В Казахстане увеличилось производство мяса

Цены на мясо и птицу выросли на 7% за год

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2023 года в РК было произведено 65,3 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Это на 10,4% больше, чем годом ранее, сообщает - За январь-октябрь 2023 года в РК было произведено 65,3 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Это на 10,4% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz





Больше всего мяса произвели в Костанайской области: 11,5 тысячи тонн, плюс 26,7% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (9 тысяч тонн, плюс 18,1%) и Актюбинская (8,6 тысячи тонн, плюс 4,1%) области.





За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.





На экспорт по итогам января-сентября 2023 года Казахстан отправил 41,1 тысячи тонн свежего, мороженого и охлажденного мяса и субпродуктов на сумму 118,7 млн долл. США. Годовой рост в натуральном выражении составил 37,6%, в денежном - 15,1%.





Наибольшие объемы экспорта ушли в страны СНГ: 39,7 тысячи тонн - на 40,8% больше, чем годом ранее. Основные импортеры - Узбекистан (17,5 тысячи тонн, минус 5,7% за год), Россия (15,7 тысячи тонн) и Кыргызстан (5,9 тысячи тонн).





В остальные страны мира отправили 1,4 тысячи тонн - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Лидерами здесь стали Объединенные Арабские Эмираты (1,1 тысячи тонн) и Кувейт (234,6 тонны).





Внутри РК по итогам октября 2023 года розничные цены на мясо и птицу выросли на 0,2% за месяц и на 7,4% за год.





В месячной динамике конина и свинина подорожали на 0,1%, говядина - на 0,2%, баранина и птица - на 0,3%. В годовой динамике птица выросла в цене на 1,4%, конина - на 6,4%, баранина - на 6,9%, говядина - на 9,7%, свинина - на 9,8%.





В региональном разрезе в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Шымкенте: на 1,4%. В трех регионах - Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях - цены остались на прежнем уровне. В Актюбинской области мясо и птица подешевели на 0,2%, в столице - на 0,4%.





В годовой динамике наибольшее удорожание мяса и птицы наблюдалось в Улытауской области (на 12,9%), наименьшее - в Шымкенте (на 0,6%).





В конце ноября министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и председатель главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем. Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур.



