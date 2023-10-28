Ограничения по банковским картам для иностранцев и несовершеннолетних введут в Казахстане

Получить банковскую карту в Казахстане нерезидент сможет только при наличии РВП или разрешения на постоянное проживание

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал проект постановления "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Национального банка Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг и безналичных платежей", согласно которому планирует ужесточить правила выдачи банковских карт иностранцам, передает корреспондент агентства.





Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан, выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, полученного в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения", - сказано в проекте постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".





В Нацбанке пояснили, что меры вводятся для минимизации рисков выпуска платежных карточек для осуществления данными лицами противоправных операций, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу. Выдача платежной карточки будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.д.).





Кроме того, для защиты интересов несовершеннолетних лиц вводится ряд ограничений при использовании ими платежных карточек:





не допускается осуществление платежей с использованием платежной карточки, выпущенной несовершеннолетнему, за товар (работу, услугу), проданный (выполненную, оказанную) с условием оплаты в рассрочку (осуществление платежей частями);





по платежной карточке, выпущенной несовершеннолетнему, используемой за пределами Республики Казахстан, максимальная сумма денег, доступная для использования данной платежной карточки, не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте;





по платежной карточке, выпущенной несовершеннолетнему, используемой в Республике Казахстан, максимальная сумма денег, доступная для использования данной платежной карточки, не превышает 100 000 (сто тысяч) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте.





допускается выдача несовершеннолетнему наличных денег с использованием его платежной карточки посредством банкомата на сумму, не превышающую 10 000 (десять тысяч) тенге в течение одного календарного дня;





не допускается осуществление операций с использованием платежной карточки, выпущенной несовершеннолетнему, за пределами Республики Казахстан на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте, в течение одного календарного дня;





не допускается осуществление операций с использованием платежной карточки, выпущенной несовершеннолетнему, в Республике Казахстан на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте, в течение одного календарного дня;





платежная карточка несовершеннолетнего пополнению не подлежит, за исключением пополнения его законными представителями;





перечень видов операций, доступных несовершеннолетнему для осуществления платежей с использованием его платежной карточки, определяется его законными представителями.



