В Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию страны

Фото: pixabay.com

Рассказать друзьям

Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По статистическим данным, по итогам первого полугодия 2024 года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, сообщает пресс-служба - По статистическим данным, по итогам первого полугодия 2024 года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, сообщает пресс-служба МСХ РК





По данным статистики на 1 июля 2024 года, по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 5,1 млн. тонн, из них пшеницы на продовольственные цели - 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.





В этой связи в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.





Соответствующий приказ министра сельского хозяйства вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.





Ранее вопросы экспорта зерна в Китай обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и директор департамента экономики и торговли Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзяньцзюнь.



