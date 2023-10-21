Онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки: в мажилисе предлагают ужесточить выдачу кредитов Дополнено
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить на законодательном уровне требования к выдаче кредитов в Казахстане потребовал председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
В чем причина сложившейся ситуации? Думаю, определенную роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов. Задумайтесь, сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и Интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат - за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", - отметил Кошанов в ходе парламентских слушаний.
Он отметил, что люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи.
Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос. Как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние? Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал спикер мажилиса.
Он подчеркнул, что следует на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.
Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям. Нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям. Еще раз повторю, что это поручение президента и депутаты будут держать его на особом контроле", - отметил Кошанов.
Дополнено, 20.10.2023, 11.28
12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитов, сообщил на правительственном часе в мажилисе замглавы МВД Игорь Лепеха.
В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях. В конце сентября один из таких фактов широко освещали средства массовой информации", - рассказал Лепеха.
Еще 40 казахстанцев, по его словам, пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем, с помощью краж, грабежей и разбоя.
Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их. Они ответят по закону. Но в то же время над этим все должны серьезно задуматься", - подчеркнул замглавы МВД.
Дополнено, 20.10.2023, 11.51
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предлагает установить ограничение на максимальную сумму потребительских кредитов.
На сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. На рост потребительского кредитования оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения: на товары и услуги в рассрочку, на предпринимательские цели", - подчеркнула Абылкасымова.
По ее словам, средний долг по беззалоговым кредитам увеличился с 913 тысяч до 1 млн тенге, а доля кредитов свыше 5 млн тенге составляет уже 12% (по количеству заемщиков - 3%).
Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тысяч человек, или 7% от общего числа заемщиков", - сообщила Абылкасымова.
В качестве дополнительной меры борьбы с закредитованностью населения агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита, рассказала глава ведомства.
Дополнено 20.10.2023, 15.50
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
По ее словам, сейчас наблюдается рост выданных потребительских кредитов с большими суммами. По ним наблюдается рост просроченной задолженности.
Зачастую мы видим, что эти кредиты выдаются на предпринимательские цели, но поскольку оформить потребительские займы легче, они оформляются как потребительские. В связи с этим мы предлагаем ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы предусматриваем порот от 5 до 10 млн тенге", - уточнила глава АРРФР.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти закредитованность населения. Кредиты физическим лицам превысили 16 трлн тенге.