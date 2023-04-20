Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары - Токаев

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика, - В Казахстане наблюдается небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.





По мнению главы государства, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию. Он отметил, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли, поэтому перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса.





Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит в том числе более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК. Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент", - подчеркнул Токаев.





Он также поручил ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции.





Во многом именно ее отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то это, похоже, завышенная цифра. При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы", - заявил президент.





Он подчеркнул, что бизнесу необходимо помочь в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.





Дополнено, 19.04.2023, 14.47





300 новых сельхозпроектов на 536 млрд тенге будет реализовано в Казахстане, сообщил сегодня на совещании под председательством перезидента РК премьер-министр Алихан Смаилов.





По его словам, это позволит создать в отрасли около 7 тыс. рабочих мест. Наряду с этим проводится работа по совершенствованию системы субсидирования.





primeminister.kz





Смаилов добавил, что объем льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ в текущем году увеличен до 140 млрд тенге. На проведение посевной аграриям выделено 419 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам, а под сбор урожая будет предусмотрено еще 400 тыс. тонн топлива. Кроме того, до 145 млрд тенге увеличен объем льготного кредитования для приобретения сельхозтехники.





По поручению главы государства принята новая Концепция развития сельских территорий, которая направлена на модернизацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе", - сказал Смаилов.





По его словам, в текущем году началась реализация проекта "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельхозкооперации. В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В течение 7 лет проектом планируется охватить более 1 млн сельских жителей, суммарно на его реализацию предусмотрен 1 трлн тенге.





Глава Кабмина подчеркнул, что одним из ключевых механизмов развития села остается программа "Ауыл - Ел бесігі". В текущем году в рамках нее планируется реализовать 1800 проектов в 900 селах на 198 млрд тенге. Вместе с тем принимаются меры по развитию инфраструктуры приграничных территорий. В 2023 году в 140 таких населенных пунктах введут в эксплуатацию 290 объектов.