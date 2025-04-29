28.04.2025, 11:20 38736
В Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан кредитование населения увеличилось на 3,5% с начала 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
В частности, займы на потребительские и прочие цели выросли на 4,6% и 8,4% соответственно. Кредиты бизнесу снизились на 0,3% преимущественно вследствие сокращения объема задолженности перед банками субъектов малого предпринимательства. При этом кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства увеличился на 8,4% и 10,8% соответственно", - сообщается в макрообзоре аналитиков.
По информации банка, кредитный портфель банковского сектора Казахстана вырос на 1,9% по сравнению с началом года и составил 36,6 трлн тенге по состоянию на 1 апреля 2025 года.
Между тем, экономическая активность в Армении увеличилась на 4,1% г/г в январе - марте 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. Промышленное производство сократилось на 18,5% г/г из-за исчерпания эффекта от увеличения внешней торговли и переработки драгоценных металлов в начале прошлого года. По той же причине экспорт и импорт продемонстрировали снижение - на 61,8% и 47,9% соответственно. Падение в промышленности было компенсировано ростом в других секторах. Положительное влияние на экономику сохраняется со стороны строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Мы ожидаем, что экономическая активность ускорит рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики промышленности", - заявили в банке.
Также по информации аналитиков, рынок труда в Беларуси демонстрирует устойчивый рост заработных плат на фоне низкой безработицы.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8% г/г в марте 2025 года. после 11,1% г/г в феврале. Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном - высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда. Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8% в I квартале 2025 года", - говорится в макрообзоре.
Как сообщили аналитики, внешнеторговый оборот Кыргызской Республики снизился на 13,2% г/г в январе-феврале 2025 года. По их мнению, снижение показателя связано с сокращением экспорта на 4,7% г/г и импорта - на 14,6% г/г.
Динамика экспорта определялась падением объема вывозимых основных металлов на 70,9% г/г на фоне высоких показателей годом ранее. Снижение импорта связано с прекращением реэкспорта машин и оборудования ввиду изменений правил внешней торговли в рамках ЕАЭС", - заявили в банке.
Также сообщается, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с нашими ожиданиями.
Решение принято на фоне снижающегося, но все еще заметного инфляционного давления. Текущий рост цен с учетом сезонной корректировки замедлился до 8,3% в годовом выражении в I квартале 2025 года. по сравнению с 12,9% в предыдущем. Внутренний спрос, поддерживаемый ростом доходов и бюджетными расходами, продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг. Это сохраняет давление на цены. Инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, что тормозит процесс снижения инфляции. Дополнительным проинфляционным фактором могут стать торговые конфликты: они способны снизить мировой спрос и цены на нефть, что, в свою очередь, может отразиться на ослаблении курса рубля. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не раньше июня-июля 2025 года", - проинформировали аналитики.
Между тем, рост ВВП Таджикистана составил 8,2% г/г по итогам января-марта 2025 года.
Увеличение выпуска зафиксировано в большинстве основных секторов: промышленность увеличила производство на 23,4% г/г, сельское хозяйство - на 7,2% г/г, торговля выросла на 10,6% г/г, грузооборот транспорта - на 18,7% г/г, а пассажирооборот - на 16,6% г/г. Ключевым драйвером промышленного роста стала добыча полезных ископаемых, а торговли - рост зарплат . С учетом благоприятной для Таджикистана внешнеторговой конъюнктуры - прежде всего, высоких цен на золото - мы ожидаем, что рост ВВП в текущем году составит 8,4%", - добавили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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11.04.2025, 12:30 31931
Доходы транспортно-логистических компаний Казахстана всего за два месяца превысили триллион тенге
Фото: Depositphotos
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Доходы транспортно-логистических компаний всего за два месяца достигли 1 трлн тенге, против 875,6 млрд тенге за январь-февраль 2024 года, сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, из этой суммы 831,2 млрд тенге пришлось на перевозки груза и багажа, 207,6 млрд тенге - на пассажирские перевозки. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем составили 35,9 млрд тенге, против 31,7 млрд тенге годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем грузоперевозок был отмечен в Атырауской области: 21,6 млн тонн груза. Заметные показатели также наблюдались в Карагандинской, Акмолинской, Абайской и Актюбинской областях. Наименьший объем грузоперевозок пришелся на Жетысускую область: 2,5 млн тонн. Что касается пассажирских перевозок, больше всего пассажиров было перевезено в Алматы, Астане и Карагандинской области. Наименьшие же показатели наблюдались в Улытауской, Жетысуской и Туркестанской областях", - сообщили они.
Отмечается, что самые большие объемы доходов от перевозок пришлись на Алматы, Астану и Атыраускую область. Доходы компаний там составили 120,6 млрд, 104 млрд и 91,7 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Остановимся на пассажирских перевозках. Стоит заметить, что в этом сегменте расходы домашних хозяйств на транспортные услуги сократились (...) В четвертом квартале прошлого года средние затраты на транспортные услуги по стране составили 24,7 тысячи тенге на одно домохозяйство - на 14,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го", - заявили аналитики.
Отмечается, что самые большие расходы были зафиксированы в Алматы: 42,5 тысячи тенге на домохозяйство - на 43,4% больше, чем годом ранее, и на 71,8% больше, чем в среднем по стране. Второе и третье места по расходам заняли Мангистауская и Алматинская области.
Наименьший показатель расходов в секторе пришелся на Северо-Казахстанскую область: всего 12,2 тысячи тенге - на 53,7% меньше по сравнению с прошлым годом и на 50,6% меньше среднего показателя по Казахстану. Среди регионов с наименьшими расходами также оказались Акмолинская, Жетысуская, Костанайская и Павлодарская области.
Что касается цен, по итогам марта текущего года транспортные услуги для потребителей подорожали на 11,5% в годовом выражении. В том числе услуги железнодорожного транспорта выросли в цене на 23,6%, услуги воздушного транспорта - на 10%, услуги автомобильного транспорта - на 9%, прочие транспортные услуги - на 9,8%. В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Улытауской области: на 20,4%. Значительный рост цен также был отмечен в Астане и Алматы", - сообщили аналитики.
По их данным, наименьшее годовое удорожание пришлось на Атыраускую область: всего на 1,9%. Из 20 регионов РК только в Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года.
За январь-февраль текущего года в РК всеми видами транспорта было перевезено 178 млн тонн багажа и груза, а также 289,2 млн пассажиров. Пассажирские перевозки увеличились на 17,2%, грузовые - на 18,8%. Грузооборот вырос на 15,4%, до 89,8 млрд ткм, а пассажирооборот - на 17,2%, до 13,7 млрд пкм. Наибольший объем багажа и груза был перевезен железнодорожным транспортом: 73,2 млн тонн. Значительные объемы пришлись также на трубопроводный транспорт, и автомобильный и городской электрический транспорт", - проинформировали они.
Отмечается, что основные показатели пассажирских перевозок обеспечил автомобильный и городской электрический транспорт: 283,8 млн человек, или 98,1% от общей численности перевезенных пассажиров. Железнодорожным транспортом было перевезено 3,2 млн человек, воздушным - 2,2 млн человек.
Подчеркивается, что развитие транспорта невозможно без инвестиций в отрасль.
По итогам января-февраля текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования в Казахстане составил 223,7 млрд тенге - на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С учетом инфляции реальное уменьшение объема инвестиций в секторе составило 9%. Наиболее инвестоемким направлением стал сектор складирования грузов и вспомогательной транспортной деятельности, в который было вложено 120,8 млрд тг, или 54% от общего объема инвестиций", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что существенная сумма также была направлена в сферу сухопутного и трубопроводного транспорта: 93,3 млрд тенге. Капвложения в сферу воздушного транспорта составили 9,2 млрд тенге, в сферу почтовой и курьерской деятельности - 389,6 млн тенге, в сектор водного транспорта - 5,4 млн тенге.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования пришелся на Астану, Алматы и Костанайскую область. Наименьшие вложения были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Жамбылской областях", - добавили они.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.04.2025, 07:59 73251
Что ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Запрет эксплуатации незарегистрированных мопедов
С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства.
1 апреля стартует прием документов в первый класс
В 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки).
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
В школах Казахстана 1 апреля заканчиваются весенние каникулы
Начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.
1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год для физических лиц
По данным КГД, при исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3692 тенге, действовавший в 2024 году. Налог рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля и МРП. Чем больше объем двигателя, тем выше налог. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1500 кубических сантиметров к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.
С 1 апреля за просрочку налога начисляются пени. У должника есть 30 рабочих дней на оплату после уведомления. При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ. Если долг не погашен, судебные исполнители могут арестовать счета и имущество.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
Ответственность операторов техосмотра ужесточат
В октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.
В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей
Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять.
Сумма страховки будет зависеть не только от стажа водителя, но и от того, насколько безаварийно и аккуратно он ездит. Увеличивается количество классов, которые присваиваются водителям при заключении договора обязательного страхования. Если раньше их было 15, то теперь 18.
В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс.
Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:
- за езду в пьяном виде;
- передачу управления нетрезвому водителю;
- "пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.
А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершенные водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:
- превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;
- повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;
- выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженное с разворотом или поворотом;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;
- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;
- управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.
Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.
Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше указанного в таблице и не ниже нуля.
Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.
Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.
Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП
По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением. В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям.
Также аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Кроме того, в связи с подготовкой и проведением военного парада с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщили в Минобороны РК. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.
Рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи
Казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.
Погода в апреле
По данным РГП "Казгидромет", в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +6+11°С в северной половине территории республики, в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, +12+17°С в южной половине страны, 0,+5°С в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, на западе Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской, на северо-западе Павлодарской области, в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики. Меньше нормы - на большей части Кызылординской области, в юго-восточной половине области Улытау и Карагандинской, в северо-западной половине области Абай, на крайнем северо-западе Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке Павлодарской области.
31.03.2025, 12:12 58106
Расходы на науку в Казахстане составляют всего 0,16% от ВВП
Фото: pexels.com
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Финансирование науки в Казахстане остается на катастрофически низком уровне и составляет всего 0,16% от ВВП, пишет Finprom. Хотя затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы растут второй год, пока этот процесс в основном продвигает государство.
После поручений президента по развитию науки в 2023 году финансирование сектора увеличилось на 42%, в 2024-м - на 27,3%. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году внутренние затраты на НИОКР составили 219,7 млрд тенге. В то же время, хотя наукоемкость экономики, благодаря росту финансовых вливаний, незначительно увеличилась - с 0,14% до 0,16% от ВВП, - показатель все еще остается на катастрофически низком уровне. Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в сравнении со многими развитыми странами РК является аутсайдером. Например, в Японии доля НИОКР в ВВП составляет 3,4%, в Израиле - 6%, в Нидерландах - 2,3%. Планка, до которой хочет дотянуться Казахстан к 2027 году - хотя бы 1%", - пишет агентство.
В региональном разрезе расходы на науку в Казахстане распределены крайне неравномерно. Эксперты Национальной академии наук РК отражают данные по затратам на НИОКР в регионах в диаграмме Парето. Она демонстрируют универсальный принцип "80/20" и помогает сделать вывод, какие регионы приносят больше всего результата в науке.
Сектор слева от пересечения красных линий - это и есть те 20% регионов, которые обеспечивают 80% успеха. В их число входят Алматы, Астана, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области, а суммарная доля составляет 76,3%. Совокупная доля остальных регионов в правом секторе - всего 23,6%", - поясняют авторы материала.
Больше половины всех затрат в НИОКР несут организации, принадлежащие государству.
Из общей суммы расходов на науку в прошлом году они внесли 132,6 млрд тенге. И именно государственные предприятия обеспечили рост общего объема. В таблице указан абсолютный прирост затрат на НИОКР за 2024 год: 47,1 млрд тенге, из которых 41,4 млрд составила положительная разница за последний год именно у государственных компаний. Значимо меньший вклад в рост расходов на НИОКР дали частные предприятия: плюс 5,8 млрд тенге", - утверждают авторы.
Две трети средств на науку поступают из бюджета. Базовое, грантовое и программно-целевое бюджетное финансирование НИОКР в прошлом году суммарно составило 162,7 млрд тенге, или 74,1% от общей суммы. Аналогичная большая доля государственных затрат наблюдалась и в последние несколько лет.
В целом, общая картина по источникам финансирования демонстрирует процесс вытеснения государством все другие источники. Так, если три года назад доля бюджетных средств составляла в среднем 65%, то в 2023 году она уже составила 83,4%. Исследовав связь источников финансирования и результативность НИОКР, аналитики Института статистики ЮНЕСКО пришли к выводу, что увеличение государственного финансирования ведет к неэффективному использованию ресурсов и говорит о том, что стратегические цели в области НИОКР являются либо неактуальны, либо малопривлекательны для предпринимателей", - сделали выводы авторы Национального доклада о науке, опубликованного Национальной академией наук при президенте РК.
Подробные данные БНС по затратам в различных отраслях науки показывают приверженность властей к научно-технической политике НИОКР.
Сфера инженерных разработок и технологий занимает самую большую долю в 35,4%, в денежном выражении в прошлом году объем НИОКР в этом секторе составил 77,7 млрд тенге. Прирост значительный - на 30,7%. Аналогичную динамику можно наблюдать и в сфере естественных наук: 76,4 млрд тенге за 2024 год, плюс 29,8% к предыдущему году", - подчеркивают исследователи.
На научные исследования и разработки приходится почти 93% всех денег. Непосредственно расходы на опытно-конструкторские разработки составляют значительно меньшую долю: всего 7,3%.
Специалисты Национальной академии наук РК считают одной из проблем существующей науки в Казахстане то, что знания и инновации отделены от экономики.
Из года в год снижается доля в ВВП основного потребителя результатов НИОКР - производственного сектора. Сокращается производство товаров, которые условно можно отнести к наукоемким, таким, как компьютеры, электронное и оптическое оборудование. Производство наукоемких изделий, таких как космическая техника, авиастроение, судостроение, производство электронных систем управления, роботов, гибких автоматизированных линий, некоторые виды химических производств, генная инженерия, микробиология вообще не существует, хотя в генной инженерии и микробиологии казахстанские ученые добились значительных успехов", - говорится в докладе.
26.03.2025, 12:07 73611
Казахстан уступает по качеству системы здравоохранения почти всем странам СНГ И ЦА
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Казахстан уступает по качеству системы здравоохранения почти всем странам Содружества Независимых Государств и Центральной Азии, передает корреспондент агентства.
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения от CEOWORLD Magazine Казахстан занял 78-е место из 110 в мире с индексом 34,28. Чем ближе индекс к 100, тем выше оценивается система здравоохранения в стране. Сравнивая Казахстан со странами СНГ и ЦА, можно отметить, что система здравоохранения в РК - одна из худших в регионе: страна обогнала лишь Туркменистан. Россия заняла 42-е место, Азербайджан - 57-е, Белорусь - 61-е, Узбекистан - 64-е, Украина - 76-е, а Туркменистан оказался на 95-м месте", - сообщает energyprom.
По данным аналитиков, в январе-феврале текущего года в Казахстане зарегистрировали 1,3 тысячи административных правонарушений, связанных с оказанием медицинских услуг, - на 43,2% больше, чем годом ранее.
Из них 1,2 тысячи случаев касались нарушений законодательства об обязательном социальном медицинском страховании. Кроме того, были зафиксированы 74 случая несоблюдения порядка и стандартов, некачественного оказания медицинской помощи, 28 случаев воспрепятствования законной деятельности медицинских и фармацевтических работников, 10 случаев нарушения правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, а также 7 случаев несоблюдения правил реализации лекарственных средств и требований по выписыванию рецептов", - сообщили они.
Также отмечается, что численность лиц, привлеченных к административной ответственности, увеличилась на 28,7%, до 1,1 тысячи человек. Общая сумма наложенных штрафов достигла 11,1 млн тенге, из них было взыскано 6,3 млн тенге.
Развитие медицинской системы любой страны невозможно без достойных инвестиций. Что касается Казахстана, по итогам января-февраля текущего года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социального обеспечения достигли 50,1 млрд тенге - на 48,8% больше в стоимостном выражении, чем в аналогичном периоде 2024-го. Реальный рост инвестиций в секторе составил 46,2%", - добавили аналитики.
Сообщается, что большая часть инвестпортфеля сферы здравоохранения и социального обеспечения пришлась на средства из местных бюджетов: 29,2 млрд тенге, против 7,1 млрд тенге годом ранее.
Немалая сумма была проинвестирована за счет собственных средств предприятий: 14,7 млрд тенге - на 27,3% меньше, однако, по сравнению с прошлым годом. Инвестиции за счет республиканского бюджета увеличились на 93,9%, составив 3,4 млрд тенге, капвложения за счет кредитов банков выросли на 25,9%, до 1,5 млрд тенге, а вот инвестиции за счет небанковских заемных средств сократились на 63,6%, составив 1,2 млрд тенге", - заявили аналитики.
Также сообщается, что в разрезе регионов больше всего средств в сферу здравоохранения и социального обеспечения было направлено в Восточно-Казахстанской области: 25,1 млрд тенге. Далее следуют Алматы, Шымкент, Астана и Атырауская область.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
15.03.2025, 14:19 96936
Пять лет с начала пандемии коронавируса: что изменилось в мире
Фото: depositphotos
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Пять лет назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
Заболевание, известное также под названием COVID-19, было впервые выявлено в Китае, в городе Ухань, в декабре 2019 года. В городе быстро росло число заболевших пневмонией неизвестной формы. Болезнь протекала тяжело и вызывала осложнения.
11 января 2020 года стало известно о первой жертве нового вида пневмонии, после чего число летальных исходов стало расти в геометрической прогрессии.
Китайские специалисты провели ряд исследований и выявили новый вид коронавируса. Первоначально им болели животные, но новая форма получила возможность передаваться людям.
31 декабря 2019 года Китай проинформировал о новом заболевании Всемирную организацию здравоохранения. Первоначально предполагалось, что вирус распространился из-за употребления в пищу мяса летучих мышей. Однако одновременно стали появляться и другие версии, в частности, что вирус выведен в лаборатории и пандемия началась из-за его утечки. Подозрение, в частности, пало на Уханьский институт вирусологии. Однако китайская сторона после проведенного расследования заявила, что институт не является источником COVID-19.
В сентябре 2022 года российское Минобороны обнародовало новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
19 ноября 2022 года военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
Спустя неделю начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки.
В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - заявил Кириллов.
В январе 2023 года Кириллов сделал еще одно заявление, в котором предположил, что пандемия развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
Что касается ВОЗ, 15 февраля 2023 года организация приостановила дальнейшее расследование происхождения COVID-19.
Весной 2023 года Россия и Китай в совместном заявлении выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и потребовали дать разъяснения по этому поводу. В сентябре этого же года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий и Россия будет поднимать этот вопрос в мировом сообществе.
В ноябре 2023 года словацкое издание Hlavný dennik опубликовало материал об американских биолабораториях в Грузии, на Украине и в других странах СНГ. В статье прямо говорилось о том, что биологическое оружие, находящееся в американских лабораториях, которые США создают в разных странах уже около 50 лет, угрожает всему миру. Словацкие журналисты назвали эти лаборатории "бомбой замедленного действия".
В августе 2023 года кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший признал, что американцы создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
В этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - заявил политик.
Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
В декабре 2024 года Минобороны России перечислило новых ключевых участников военно-биологических проектов США. В этом же месяце конгрессмены США, по итогам двухлетнего расследования, заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Каким бы ни было происхождение нового вируса, он сразу показал свою опасность: быстро распространялся, обладал высокой степенью заражения, характерной формой протекания и вызывал серьезные осложнения, а также довольно часто приводил к летальным исходам.
После объявления пандемии большинство стран начали принимать срочные жесткие меры: вводили локдаун, масочный режим и дистанционное обучение в школах и вузах, ограничивали перемещение людей на улицах, переводили сотрудников большинства компаний на удаленную работу, отменяли крупные мероприятия.
Также в разных странах началась разработка вакцин против COVID-19, а когда они были созданы, в мире началась массовая иммунизация, что, по мнению экспертов, сформировало коллективный иммунитет, и сыграло огромную положительную роль в борьбе с пандемией.
Пандемия повлияла на все сферы общественной жизни: политику, экономику, культуру и социальную сферу. В частности, мировая экономика вступила в период тяжелого кризиса: были закрыты авиа- и железнодорожные маршруты, произошел обвал фондового рынка, упал спрос на энергоносители, сильно пострадали общепит, гостиничный и туристический бизнес. В 2020-м году мировой ВВП сократился практически на 5%.
Исследователи также заявляли о высоком росте младенческой смертности в странах с низким и средним уровнем дохода. В 2020 году она повысилась почти на 6,8 процента.
Из-за пандемии по всему миру была пересмотрена организация множества политических мероприятий. Они перешли в виртуальный формат или вовсе были отменены.
К концу 2020 года пандемия затронула все континенты, даже в Антарктиде COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции.
Казахстан уже с января 2020 года стал принимать меры по профилактике коронавирусной инфекции, которая активно распространялась во всем мире. В конце января было принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан".
Многие граждане Казахстана не смогли вернуться из закрытых на карантин городов Китая и других стран. Был организован ряд эвакуационных рейсов.
С 29 января 2020 года Казахстан приостановил пассажирские автобусные перевозки с КНР, с 1 февраля - железнодорожное сообщение, а с 3 февраля - авиасообщение с Китаем. Также был ограничен въезд как наших граждан, так и граждан других государств из тех стран, которые являлись неблагополучными по коронавирусной инфекции. Помимо ограничения въезда, применялся карантин для всех прибывших в течение 14 дней. Также Казахстан приостановил безвизовый режим с рядом стран.
13 марта 2020 года в Казахстане выявили первые случаи коронавируса. А 15 марта в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, который впоследствии был продлен до 11 мая.
После введения режима ЧП в республике стали вводить жесткие карантинные меры. 19 марта в Алматы и Нур-Султане вступили в силу ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19.
На границах городов появились блокпосты, через которые запрещалось передвигаться. Закрылись предприятия, рынки, ТРЦ, кафе и рестораны. Работников организаций переводили на удаленный режим. Приостановили работу детские сады, школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения. Также было ограничено передвижение граждан и транспорта. Жителям разрешили выходить из дома в крайнем случае, при условии соблюдения карантинных мер и масочного режима. Также в стране отменили все массовые мероприятия.
С 31 марта в стране приостановили пассажирское сообщение между регионами. Было отменено курсирование всех пассажирских поездов. Регулярные межрайонные, междугородние, межобластные и международные автобусные перевозки, а также работа автостанций и автовокзалов были возобновлены лишь 25 декабря.
Также были отменены авиасообщения. Доходы авиакомпаний снизились вдвое. Основное сокращение пришлось на пассажирские перевозки.
Чрезвычайное положение и карантин сказались на деловой активности. Многие люди остались без работы. Пандемия вызвала новый мировой экономический кризис. Прекратили работу многие предприятия, сократилось транспортное сообщение.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен.
Граждане, потерявшие доход в период ЧП, получили социальную выплату в размере 42 500 тенге.
Медиков освободили от уплаты налогов и социальных платежей.
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составил 5,9 трлн тенге.
Также с развитием пандемии в стране возник дефицит масок и средств индивидуальной защиты. Наблюдались спекуляции и попытки вывоза средств защиты за границу.
На фоне общей сложной экономической ситуации аптечные сети зафиксировали рекордную прибыль. По данным Минфина, только за первые две недели лета аптеки заработали свыше 10 млрд тенге.
В то же время в стране сложился дефицит лекарств. В правительстве нехватку препаратов объяснили повышенным спросом со стороны населения, а также недобросовестной конкуренцией и спекуляциями.
В конце апреля 2020 года госкомиссия приняла ряд решений по смягчению режима карантина. В частности, возобновили работу некоторые секторы экономики в Алматы и Нур-Султане, с обязательным условием - соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы.
С 1 мая начали возобновляться внутренние авиаперевозки.
С 1 июня были сняты блокпосты между населенными пунктами. Однако некоторые ограничения продолжали действовать. Позже было принято решение усиливать ограничительные меры на период выходных дней.
После снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры, и с момента снятия ограничений 11 мая 2020 года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз.
В связи с этим 29 июня Касым-Жомарт Токаев поручил внести предложение по введению жесткого карантина. Его ввели с 5 июля. Впоследствии карантин продлевали дважды, до 16 августа.
Лишь в конце августа был одобрен второй этап карантинных послаблений.
Только за 2020 год в Казахстане было зарегистрировано 154 720 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Выздоровели от COVID-19 142 475 человек.
С 13 марта по 31 декабря зарегистрировано 2284 летальных случая от коронавируса.
По данным организации Worldometer на 13 апреля 2024 года, в Казахстане зарегистрирован 1 млн 411 тыс. 831 случай коронавируса. Скончались 13 тыс. 848 заболевших.
13 июля 2020 года в Казахстане было объявлено Днем траура по погибшим от КВИ.
Всего в мире, по состоянию на январь 2025 года, зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания, из них более 7 млн закончились летальным исходом. По числу жертв пандемия коронавируса стала одной из самых смертоносных в истории человечества.
Постепенная выработка массового иммунитета и антикризисные меры способствовали возвращению жизни в привычное русло, хотя некоторые изменения, к примеру, удаленная работа или проведение мероприятий в онлайн-формате так и остались распространенным явлением.
5 мая 2023 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил об отмене статуса пандемии для COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня.
Казахстан отменил требование о предъявлении при пересечении госграницы РК подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 или справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР 8 июня 2022 года. Также был отменен запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы РК в 7 регионах республики.
Полностью все ограничительные меры, включая проект Ashyq, были официально отменены лишь 28 мая 2023 года.
Впрочем, коронавирус с отменой пандемии никуда не исчез, он продолжает циркулировать и мутировать, производя новые штаммы примерно раз в полгода.
В 2021 году появился новый штамм омикрон. Изменился характер протекания заболевания, также вирус "помолодел", выросло количество инфицированных детей и подростков.
10 августа 2023 года ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис
В декабре 2023-го года, по данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире выросла за 28 дней на 52%. В частности, в Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за 4 недели на 388%, а смертность увеличилась более чем в 3 раза.
В начале августа 2024 года более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх - 2024 в Париже.
16 августа 2024 года в Министерстве здравоохранения РК заявили, что в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом находится под контролем и вакцинироваться от него всему населению нет необходимости.
01.03.2025, 08:00 595756
Что ждет казахстанцев в марте
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники в марте
В Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будут два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
В первый день весны в Казахстане празднуют День благодарности. Праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
Школьники уйдут на весенние каникулы
Заканчивается III четверть, весенние каникулы продлятся 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.
Единый часовой пояс: будут озвучены результаты исследования
По итогам общественных слушаний в парламенте было принято решение до 1 марта исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.
Напомним, год назад, в ночь на 1 марта 2024 года, Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время. Казахстанцы с надеждой ждут марта и верят, что власти прислушаются к их требованиям вернуть прежнее время.
КФГД отошел от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.
Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
Начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено.
Мартовское ЕНТ в Казахстане
С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:
- выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.
Блокировка нелегальных смартфонов
С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
По информации Минцифры, новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.
Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", - пояснили разработчики правил.
Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом
Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом.
Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.
Стоимость билета начинается от 7722 тенге.
В Казахстане запустят новую жилищную программу "Отбасы банка" "Наурыз жұмыскер" для технических специалистов
Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге. Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".
Отмечается, что по условиям программы заем выдается по ставкам 7% для социально уязвимых категорий граждан и 9% для всех остальных категорий. Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.
Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет
По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.
Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.
Религия. Посты.
1 марта начнется Священный месяц Рамадан (Рамазан) у мусульман, он закончится 29 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта начнется Ораза айт.
У православных 3 марта начнется Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе. Пост продлится до 19 апреля.
У католиков начало Великого поста выпадает на 5 марта. В 2025 году православные и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
С 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы за I квартал.
Погода в марте
По предварительным данным синоптиков Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -8, +5°С на большей территории Казахстана, +6, +12°С - на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областей, в юго-восточной половине Кызылординской области, в центре Алматинской области.
В марте средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 2° на всей территории республики.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей территории республики, около нормы - в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Улытау.
17.02.2025, 12:00 156341
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Беларуси составила 5,2% г/г в январе 2025 года, сохранившись на уровне предыдущего месяца. Динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила разнонаправленный характер. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,3% г/г в январе 2025 года после 3,4% г/г в декабре 2024 года. Продовольственная инфляция составила 6,5% г/г, сохранившись на уровне декабря 2024 года, при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% г/г после 5,2% г/г месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 5,2% г/г. Существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% г/г в январе 2025 года после 4,4% г/г в декабре 2024 года. В ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранение инфляции в диапазоне 5-5,5% г/г.
В Казахстане сохраняется рост деловой активности. Совокупный индекс PMI превысил нейтральный уровень в январе 2025 года, достигнув 51,3 п. Зафиксирован рост деловой активности в сфере услуг и в обрабатывающих отраслях. Компании расширили штат сотрудников на фоне увеличения объема новых заказов. Уровень оптимизма в отношении перспектив экономики самый высокий за девять месяцев. Индекс деловой активности, публикуемый НБРК, также свидетельствует о том, что экономика продолжила наращивать обороты. По оценке аналитиков ЕАБР, ВВП Казахстана в 2025 году вырастет на 5,5%.
ВВП Кыргызской Республики вырос на 10,6% г/г в январе 2025 года. Сильный потребительский спрос продолжает выполнять роль драйвера экономики. Динамика внутренней торговли объясняет 39% роста ВВП. Сфера услуг, исключая торговлю, обеспечила 23% роста ВВП, а обрабатывающие отрасли - 13%. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП на 8,7% по итогам 2025 года, на фоне высокого внутреннего спроса.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Решение принято в условиях более выраженного охлаждения кредитной активности и повышения склонности населения к сбережению. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возврата инфляции к цели, обновленный прогноз Банка России предполагает снижение инфляции к 4% уже в следующем году. Тем не менее, риторика остается умеренно жесткой - регулятор не исключает повышения ставки на ближайшем заседании.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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13.02.2025, 11:21 166356
ЕФСР представил региональный экономический обзор "Зима 2024–2025"
Фото: Depositphotos
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Экономики государств - участников Евразийского фонда стабилизации и развития продолжили демонстрировать уверенные темпы роста в 2024 году. Поддержку экономической активности оказали увеличение внутреннего спроса и благоприятная внешняя конъюнктура, сообщает пресс-служба ЕФСР.
Быстрое расширение внутреннего спроса и фискальное стимулирование оказывают давление на динамику цен: для российской экономики реализация проинфляционного сценария остается основным риском отклонения от базового сценария. Проинфляционные риски отмечаются и в Казахстане. В других странах инфляция остается в пределах или ниже целевых параметров национальных и центральных банков: в Беларуси на инфляционные ожидания понижающее влияние оказывает ценовое регулирование, а в Армении, Кыргызстане и Таджикистане одним из ключевых факторов сохранения низкой инфляции, наряду с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой, стало укрепление курсов национальных валют.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренное охлаждение экономической активности во всех странах присутствия ЕФСР на фоне нормализации денежно-кредитной и бюджетной политик, исчерпания влияния конъюнктурных факторов роста. Сохранение темпов роста выше потенциальных может привести к перегреву экономики и росту инфляционного давления, дополнительные риски связаны и с высокой неопределенностью относительно состояния глобальной экономики.
Особое беспокойство вызывает дополнительное стимулирование роста в ряде стран за счет процикличной бюджетной политики - это несет риски как для бюджетной устойчивости, так и для достижения показателей по инфляции. Нас беспокоит и переоцененность валютных курсов ряда стран, что снижает внешнеэкономическую устойчивость и конкурентоспособность экономик, а также осложняет процесс перехода к инфляционному таргетированию", - отметил заместитель исполнительного директора - главный экономист ЕФСР Сергей Улатов
По его словам, если новые риски в глобальной и региональной экономиках реализуются, экономическая активность и ключевые макроэкономические показатели в государствах - участниках ЕФСР могут оказаться хуже параметров базового прогноза.
В таких условиях могут сформироваться дополнительные риски для бюджетной устойчивости и платежных балансов государств - получателей средств ЕФСР.
Россия
Российская экономика по-прежнему демонстрирует признаки перегрева: поквартальная динамика указывает на сохранение высокой экономической активности. Повышенный спрос, увеличение бюджетных расходов и высокие инфляционные ожидания продолжают влиять на динамику цен - по итогам 2024 года инфляция ускорилась до 9,5%, что существенно превышает целевой ориентир Банка России. Повышение ключевой ставки охладило кредитование физических лиц, но корпоративный сегмент демонстрирует устойчивый рост. В этом году рост российской экономики по прогнозу фонда замедлится до 1,5% на фоне ужесточения финансовых условий и дефицита трудовых ресурсов.
Казахстан
Рост экономики Казахстана во втором полугодии 2024 года ускорился на фоне увеличения экспорта, потребления домохозяйств и госсектора, восстановления инвестиционной активности, но ценовое давление осталось повышенным как из-за более высокого спроса, так и на фоне ослабления курса тенге. Национальный банк Казахстана уже приступил к ужесточению денежно-кредитной политики, фискальная политика при этом остается стимулирующей. Прирост ВВП в 2025 году, как ожидается, составит 5,0%, а в 2026-2027 годах будет находиться вблизи 5%.
Армения
Темпы роста экономики Армении существенно снизились на фоне сокращения вклада конъюнктурных факторов, таких как объемы реэкспорта и приток туристов из России. Несмотря на то что экономика страны вышла из дефляции, рост цен остается низким, а курс драма по-прежнему переоценен. Согласно базовому сценарию, в 2025-2027 годах темпы экономического роста стабилизируются вблизи потенциальных - около 5%.
Беларусь
Экономика Беларуси продолжила расти высокими темпами, но по ряду макропоказателей отмечались признаки замедления экономической активности: в частности, это касается снижения темпов роста инвестиций и промпроизводства с III квартала 2024 года. Основным драйвером роста оставался внутренний спрос, поддержанный увеличением реальных доходов населения и потребительским кредитованием. Инфляция по итогам года снизилась до 5,2%. В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение темпов роста вслед за замедлением российской экономики, а также на фоне нормализации макроэкономической политики.
Кыргызстан
Экономика Кыргызстана в 2024 году продолжала расти высокими темпами, однако из-за значительного пересмотра данных за 2023 год точное сопоставление динамики роста в сравнении с прошлым годом остается затруднительным. К концу года в отраслевой структуре строительство стало основным драйвером роста, сменив торговлю. Инфляция стабилизировалась в рамках целевого диапазона Национального банка на фоне замедления роста продовольственных цен. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста кыргызской экономики до 4-5% в условиях постепенного охлаждения внутреннего и внешнего спроса.
Таджикистан
Рост экономики Таджикистана ускорился в III квартале 2024 года за счет увеличения объемов экспорта металлических руд, а также внутреннего спроса, расширению которого способствовал рост переводов трудовых мигрантов. Среднегодовая инфляция снизилась до 3,5% на фоне низкого роста цен на продовольствие и укрепления курса сомони. В 2025-2027 годах ожидается постепенное снижение темпов роста ВВП на фоне нормализации поступлений по счету оплаты труда и вторичных доходов, снижения темпов экономического роста основных торговых партнеров Республики Таджикистан, однако прирост экономики останется одним из самых высоких в регионе.
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