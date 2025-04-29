В Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Запрет эксплуатации незарегистрированных мопедов









С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена.





Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:





регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.





Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства.





1 апреля стартует прием документов в первый класс





Depositphotos





В 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.





Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:





1) заявление родителей или других законных представителей;





2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;





3) фотография размером 3х4 см (2 штуки).





Для иностранных граждан:





Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.





Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.





В школах Казахстана 1 апреля заканчиваются весенние каникулы





Начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.





1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год для физических лиц









По данным КГД, при исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3692 тенге, действовавший в 2024 году. Налог рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля и МРП. Чем больше объем двигателя, тем выше налог. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1500 кубических сантиметров к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.





С 1 апреля за просрочку налога начисляются пени. У должника есть 30 рабочих дней на оплату после уведомления. При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ. Если долг не погашен, судебные исполнители могут арестовать счета и имущество.





Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.





Ответственность операторов техосмотра ужесточат





В октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.





В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей





Kolesa.kz





Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять.





Сумма страховки будет зависеть не только от стажа водителя, но и от того, насколько безаварийно и аккуратно он ездит. Увеличивается количество классов, которые присваиваются водителям при заключении договора обязательного страхования. Если раньше их было 15, то теперь 18.





В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс.





Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:





за езду в пьяном виде;

передачу управления нетрезвому водителю;

"пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.





А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершенные водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:





превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;

повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;

выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженное с разворотом или поворотом;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;

невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;

нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;

управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.





Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.





Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше указанного в таблице и не ниже нуля.





Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане





АНК





Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.





Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.





Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП





aeroport.kz





По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением. В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям.





Также аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.





В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.





Кроме того, в связи с подготовкой и проведением военного парада с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщили в Минобороны РК. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.





Рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи





Казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.





Погода в апреле





По данным РГП "Казгидромет", в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +6+11°С в северной половине территории республики, в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, +12+17°С в южной половине страны, 0,+5°С в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.





Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, на западе Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской, на северо-западе Павлодарской области, в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики. Меньше нормы - на большей части Кызылординской области, в юго-восточной половине области Улытау и Карагандинской, в северо-западной половине области Абай, на крайнем северо-западе Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке Павлодарской области.