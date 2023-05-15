14.05.2023, 18:43 12081
В Казахстане вырос общий индекс цен на социально значимые продукты
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю общий индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,2%, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Основной сезонный рост пришелся на овощную группу товаров: капусту (9,7%), лук (3,0%), картофель (2,4%), морковь (2,2%)", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, третий месяц подряд продолжается тенденция снижения цен на крупу гречневую - 2,1% за неделю (-20,6% за 4 месяца 2023 года). На прошедшей неделе общий индекс цен снизился на муку - 1,5%, яйца - 0,7%, масло подсолнечное -0,2% (-4,7% за 4 месяца 2023 года), молоко и рожки - 0,2%, мясо кур и соль - 0,3%, рис и сахар - 0,1%.
По состоянию на 12 мая 2023 года 10 регионов заключили договоры на первую поставку раннего лука из Таджикистана общим объемом 260 тонн. Это Улытауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская, Абайская, Жетысуская, Жамбылская области. На стадии заключения - Атырауская, Карагандинская, СКО и город Алматы", - сообщили в Минторговли.
Также от закупа раннего таджикского лука отказались Алматинская, Актюбинская и Кызылординская области. Первые поставки ожидаются 18-19 мая в размере 180 тонн.
Кроме того, 11 регионов заключили договоры на поставку ранней капусты с казахстанских полей общим объемом 2198 тонн, три региона - договоры намерений. Не заключили договоры на поставку этого овоща Астана, Абайская, Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Улытауская области.
Также продолжается работа по разбронированию сформированных запасов овощей урожая прошлого года. По состоянию на 10 мая общий объем реализации составил 73 504 тонны, из них картофеля - 35 745 тонн, моркови - 13 503 тонны, лука - 13 737 тонн, капусты - 10 519 тонн. Общий объем запасов составляет 139 466,7 тонны.
В структуре индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, продовольственные товары составляют 41,8 процента, непродовольственные - 29,6 процента, платные услуги - 28,6 процента. В составе продовольственных товаров доля СЗПТ равна 11,7%", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр торговли провел совещание по вопросам сдерживания цен на молочные продукты.
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15.05.2023, 09:57 4766
В Казахстане производство удобрений в упадке
Сократился выпуск азотных и фосфорных удобрений
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство удобрений в упадке. Выпуск азотных удобрений сократился на 8% за год, фосфорных - в 8 раз.
За январь-март 2023 года в Казахстане произвели 104 тысячи тонн азотных удобрений - на 7,6% меньше, чем годом ранее. Выпуск фосфорных удобрений сократился сразу в 8,2 раза, до 5,9 тысячи тонн против 48,7 тысячи тонн годом ранее, сообщает Energyprom.kz.
Основной объем производства азотных удобрений традиционно пришелся на Мангистаускую область. По итогам первого квартала здесь произвели 101,9 тысячи тонн удобрений, что составило 98% от всего объема по РК. Напомним, в регионе работает крупнейшая компания - АО "КазАзот".
В производстве фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 4,6 тысячи тонн против 46,3 тысячи тонн годом ранее. В регионе работает гигант ТОО "Казфосфат". В конце прошлого года сотрудники завода вышли на забастовку. В результате в январе 2023 года им повысили зарплату. Еще одно повышение ожидается в июле.
В целом за январь-декабрь 2022 года производство азотных удобрений сократилось на 1,7%, до 437,7 тысячи тонн, фосфорных - на 29,4%, до 138,1 тысячи тонн.
По итогам января-февраля текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения всего на 56,9% против 71,5% годом ранее. Производство за этот период сократилось на 6,4%, до 72,2 тысячи тонн. В страну завезли 54,6 тысячи тонн удобрений - сразу на 77,9% больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 120,4 тысячи тонн удобрений - на 45% больше, чем год назад.
Фосфорные удобрения в страну практически не завозятся, а спад местного производства весьма негативно сказался на отрасли: так, реализация фосфорных удобрений на внутреннем рынке РК сократилась сразу в 7,1 раза, до лишь 4,3 тысячи тонн.
По данным ФАО, в 2020 году больше всего удобрений в мире использовали в Бахрейне: 386,7 кг на гектар земли. В пятерку лидеров также попали Египет, Нидерланды, Люксембург и Ирландия.
В странах СНГ меньше всего удобрений использовалось в Казахстане: всего 2,5 кг на гектар. Для сравнения: в Армении показатель составлял 178,8 кг, в Узбекистане - 162,5 кг, в Туркменистане - 144 кг, в Азербайджане - 90,1 кг, в Беларуси - 80,2 кг, в Таджикистане - 68,4 кг, на Украине - 50,8 кг, в Кыргызстане - 19 кг, в России - 15,5 кг на гектар.
15.05.2023, 09:00 5526
Конференция крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира проходит в Алматы
Фото: Сергей Непша
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP), передает корреспондент агентства.
В конференции принимают участие свыше 240 делегатов и гостей из более чем 40 стран. Это крупнейшие инвесторы из Юго-Восточной Азии, Европейского союза, Латинской Америки, Африки и с Ближнего Востока, из Новой Зеландии, Канады, Турции, Японии, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и США, а также представители международных организаций, включая ООН", - сообщили в Евразийском банке развития.
В первый день конференции состоится специальная сессия "Инвестиции как драйвер устойчивого роста в Центральной Азии: роль и приоритеты институтов развития".
Докладчики: президент и главный исполнительный директор Африканской финансовой корпорации Самайла Зубаиру, генеральный директор по операциям в частном секторе Азиатского банка развития (АБР) Сюзанна Габури, вице-президент и главный специалист по рискам Нового банка развития Анил Кишора, вице-президент FONPLATA Мариана Прадо Нойя и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. Модератор специальной сессии - основатель и главный редактор BNE IntelliNews Бен Арис.
Участники сессии обсудят ключевые вызовы, стоящие перед странами Центральной Азии, и приоритеты институтов развития для реализации инвестиционного и экспортного потенциала региона.
В условиях динамичного развития экономики и региональной торговли стран Центральной Азии повышается инвестиционная привлекательность региона. За 20 лет объем входящих инвестиций увеличился в 17 раз, составив 211 млрд долларов.
Казахстан среди 190 стран региона имеет наилучшие позиции, занимая 25-е место в рейтинге Doing Business 2020, поднявшись на 57 позиций за 15 лет. Казахстан привлек наибольший объем ПИИ в регионе - 75% объема ПИИ, поступивших в регион, приходится на экономику этой страны. Всего за последние 30 лет экономика Казахстана получила более 370 млрд долларов иностранных инвестиций.
Программы и финансовая поддержка международных банков и других институтов развития способствуют устойчивому социально-экономическому развитию стран региона, реализации моделей долгосрочного экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, дальнейшему раскрытию инвестиционного экспортного потенциала стран Центральной Азии.
В рамках серии мероприятий 15 мая пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.
На специальной сессии 16 мая спикеры представят инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.
13.05.2023, 15:42 28646
Ряд нарушений выявлен в финансово-хозяйственной деятельности "Озенмунайгаза"
Фото: ozen.kz
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Жанаозен. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене работает специальная рабочая группа АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) по проверке деятельности "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. Выявлен ряд нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ.
К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции 3 водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тысячи тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами", - проинформировали в КМГ.
Также сообщается, что в соответствии со стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" в 2022 году были заключены договоры на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд 582 млн 699 тысяч тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважины (или 30 040,7 бригада-часов).
В ходе проверки установлена, что ОМГ в нарушение пункта 6-1 статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тысяча тенге. Кроме того, выявлены не выполненные объемы работ. Ведется уточнение причин", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм порядка закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына" производится закуп бензина марки АИ-95 путем перечисления средств на зарплатные карты водителей.
Также в январе текущего года в нарушение порядка закупок ОМГ произведен закуп бензина марки АИ-95 объемом 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности", - заключили в компании.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
Как сообщалось ранее, КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений.
12.05.2023, 20:31 44081
НБ РК: результаты мониторинга предприятий указывают на рост экономической активности
Предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор ДДКП НБ РК Рустем Оразалин рассказал о результатах мониторинга предприятий за I квартал 2023 года.
Результаты мониторинга предприятий за I квартал 2023 года указывают на умеренный темп роста экономической активности в реальном секторе. Отмечено увеличение спроса в реальном секторе, замедление темпа роста цен на готовую продукцию, снижение уровня загрузки производственных мощностей и инвестиционной активности.
В I квартале 2023 года спрос на готовую продукцию улучшился. Диффузионный индекс (ДИ) увеличился с 51,4 до 52,9. Улучшение показателя отмечено в секторе производства товаров (53,4) и в секторе услуг (52,7). Темп роста цен на готовую продукцию предприятий замедлился, ДИ составил 59,6 (в IV квартале 2022 года - 62,3)", - сообщил Рустем Оразалин.
Он добавил, что предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса. Об этом заявили 34,1% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (30,0%); уровень налогов (24,8%); нехватка квалифицированных кадров (23,9%); поиск покупателей (23,5%); регулятивные изменения (15,1%); сложность возврата дебиторской задолженности (13,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 8-м месте (13,5%).
Композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора сохранился на уровне 100,3, что говорит о сохранении положительной, хотя и слабой динамики экономического роста. В I квартале 2023 года в опросе приняли участие 3366 предприятий, из них крупных и средних - 1587", - сообщил директор ДДКП НБ РК.
12.05.2023, 19:11 46561
Министр торговли провел совещание по вопросам сдерживания цен на молочные продукты
В Казахстане сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание с представителями производителей молочных продуктов, отраслевых объединений, НПП "Атамекен" и заинтересованных госорганов. На повестке дня стоял вопрос по сдерживанию роста цен на молочные продукты, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, в Казахстане есть все необходимые мощности для переработки молока и обеспечения потребности населения в молочных продуктах. Но заводы недозагружены из-за нехватки сырья.
У нас сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке. Причин несколько, а главная - это нехватка товарного молока. Сегодня 50% молока, поступающего на переработку, производится на личных подсобных хозяйствах и не отвечает требованиям технических регламентов ТС", - отметил Владимир Кожевников.
Директор ТОО "Айс-плюс" Куаныш Ищанов заявил о резком спаде продаж из-за наплыва импортного молока.
В апреле наши продажи упали до 50%. Наши склады переполнены молочной продукцией. Мы натуральное молоко закупаем дороже, тогда как готовая импортная продукция заходит к нам в страну по заниженной цене", - подчеркнул он.
Другие производители помимо нехватки отметили дороговизну сырья. В частности, в течение этого года цена на сырое молоко поднималась каждый месяц вне зависимости от сезона.
На сегодняшний день в стране внутреннее потребление молочной продукции составляет 2,3 млн тонн в год. 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, что составляет 46% от общего объема его производства. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, но загружены на 77%. В результате обеспеченность молочными продуктами за счет отечественного производства достигает 81,6%. Остальная часть восполняется за счет импортных поставок.
Со стороны государства переработчикам оказываются различного рода меры господдержки. За последние 4 года молокоперерабатывающим предприятиям выданы субсидии на сумму 35 млрд тенге. Для развития переработки молока сохранены все меры государственной поддержки. Это инвестиционные субсидии по возмещению части расходов при строительстве и модернизации молзаводов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам. Также для развития сырьевой базы в животноводстве субсидируется племенная работа и повышение продуктивности и качества продукции животноводства. За последние 7 лет объем субсидий для развития молочного скотоводства вырос в 1,8 раза, в 2022 году составил 22,5 млрд тенге (в 2016 г. - 12,1 млрд тенге).
Кроме этого, оказывается помощь по снятию различного рода барьеров, препятствующих торговле. Действует ситуационный штаб на уровне трех министерств - торговли и интеграции, сельского хозяйства и здравоохранения. Этот рабочий орган координирует деятельность ведомств в части обеспечения контроля за соответствием ввозимых в страну продуктов обязательным требованиям техрегламентов качества и при необходимости принятия оперативных мер по ограничению несоответствующего импорта.
Что касается нехватки сырья, то уже в этом году будет дан старт строительству 65 молочно-товарных ферм в рамках большого проекта. На это из бюджета уже выделено 100 млрд тенге под низкий процент. На следующий год планируем продолжить строительство молочно-товарных ферм по стране, что позволит практически полностью обеспечить производство в стране сырья в нужном объеме. Мы рассмотрим все поступившие предложения и в конце мая еще раз соберемся для обсуждения результатов", - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора. Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции.
6 мая на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели результаты анализа цепочки посредников при реализации социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день Комитет торговли выявил 22 риска превышения торговой надбавки.
12.05.2023, 12:39 52886
Казахстан планирует увеличить экспорт зерна в Китай до миллиона тонн в год
Казахстанские предприятия также ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества с Китаем в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
В ходе встречи с ведущими агрокомпаниями Китая руководству двух китайский компаний COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании, которые имеют значительные запасы зерновых в Казахстане и могут обеспечить необходимые объемы и качество зерна для экспорта. Кроме того, при возникновении проблемных вопросов в логистике МСХ готово оказать содействие в их оперативном разрешении.
В приграничных городах Алашанькоу и Хоргос имеются терминалы мощностью приема до 10 тысяч тонн зерновых грузов в сутки", - отметили в министерстве.
На встрече с представителями Мясной ассоциации КНР Ербол Карашукеев отметил, что казахстанские предприятия ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины. Кроме того, отечественные заводы готовы поставлять охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы, яйца и другие виды товаров.
Глава МСХ обсудил возможность аккредитации отечественных мясокомбинатов для допуска экспорта в КНР. В настоящее время только 4 предприятия имеют соответствующее разрешение, список может пополниться еще 13 компаниями.
По данным ведомства, в прошлом году в Казахстане произведено 1,06 млн тонн мяса. Основная доля экспорта приходится на Узбекистан, ОАЭ и Кувейт.
Вместе с тем в Туркестанской области планируется построить современное мясоперерабатывающее предприятие с мощностью убоя до 1500 голов КРС в сутки, также завод по переработке субпродуктов. Кроме того, в регионе планируется создать крупную площадку по торговле сельхозживотными.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном планируют увеличить в 3 раза.
12.05.2023, 11:49 53746
На 40 тысяч выросло число малообеспеченных людей в Казахстане
Удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%).
За прошлый год удельный вес казахстанцев, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, не изменился. Как и в 2021 году, официально доля бедных в Казахстане составляет 5,2%. На первый взгляд, хуже не стало. Но если рассмотреть все составляющие этого индикатора детально, вывод будет другим. Во-первых, несмотря на неизменность общей доли, удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%. Во-вторых, абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тысячи - с 992,1 тысячи до 1,031 млн человек (плюс 4%). Особенно это заметно среди горожан, где в абсолютных значениях численность бедняков увеличилась на 12%, информирует finprom.kz.
Аналитики пояснили, что все эти показатели относятся к национальному уровню бедности, определяемому как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Но есть еще и международные стандарты. В прошлом году Министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК предприняло попытку посчитать количество бедных в РК по методу западных ученых Алькире и Фостера, рекомендованному ПРООН. Согласно этой методике все семьи делят на пять уровней благосостояния - благополучный, удовлетворительный, неблагополучный, кризисный и экстренный.
По этим расчетам в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния. Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям.
Какая огромная разница в сравнении с количеством бедных, посчитанным по нацстандартам: 9,1 млн и 1 млн человек", - обратили внимание эксперты.
По результатам этой работы МТСЗН создало цифровую карту семьи и начало внедрять проактивную форму соцподдержки. Это значит, что тем, кто оказался в одной из проблемных категорий, начали рассылать SMS c уведомлениями о том, какую соцпомощь они могут получить.
Это пока пилотный проект. С начала года такие SMS получили 87 тысяч казахстанцев, из них 11 тысяч человек пришли за пособиями. О полном пересмотре системы господдержки для социально уязвимых слоев населения речь пока не идет", - отметили обозреватели.
В исследованиях доходов и расходов населения Бюро национальной статистики АСПиР РК использует анализ по децильным группам. Всех граждан делят на 10 групп по уровню доходов и в каждой сравнивают показатели. Например, в прошлом году среднемесячный доход группы 10% наименее обеспеченного населения был равен всего 33,5 тысячи тенге на душу населения. По сравнению с 2021 годом он вырос всего на 4,6 тысячи тенге, или на 15,8%.
В группе 10% наиболее обеспеченных граждан средний доход в месяц в 2022 году составил 191,7 тысячи тенге, увеличившись за год на 11,1%.
Впрочем, что касается усреднения доходов богатых, оно может быть далеко от медианных (наиболее часто встречающихся) значений. Ведь, согласно данным БНС АСПиР РК, в этой группе оказались люди, которые зарабатывают суммы как в пределах 200 тысяч тенге, так и более 1,7 млн тенге в месяц", - отметили экономисты.
Оценить, хуже или лучше стали жить казахстанцы из этих двух групп, можно по отношению доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума.
Понятно, что бедные не дотягивают до этого уровня. Вопрос в том, насколько. В 2022 году отношение доходов к прожиточному минимуму в группе наименее обеспеченных составило 76,8%, что ниже уровня 2021-го (77,6%). Это значит, что на полученный доход они могли купить чуть меньше. В группе наиболее обеспеченных ситуация тоже изменилась. Если в 2021 году их доход составлял 463,1% от прожиточного минимума, то в 2022-м это соотношение уменьшилось до 440%", - заключили аналитики.
12.05.2023, 10:06 54466
Пилот по распределению удешевленного топлива запущен в Казахстане через ЕГИСС
Идет подача заявок на ГСМ фермерами Костанайской и Жамбылской областей
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Функционал распределения удешевленного топлива появился в системе gosagro.kz. В пилотном режиме идет подача заявок на ГСМ фермерами Костанайской и Жамбылской областей, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Автоматизированный процесс в ЕГИСС позволяет также сформировать карты полей на основе данных АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Площадь обрабатываемых земель обрисовывается автоматически посредством космических снимков и отображается для фермера на портале аgroopen.kz. Интеграция с государственной системой субсидирования функционирует в том числе для внедрения встречных обязательств. Напомним, до 31 декабря 2023 года требования по оцифровке карты полей отменены. До этого времени фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами, рассказали в МСХ.
В gosagro.kz также реализован функционал блокировки электронных счетов-фактур, которые поданы на субсидии. Ранее в частной системе такой механизм отсутствовал, что создавало возможность для отзыва ЭСФ и различных манипуляций. Имеются факты, когда один и тот же субъект через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе несколько раз. В ЕГИСС такая возможность полностью исключена, а значит, бюджетные средства, направленные на господдержку фермеров, используются эффективно и по назначению.
С момента открытия приема заявок в системе согласно правилам субсидирования фермерами по всей стране подано 28 447 заявок, зарегистрировано 20 767 пользователей. Согласно "Листу ожидания" одобрено (выплачено) заявок на 57,7 млрд тенге. По субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано 355 финансовых институтов (АКК, КАФ, БВУ, кредитные товарищества), ими подана 2 891 заявок в управления сельского хозяйства, 16,3 млрд тенге субсидий выплачено, заявки еще на 22,4 млрд тенге одобрены и ожидают оплаты. Таким образом, через новую систему gosagro.kz обработано, одобрено и частично оплачено заявок на сумму 96,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в НПП "Атамекен" заявили, что из-за проблем с ЕГИСС фермеры не могут получить субсидии.
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