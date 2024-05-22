В Казахстане за год инфляция снизилась более чем в два раза   

Фото: Бюро нацстатистики

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе совещания, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год, проинформировали о снижении инфляции более чем в два раза - до 9,8% по итогам 2023 года, - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе совещания, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год, проинформировали о снижении инфляции более чем в два раза - до 9,8% по итогам 2023 года, сообщает Акорда.





Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили 36 млрд долларов, увеличившись на 0,9 млрд долларов, или 2,5% по сравнению с 2022 годом. Активы Национального фонда увеличились на 4,3 млрд долларов, достигнув 60 млрд долларов, доходность активов составила 11,38%", - проинформировали в пресс-службе.





Также совокупный объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил 17,8 трлн тенге, увеличившись за год на 3,2 трлн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции.





Фото: Акорда





Кроме того, президенту была представлена информация о ходе реализации проекта "Цифровой тенге" и значимых инициативах по вопросам цифровизации.





В частности, совместно с участниками финансового рынка в 2023 году осуществлен запуск в пилотном режиме платформы Open API и Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству.





Глава государства отметил, что 2023 год, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, в целом был положительным для Казахстана. Вместе с тем требуется продолжить слаженную работу Национального банка и правительства для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны в текущих мировых условиях", - сообщили в пресс-службе.





По итогам совещания президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.



