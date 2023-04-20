19.04.2023, 13:34 30126
Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары - Токаев Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
По мнению главы государства, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию. Он отметил, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли, поэтому перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса.
Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит в том числе более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК. Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент", - подчеркнул Токаев.
Он также поручил ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции.
Во многом именно ее отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то это, похоже, завышенная цифра. При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы", - заявил президент.
Он подчеркнул, что бизнесу необходимо помочь в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.
Дополнено, 19.04.2023, 14.47
300 новых сельхозпроектов на 536 млрд тенге будет реализовано в Казахстане, сообщил сегодня на совещании под председательством перезидента РК премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, это позволит создать в отрасли около 7 тыс. рабочих мест. Наряду с этим проводится работа по совершенствованию системы субсидирования.
Смаилов добавил, что объем льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ в текущем году увеличен до 140 млрд тенге. На проведение посевной аграриям выделено 419 тыс. тонн дизельного топлива по сниженным ценам, а под сбор урожая будет предусмотрено еще 400 тыс. тонн топлива. Кроме того, до 145 млрд тенге увеличен объем льготного кредитования для приобретения сельхозтехники.
По поручению главы государства принята новая Концепция развития сельских территорий, которая направлена на модернизацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе", - сказал Смаилов.
По его словам, в текущем году началась реализация проекта "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельхозкооперации. В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В течение 7 лет проектом планируется охватить более 1 млн сельских жителей, суммарно на его реализацию предусмотрен 1 трлн тенге.
Глава Кабмина подчеркнул, что одним из ключевых механизмов развития села остается программа "Ауыл - Ел бесігі". В текущем году в рамках нее планируется реализовать 1800 проектов в 900 селах на 198 млрд тенге. Вместе с тем принимаются меры по развитию инфраструктуры приграничных территорий. В 2023 году в 140 таких населенных пунктах введут в эксплуатацию 290 объектов.
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20.04.2023, 09:15 811
МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность с 24 апреля
Фото: акимат области Жетысу
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Талдыкорган. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе акима Жетысуской области.
Как вам известно, прошло уже более 3 лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", - говорится в сообщении акимата.
Напомним, в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня. В текущем году Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более чем 565 млн долларов.
19.04.2023, 20:30 22031
Токаев подписал законы, нацеленные на совершенствование системы госуправления
Фото: Акорда
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Также президент подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".
Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.
19.04.2023, 19:49 24396
Проживающим за рубежом этническим казахам будут выдавать карты "Ата жолы"
Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минтруда презентовал концепцию миграционной политики Казахстана на 2023-2027 годы.
Важным направлением является регулирование этнической миграции. В соответствии с концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы будет выдана карта "Ата жолы", - сообщил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК
Карта "Ата жолы" предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Целью внедрения карты является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Также обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.
Испанов напомнил, что глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил кардинально изменить политику миграции этнических кандасов. В связи с этим предполагается введение нового механизма получения статуса кандаса этническими казахами, проживающими за рубежом.
Наши соотечественники, несмотря на проживание в странах ближнего и дальнего зарубежья, должны подать документы на въезд в страну через загранучреждение Министерства иностранных дел. В свою очередь этот новый механизм позволит решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и о статусе кандаса без въезда на территорию Казахстана. На сегодняшний день данный механизм приносит свои плоды, то есть через загранучреждение Республики принято 505 заявлений (156 семей) от этнических казахов, проживающих в Туркменистане, и выдаются соответствующие визы", - рассказал и.о председателя комитета.
В мае 2022 года сообщалось, что этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандаса или его продление на портале eGov.kz.
19.04.2023, 19:19 25846
В Казахстане в 2024 году появится налог на сбор дикорастущих растений
Фото: freepik.com
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Если в настоящее время налогообложению подлежат объекты, находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то с 2023 года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне этой территории.
Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке дикорастущих видов растений.
Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.
Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке дикорастущих растений.
Лица, осуществляющие сбор дикорастущих видов растений, уплачивают плату в бюджет по месту сбора ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налоговая отчетность по плате не предоставляется.
19.04.2023, 18:51 27631
Казахстан и Корея готовят соглашения по защите прав трудовых мигрантов
В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры Министерства иностранных дел будут защищать права граждан Казахстана
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, Минтруда предлагает принять пакет межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает наибольшее число казахстанцев, сообщает пресс-служба министерства.
Это глобальный тренд. Следовательно, мы не можем установить для него ограничения, и нет необходимости ограничивать. Наша задача - защищать права наших граждан. В связи с этим разработаны и направлены по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел проекты двусторонних соглашений о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов для согласования с Турцией, ОАЭ, США, Великобританией, Республикой Корея, Израилем, Катаром и Германией. В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры Министерства иностранных дел будут защищать права граждан Казахстана", - поделился и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
С момента установления безвизового режима между Казахстаном и рядом иностранных государств, в том числе Республикой Корея (с 19 ноября 2014 года), гражданам Казахстана значительно упрощен въезд в Корею в туристических, медицинских, деловых целях. Тем не менее нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами.
В целом стоит отметить, что в Республике Корея проблема нелегальных иностранных мигрантов очень серьезная. В связи с этим правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с программой "Система разрешений на труд" (Employment Permit System - EPS).
Напомним, двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали.
Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ. Позже 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
19.04.2023, 16:57 32531
В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил $24 млрд
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему Саммиту глав государств "Центральная Азия - Китай". Мероприятие планируется провести в мае в Сиане.
Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и для других стран Центральной Азии. По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 год - $24,3 млрд).
Китайский рынок - это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - заявил Серик Жумангарин.
Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.
Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.
По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.
19.04.2023, 15:37 37396
О ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве
Требования сейчас находятся на рассмотрении, и речь идет о трудоустройстве уволенных в другие компании, власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказали о ходе переговоров с нефтяниками, которые ранее устроили забастовку в Астане.
Так, по словам министра, есть ряд требований, которые были поставлены представителями компании "БерАли".
Они требовали, в первую очередь, трудоустройства в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно что есть определенный порядок, согласованный с жителями - там есть 9 тыс человек в очереди. Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями, то есть если они будут согласны вносить изменения, то соответствующие меры будут приняты", - цитирует Саткалиева Zakon.kz.
Также, по его словам, нефтяники требовали обеспечить их стабильными рабочими местами на три года.
Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы, мы первыми предложили эту инициативу. Сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи - это и оздоровление и 13-я зарплата, то есть это такой мощный экономический стимулирующий пакет, и объективно он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Тем не менее, в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также отметил, что со стороны бастующих были требования, связанные с обеспечением охраны труда и безопасности производственного процесса и требование со стороны представителей компании "БерАли" по повышению стоимости услуг этого предприятия. Последнее, заявил министр, решается в правовом поле.
Эти требования сейчас находятся на рассмотрении, и сейчас речь идет о трудоустройстве их в другие компании. Представители эти выбирают, в какую компанию идти, в какую не пойти. В целом идет, считаю, в конструктивном ключе диалог, и у меня есть такой пока осторожный оптимизм, что этот вопрос в конструктивном ключе разрешится", - проинформировал министр.
Он добавил, что власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.
Все начиналось с хозяйственного спора, я не могу однозначно утверждать, что они стали инструментом, скорее всего речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у него нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану. Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ, то есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", - резюмировал министр энергетики.
В свою очередь председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказал, что переговоры с рабочими проводятся, но люди выходить на работу отказываются.
В прошлом году они защищали и отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли уже отставить интересы другой компании. Сам этот конфликт, как мне кажется, он достаточно неконструктивен. Это наводит на определенные мысли. Соглашайтесь на тех же самых условиях, но в этот раз уже мы сказали, что даем трехлетний договор", - цитирует Мирзагалиева Sputnik.
Также о ситуации с рабочими Жанаозена высказался аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Выплаты заработной платы, проживание и основные фонды - системные вопросы. Я предложил, зная эти проблемы, решить системно. А не решить моментально вопрос", - прокомментировал Ногаев.
По его словам, было предложено им перейти в состав инспекции труда и заниматься выравниванием ситуации.
Я считаю, что это нормальное, разумное и конструктивное предложение. И до сих пор я стою на этой позиции", - подчеркнул глава региона.
Ранее экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, говоря о забастовке нефтяников, заявил, что это один из звоночков "цветной" революции. По его мнению, Казахстану нужно готовиться к информационным войнам и различного рода провокациям.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19.04.2023, 14:16 40501
Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций, заявил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Это ТЭЦ, это крупные ГРЭС, это надежность энергоснабжения, теплоснабжения. Это будет плавный рост", - цитирует министра Sputnik.
По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег, и тариф будет выше.
Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.
Кроме того, глава ведомства анонсировал рост цен на газ в ближайшее время на 5-10 тенге, сообщает Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.
Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах - десятках тысяч тонн - только для покрытия внутреннего дефицита", - заявил министр.
Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена - 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток. Для сравнения Саткалиев привел цены в России, где они в 2 раза выше, чем в Казахстане, порядка 120 тенге, а в Таджикистане - при переводе на тенге составляют 177 тенге.
Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того чтобы стимулировать производство сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут", - заявил министр.
Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.
Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост - на 5-10 тенге - может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", - добавил Саткалиев.
Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".
Между тем премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на совещании под председательством главы государства рассказал, куда пойдут деньги от повышения тарифов.
В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" планируется реализация 3-го и 4-го блоков на Экибастузской ГРЭС-2, будет восстановлен энергоблок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт, также прорабатывается вопрос строительства Балхашской ТЭС", - сказал премьер
Также, по его словам, в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
В южных регионах реализуются энергетические проекты газовой генерации мощностью свыше 2,3 ГВт с завершением в 2025-2026 годах, в том числе предусмотрен ввод парогазовых установок на ТЭЦ-2 в Алматы и Туркестане, добавил Смаилов.
В текущем году начато строительство новой ТЭЦ в Кызылорде, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ТЭЦ в Кокшетау и Семее", - отметил глава кабмина.
Кроме того, совместно с компаниями Total Energies (Франция), Acwa Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.
Также прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов, для привлечения инвестиций в электроэнергетику будет внедрена новая модель единого закупщика на рынке электроэнергии, а в рамках нового законопроекта "О теплоэнергетике" будут созданы условия для повышения надежности теплоснабжения.
Завершен аудит всех теплоэлектростанций страны. В текущем году будут проведены необходимые ремонтные работы", - заключил Смаилов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Буквально на днях, 16 апреля, жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Сегодня на совещании аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию на Степногорской ТЭЦ.
Часть сетей, самые сложные участки мы взяли на баланс государства, нашего города. И сегодня мы договорились с правительством о выделении средств для того, чтобы в первую очередь подтянуть эти слабые места", - сообщил аким.
Также, по его словам, свои источники финансирования и ремонта сетей задействует собственник ТЭЦ.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
В настоящее время "Самрук-Энерго" готовит ТЭО новой ТЭЦ в Семее. А учредители ТЭЦ-2 Петропавловска увеличили финансирование модернизации до 9 млрд тенге. Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения.
Сложная ситуация сложилась с Риддерской ТЭЦ. Аким ВКО даниал Ахметов обвинил новых собственников ТЭЦ Риддера в бездействии. Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?