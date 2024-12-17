В Казахстане рассматривается строительство АЭС мощностью до 2,8 ГВт - Минэнерго

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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных макроэкономических вызовах 2025 года рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.





По прогнозу экспертов, для Казахстана самый значительный риск в 2025 году может лежать в плоскости дальнейшего снижения цен на сырье из-за ожидаемого увеличения добычи сланцевой нефти в США, большей толерантности ОПЕК+ к текущим ценам (ряд ограничений истекает в первом квартале 2025 года). Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счет текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьезно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев.





На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%. Тем не менее ВВП страны в текущем году может превысить отметку 4% (за январь-сентябрь 4,1%) за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве (выше 6%), поддерживаемых в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.





Однако планируемое увеличение добычи сырья (до 97,2 млн тонн), реализация крупных инфраструктурных проектов и высокие бюджетные затраты (33,5 трлн тенге в 2025 году) могут перевесить негативное влияние низких цен на сырье и высоких процентных ставок. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2025 году на 4,4%.





Курс тенге может завершить 2024 году двухзначным снижением и останется под давлением в 2025 году, считают аналитики.





После умеренного укрепления (на 1,7% по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10% за счет значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над ее предложением.





В 2025 году курс USDKZT может вырасти до 545,2 тенге (+6% к текущему значению). Давление на тенге могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.





По мнению аналитиков, борьба с инфляцией останется на повестке в 2025 году.





Инфляция в РК по итогам 2024 года может сложиться ближе к верхней границе обновленного прогноза НБРК на текущий год в 8-9% (если месячный ИПЦ составит 0,9% в декабре, то годовой показатель сложится на отметке 8,7%).





Слабеющий курс, стимулирующая бюджетная политика, реформы в платных услугах, отдельные внутренние экономические вызовы на стороне предложения товаров и повышенные инфляционные ожидания будут препятствовать возврату ИПЦ в целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.





Эксперты отмечают, что денежно-кредитные условия сохранятся жесткими. Уровень базовой ставки к концу 2024 года вернулся к его значению на январь 2024 года (то есть, практически все снижение в течение года было нивелировано повышением ставки на 100 б.п. в ноябре).





При этом высокие проинфляционные риски в экономике могут потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25% (-100 б.п. от текущего значения).





Таким образом, значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85% до 4,75%, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.





При этом, по данным АФК, корпоративное кредитование может замедлиться. Более высокие инфляция и базовая ставка могут негативно сказаться на динамике выдачи новых корпоративных кредитов и осложнят выполнение поставленной задачи по ежегодному приросту выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне "не менее 20%" в 2025 году.





В розничном кредитовании относительно небольшая общая задолженность (4,4% к ВВП по ипотеке, 9,8% к ВВП по потребительским займам), высокая конкуренция, широкая популярность рассрочек и высокий рост заработных плат (+11,3% с н.г.) будут балансировать такие факторы, как удорожание товаров и услуг, замедление притока новых клиентов (соотношение числа заемщиков к количеству занятого населения - 88%) и ужесточение регулирования.