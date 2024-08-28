В Казахстане услуги такси подорожали на 13% за год

Руководитель Центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР представит доклад "Пути устранения инвестиционного разрыва в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии"

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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель Центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Арман Ахунбаев, представит доклад "Пути устранения инвестиционного разрыва в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии" в рамках 8-го форума по развитию аналитических центров ЦАРЭС.





Презентация Ахунбаева раскроет данные Центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР, касающиеся оценки инвестиционных потребностей Центральной Азии для должного исполнения цели устойчивого развития ООН к 2030 году. Доклад затронет и конкретные практические предложения относительно обеспечения необходимого финансирования региона для решения вопросов, сформированных в рамках подготовки исследования аналитического центра ЕАБР о "Питьевом водоснабжении и водоотведении в Центральной Азии"





Как отметили в пресс-службе ЕАБР, в Центральной Азии проблема с наличием воды стоит особенно остро. Сегодня 10 млн человек, или 14% населения, не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Финансовое обеспечение планов и программ развития сектора водоснабжения и санитарии в странах ЦА недостаточно для выполнения ЦУР 6 до 2030 года. На период 2025-2030 годов региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно. Перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование для сектора водоснабжения и водоотведения. Эффекты на экономику от реализации инвестиций в данный сектор ЦА могут быть значительными. Каждый вложенный доллар на выходе создает в экономике в среднем три дополнительных. Инвестиции необходимы для обеспечения здоровья населения, образования и социальных благ.





ЕАБР совместно с Институтом ЦАРЭС, Азиатским банком развития (АБР) и другими партнерами проведет 8-й форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС (CTTDF) 27-28 августа 2024 года в Алматы, Казахстан. В этом году тема форума "Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий" соберет вместе политиков, экспертов и лидеров из более чем 30 стран для продвижения регионального сотрудничества в Азии по климатическим действиям.





Основные мероприятия форума:





• церемония открытия и основные доклады: выступления директора Института ЦАРЭС, вице-президента АБР и высокопоставленного представителя Министерства национальной экономики Казахстана;





• панельные дискуссии: участие в обсуждениях ЦУР, управления климатом и последних инноваций в области климатических технологий;





• возможности для налаживания контактов: общение с ведущими экспертами и политиками в эксклюзивной обстановке.





Форум будет включать презентации, панельные дискуссии, тематические исследования и интерактивные сессии, направленные на содействие диалогу и разработку практических стратегий для укрепления климатической устойчивости в регионе ЦАРЭС.





Программа мероприятия опубликована на сайте ЦАРЭС.





Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.











