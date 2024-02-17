В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур и сахарной свеклы

Самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Площади посевов масличных, кормовых культур и сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане, - Площади посевов масличных, кормовых культур и сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане, сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.





В целом посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га.





Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (-439,2 тыс. га) и ячменя (-129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га)", - рассказал Султанов.





Больше всего площадей из-под посевов пшеницы под масличные культуры (до 400 тыс. га) намерены перевести в Акмолинской области. Также посевы масличных увеличатся в Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях.





В целом в 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО (751 тыс. га), Костанайской (746 тыс. га) и с учетом планов - Акмолинской областях. В ВКО засеют масличными 219 тыс. га, что на 9 тыс. га больше, чем в 2023 году.





Также до 26,3 тыс. га будут увеличены площади посевов сахарной свеклы.





Напомним, в прошлом году правительство РК рассматривало дополнительные меры поддержки сахарной отрасли. Из-за увеличившегося импорта дешевого российского сахара сахарные заводы РК не могут реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что в свою очередь не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы.



