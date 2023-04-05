В Казахстане разработают комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства. Об этом сообщил и.о. министра национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства.





Он отметил, что основными направлениями плана будут:





предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;

стимулирование развития МСП;

устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;

упрощение процедур государственных закупок;

расширение источников финансирования МСП.





Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования. В рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли", - сказал и.о. министра.





По его словам, по разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей Рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО "Института экономических исследований".





Для широкого обсуждения основных положений документа с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "Открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.





В целом документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений", - отметил Куантыров.





Глава МНЭ отметил, что в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа, направленная на снижение износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.





Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тыс. км инженерных сетей", - уточнил он.





На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ.





В этой связи, ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от СЕМ, проработанных с отраслевыми госорганами и МИО.





Для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа главой государства поручено принять соотвествующий план.





В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры:





Введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий. Введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.





Данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа", - сказал и.о. министра.





Кроме того, глава МНЭ сообщил, что в стране всего 1 283 приграничных сел в 65 районах с населением 1,7 млн человек. В рамках реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі" на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах.





В новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий.





В рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей.





Кроме того, предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.





Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта "Ауыл аманаты". Будут реализованы меры по проведению скрининга с определением специализации каждого сельского округа, микрокредитованию ЛПХ, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в лизинг техникой и оборудованием", - заключил он.