В Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%   

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары - на 18,2%, платные услуги - на 13,7%, - В Казахстане цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары - на 18,2%, платные услуги - на 13,7%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.





По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.





Отмечается, что в апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.





Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо - 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%", - проинформировали в пресс-службе.





Сообщается, что цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.





Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%", - заявили в бюро.





Фото: Бюро национальной статистики.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.





По данным Бюро национальной статистики, в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%.





В апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.





Отмечается, что среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%.





Также цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.





Кроме того, повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.





В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%", - сообщили в бюро.





Фото: Бюро национальной статистики.





По сравнению с апрелем 2022 года канцелярские товары подорожали на 68,5%, мыло хозяйственное - на 59,3%, сахар-рафинад - на 51,7%, средство для мытья посуды - на 51,6%, огурцы - на 50,9%, мыло детское - на 49,6%, рис - на 43,9%, стиральный порошок - на 43%, туалетная бумага - на 42,7%. Напротив, в годовом выражении подешевела капуста - на 53,4%, морковь - на 19,2%.





Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Корзина товаров и услуг, которая используется при расчете Индекса потребительских цен, состоит из 508 товаров и услуг, где 160 - продовольственные товары, 243 - непродовольственные товары и 105 платные услуги. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров", - поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.



