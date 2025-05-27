В Казахстане вырос спрос на автокредиты

Казахстан заинтересован в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев и заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР, глава Национального управления ядерной безопасности Дон Баотон обсудили вопросы расширения казахстанско-китайского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, сообщили в пресс-службе агентства.





В ходе встречи стороны обсудили перспективы практического сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Казахстан выразил заинтересованность в обмене опытом по ключевым направлениям, включая лицензирование, надзор, техническую экспертизу.





Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в области регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.





Особое внимание в ходе переговоров было уделено возможному сотрудничеству в реализации проекта по строительству атомной электростанции, развитию ядерного топливного цикла, а также укреплению научной и технической инфраструктуры.





Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС.





Отмечается, что в рамках подготовки к строительству АЭС был сформирован шорт-лист потенциальных поставщиков технологий, в который вошли ведущие международные корпорации, включая китайскую CNNC с реакторной технологией HPR-1000.





Визит китайской делегации стал важным этапом в развитии двустороннего взаимодействия и заложил основу для системного сотрудничества между профильными ведомствами Казахстана и Китая.



