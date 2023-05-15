В Казахстане вырос общий индекс цен на социально значимые продукты

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство удобрений в упадке. Выпуск азотных удобрений сократился на 8% за год, фосфорных - в 8 раз.





За январь-март 2023 года в Казахстане произвели 104 тысячи тонн азотных удобрений - на 7,6% меньше, чем годом ранее. Выпуск фосфорных удобрений сократился сразу в 8,2 раза, до 5,9 тысячи тонн против 48,7 тысячи тонн годом ранее, сообщает Energyprom.kz.





Основной объем производства азотных удобрений традиционно пришелся на Мангистаускую область. По итогам первого квартала здесь произвели 101,9 тысячи тонн удобрений, что составило 98% от всего объема по РК. Напомним, в регионе работает крупнейшая компания - АО "КазАзот".





В производстве фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 4,6 тысячи тонн против 46,3 тысячи тонн годом ранее. В регионе работает гигант ТОО "Казфосфат". В конце прошлого года сотрудники завода вышли на забастовку. В результате в январе 2023 года им повысили зарплату. Еще одно повышение ожидается в июле.





В целом за январь-декабрь 2022 года производство азотных удобрений сократилось на 1,7%, до 437,7 тысячи тонн, фосфорных - на 29,4%, до 138,1 тысячи тонн.





По итогам января-февраля текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения всего на 56,9% против 71,5% годом ранее. Производство за этот период сократилось на 6,4%, до 72,2 тысячи тонн. В страну завезли 54,6 тысячи тонн удобрений - сразу на 77,9% больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 120,4 тысячи тонн удобрений - на 45% больше, чем год назад.





Фосфорные удобрения в страну практически не завозятся, а спад местного производства весьма негативно сказался на отрасли: так, реализация фосфорных удобрений на внутреннем рынке РК сократилась сразу в 7,1 раза, до лишь 4,3 тысячи тонн.





По данным ФАО, в 2020 году больше всего удобрений в мире использовали в Бахрейне: 386,7 кг на гектар земли. В пятерку лидеров также попали Египет, Нидерланды, Люксембург и Ирландия.





В странах СНГ меньше всего удобрений использовалось в Казахстане: всего 2,5 кг на гектар. Для сравнения: в Армении показатель составлял 178,8 кг, в Узбекистане - 162,5 кг, в Туркменистане - 144 кг, в Азербайджане - 90,1 кг, в Беларуси - 80,2 кг, в Таджикистане - 68,4 кг, на Украине - 50,8 кг, в Кыргызстане - 19 кг, в России - 15,5 кг на гектар.