общим бюджетом в 1,53 миллиарда долларов направлен на модернизацию 498-километрового участка автодороги Караганда - Жезказган, Среднего коридора", - проинформировали в банке.
Подчеркивается, что проект направлен на значительное улучшение региональной связанности, укрепление климатической устойчивости и совершенствование управления дорожным сектором вдоль одного из ключевых торговых маршрутов Центральной Азии, соединяющего Азию с Европой.
Планируется преобразование существующего шоссе третьей категории в автомагистраль первой категории с двусторонним движением, оснащенную современными климатоустойчивыми и безопасными элементами. Также будет модернизировано 40 километров всепогодных дорог, обеспечивающих надежный доступ сельских сообществ к жизненно важным услугам и рынкам", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках проекта впервые будет использован контракт в формате "проектирование - строительство - эксплуатация" на основе конечных результатов и эксплуатационных показателей, что позволит оптимизировать процессы проектирования, строительства и обслуживания, повысить долгосрочную эффективность и привлечь частные инвестиции.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой сообщил, что страна совместно с банком реализует пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 миллиарда долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования.
17.12.2024, 15:00 5956
Дочерняя компания "Росатома" продает доли в урановых месторождениях Казахстана
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания "Росатома" "Ураниум Уан Груп" продает доли в урановых месторождениях в Казахстане, сообщает пресс-служба национальной атомной компании "Казатомпром".
АО "Ураниум Уан Груп", входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd . При этом доля участия "Казатомпрома" в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%", - проинформировали в компании.
По данным компании, ожидается, что АО "Ураниум Уан Груп" также реализует 30% долей участия в уставном капитале ТОО "СП "Хорасан-U" и 30% долей участия в уставном капитале ТОО "Кызылкум" в пользу компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation, при условии завершения сторонами сделки процедур по ее закрытию.
Доля участия "Казатомпрома" в данных совместных предприятиях не изменится, сохранившись на уровне 50% в ТОО "СП "Хорасан-U" и 50% в ТОО "Кызылкум", - добавили в "Казатомпроме".
Ранее "Казатомпром" получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское.
17.12.2024, 13:33 9376
Реконструкцию республиканской трассы Атырау - Астрахань завершили в Казахстане
Фото: telegram/КазАвтоЖол
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Атырау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "КазАвтоЖол" объявил о завершении основных работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Астрахань.
Длина участка трассы до границы с Россией составляет 272 километра. Реализация проекта началась в 2018 году и финансировалась за счет займа Европейского банка реконструкции и развития.
По завершении реконструкции дорога была переведена из третьей во вторую техническую категорию. Теперь трасса включает две полосы движения - по одной в каждом направлении - шириной 3,75 метра каждая. В рамках проекта построено шесть мостов, один путепровод, обустроено 60 водопропускных труб и десять площадок отдыха. Также установлено более 650 опор освещения, что обеспечивает комфорт и безопасность движения", - сообщает источник.
По его данным, дорогу строили по международным стандартам.
В проекте принимали участие компании из Казахстана, Италии, Турции и Азербайджана. Было задействовано более 650 специалистов и около 450 единиц специализированной техники. Общий объем использованного инертного материала составил 3,4 миллиона тонн, доставленных железнодорожным транспортом с карьеров в Актюбинской (Мугалжар) и Мангистауской (Шетпе) областях. Для перевозки материалов потребовалось порядка 50 тысяч полувагонов, а для доставки битума - 2,5 тысячи битумовозов", - уточнили в КазАвтоЖол.
Ранее проезд по этому участку занимал около пяти часов, а теперь на весь маршрут потребуется всего два часа. Это стало возможным благодаря качественному дорожному покрытию и современной инфраструктуре, созданной в рамках проекта.
Завершение реконструкции автомобильной дороги Атырау - Астрахань стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и обеспечило улучшение связей между Казахстаном и Россией, способствуя экономическому росту и развитию международной торговли.
Напомним, ранее на конференции ЕАБР в Алматы эксперты заявили, что улучшение состояния транспортной инфраструктуры Центральной Азии - одна из главных задач на сегодня. Сейчас грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает, а на границах образуются пробки.
В июне этого года ЕАБР представил концепцию Евразийского транспортного каркаса.
17.12.2024, 10:40 14606
Финансисты дали прогноз инфляции и курса тенге в Казахстане в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных макроэкономических вызовах 2025 года рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.
По прогнозу экспертов, для Казахстана самый значительный риск в 2025 году может лежать в плоскости дальнейшего снижения цен на сырье из-за ожидаемого увеличения добычи сланцевой нефти в США, большей толерантности ОПЕК+ к текущим ценам (ряд ограничений истекает в первом квартале 2025 года). Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счет текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьезно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев.
На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%. Тем не менее ВВП страны в текущем году может превысить отметку 4% (за январь-сентябрь 4,1%) за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве (выше 6%), поддерживаемых в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.
Однако планируемое увеличение добычи сырья (до 97,2 млн тонн), реализация крупных инфраструктурных проектов и высокие бюджетные затраты (33,5 трлн тенге в 2025 году) могут перевесить негативное влияние низких цен на сырье и высоких процентных ставок. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2025 году на 4,4%.
Курс тенге может завершить 2024 году двухзначным снижением и останется под давлением в 2025 году, считают аналитики.
После умеренного укрепления (на 1,7% по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10% за счет значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над ее предложением.
В 2025 году курс USDKZT может вырасти до 545,2 тенге (+6% к текущему значению). Давление на тенге могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
По мнению аналитиков, борьба с инфляцией останется на повестке в 2025 году.
Инфляция в РК по итогам 2024 года может сложиться ближе к верхней границе обновленного прогноза НБРК на текущий год в 8-9% (если месячный ИПЦ составит 0,9% в декабре, то годовой показатель сложится на отметке 8,7%).
Слабеющий курс, стимулирующая бюджетная политика, реформы в платных услугах, отдельные внутренние экономические вызовы на стороне предложения товаров и повышенные инфляционные ожидания будут препятствовать возврату ИПЦ в целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.
Эксперты отмечают, что денежно-кредитные условия сохранятся жесткими. Уровень базовой ставки к концу 2024 года вернулся к его значению на январь 2024 года (то есть, практически все снижение в течение года было нивелировано повышением ставки на 100 б.п. в ноябре).
При этом высокие проинфляционные риски в экономике могут потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25% (-100 б.п. от текущего значения).
Таким образом, значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85% до 4,75%, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.
При этом, по данным АФК, корпоративное кредитование может замедлиться. Более высокие инфляция и базовая ставка могут негативно сказаться на динамике выдачи новых корпоративных кредитов и осложнят выполнение поставленной задачи по ежегодному приросту выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне "не менее 20%" в 2025 году.
В розничном кредитовании относительно небольшая общая задолженность (4,4% к ВВП по ипотеке, 9,8% к ВВП по потребительским займам), высокая конкуренция, широкая популярность рассрочек и высокий рост заработных плат (+11,3% с н.г.) будут балансировать такие факторы, как удорожание товаров и услуг, замедление притока новых клиентов (соотношение числа заемщиков к количеству занятого населения - 88%) и ужесточение регулирования.
17.12.2024, 09:58 16196
За 11 месяцев объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 63%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) продолжает демонстрировать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок. За 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Эти показатели свидетельствуют о значительном росте маршрута", - отметили в правительстве.
В 2024 году был запущен координационный центр Транскаспийского транспортного коридора, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута.
Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности ТМТМ, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней. В проект активно вовлечены ключевые страны и компании, такие как Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и многие другие, что подчеркивает его важность для глобальной торговли. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания", - сообщили в пресс-службе.
15.12.2024, 20:56 65521
Кто повлиял на перевод времени в Казахстане, рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты заявили о рисках, связанных с растущей зависимостью Казахстана от зарубежных консалтинговых компаний, приведя в пример перевод времени, пишет inbusiness.kz.
Их (иностранных консалтинговых компаний. - Прим. ред.) деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования. Они формируют зависимость, которая в итоге подрывает независимость страны и угрожает национальной безопасности. В странах, где работают иностранные консультанты, они активно внедряют идеи компактного правительства. Цель этого очевидна - сокращение госаппарата делает государство зависимым от внешних консультантов, которые берут на себя реализацию ключевых функций. Итог этого ясен: уменьшаются возможности государства, а штаты консультантов растут. Консультанты активно замещают стратегические функции власти, и сегодня законодательные и исполнительные ветви уже находятся под их влиянием", - сказал эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов.
Эксперт привел в пример ситуацию с переводом времени, отметив, что этот вопрос часто сопровождается ссылками на международных специалистов, включая Альянс за естественное время, созданный в 2020 году без серьезных медицинских и экономических обоснований.
Он подчеркнул, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Также эксперт отметил, что, несмотря на то что в государстве остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета и сокращения расходов, квазигоссектор не спешит экономить ни на иностранных консультантах, ни на вознаграждении совета директоров, которое в некоторых случаях включает и иностранных граждан. По его словам, вместо сокращения госаппарата наблюдается его деградация.
Чиновники теряют способность принимать самостоятельные решения, аналитические функции государственных органов фактически переданы иностранным экспертам. Вместо научных исследований и обоснований используются ссылки на мнения внешних консультантов", - сказал он.
По словам Данияра Нурсеитова, иностранные консалтинговые компании значительно укрепили свое присутствие в Казахстане. В чачтности, McKinsey, BCG (Boston Consulting Group) и компании из "большой четверки" в совокупности насчитывают более 3 тыс. сотрудников.
Также было высказано мнение о том, что Казахстан рискует потерять контроль над экономикой и стратегическими активами, передавая управление ключевыми процессами иностранным консалтинговым компаниям. Данияр Нурсеитов считает, что их деятельность снижает прозрачность, усиливает коррупцию и угрожает независимости государства. Без принятия комплексных мер страна может оказаться под внешним управлением, где даже политические решения будут определяться за пределами Казахстана.
Председатель правления ПАО "Коллегия аудиторов" Владимир Мурашов предложил несколько решений для выхода из сложившейся ситуации.
Во-первых закрепить суверенитет в аудиторской и консалтинговой деятельности. Для этого он предлагает внести изменения в закон об аудиторской деятельности, отменить монополию профессионального совета и передать его функции в конкурентную среду, поддерживая отечественные компании.
Во-вторых, защитить стратегические объекты. Владимир Мурашов предлагает ограничить доступ иностранных компаний к важным объектам, чтобы предотвратить утечку информации, а также исключить из совета директоров квазигоссектора лиц, связанных с иностранными консультантами.
В-третьих, контролировать деятельность иностранных консультантов. Мурашов предлагает ввести мораторий на закупки их услуг госорганами и квазигоссектором. Также следует публиковать данные о законодательных инициативах, основанных на рекомендациях таких консультантов.
В-четвертых, проанализировать законы и решения, принятые под влиянием международных организаций, чтобы исключить нормы, угрожающие суверенитету. Он также считает важным вывести закупки консалтинговых и аудиторских услуг из особого порядка госзакупок.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
Депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Члены партии AMANAT предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?