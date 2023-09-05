В Казахстане продолжает расти закредитованность населения

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 августа активы банковского сектора составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль на 0,04%, или 20 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 4,5%, или 2,0 трлн тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 2,7%, - По состоянию на 1 августа активы банковского сектора составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль на 0,04%, или 20 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 4,5%, или 2,0 трлн тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 2,7%, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.





Высоколиквидные активы составили 14,0 трлн тенге, или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.





Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июль выросли на 1,9%, до 24,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 9,0%). Кредиты в национальной валюте увеличились на 2,2%, до 23,2 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 2,2%, до 1,7 трлн тенге.





Кредиты юридическим лицам уменьшились за июль на 1,7%, до 8,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 0,4%), в основном в результате снижения кредитов субъектам крупного бизнеса по причине крупных погашений. Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уменьшились за июль на 1,1%, до 9,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,9%). Займы субъектам МСБ незначительно уменьшились на 0,02%, до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,9%), займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0%, до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 3,7%).





Кредиты физическим лицам составили 16,2 трлн тенге, увеличившись за июль на 3,9% (с начала 2023 года рост на 14,7%), за счет роста потребительских займов на 5,9%, до 9,0 трлн тенге.





Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 августа уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,4% от ссудного портфеля, или 889 млрд тенге (на 1 января 2023 года - 3,4%, или 815 млрд тенге).





В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9%, или 321 млрд тенге, в портфеле физических лиц - 3,8%, или 568 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,9% (на 01.01. 2023 г. - 76,9%).





Напомним , Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов.





10 июля председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов ответил на депутатский запрос относительно проблемы закредитованности населения, передает корреспондент агентства.





Национальным банком в аналитических целях на основе агрегированных данных проводится оценка долговой нагрузки по уже выданным банками займам и величине среднемесячной номинальной заработной платы. По результатам расчетов на 1 мая текущего года значение коэффициента долговой нагрузки оценивается на уровне ниже норматива (0,5)", - говорится в ответе главы Нацбанка на депзапрос.