01.08.2024, 13:21 29466
В Казахстане заметно подорожали сотовая связь и интернет
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Бюро национальной статистики отчитались об уровне инфляции, изменении цен на товары и услуги в июле.
По данным бюро, в июле 2024 года месячный уровень инфляции составил 0,7 % (в июне - 0,4 %). Цены на платные услуги повысились на 1,6%, непродовольственные товары - на 0,7%, продовольственные товары - на 0,2%.
Повышение цен отмечено на услуги сотовой связи на 11,5%, интернет-связь - на 6,8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12,9%, организации комплексного отдыха - на 11,5%", - рассказали аналитики.
Прирост цен на сжиженный газ в баллонах в июле составил 5,3%. Посуда подорожала на 1%, одежда и обувь - на 0,8%. Цены на лекарства повысились на 0,6%.
Из продуктов питания цены на капусту за месяц выросли на 16,8%, картофель - на 7,5%, лук репчатый - на 7,3%. Повышение цен наблюдается также на табачные изделия на 3,8%, воду минеральную - на 1,6%. Снижение цен отмечено на помидоры на 18,2%, перец сладкий - на 11,2%, свеклу - на 6,3%, огурцы - на 5,8%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане - 1,3%, самая низкая - в Костанайской области 0,2%.
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01.08.2024, 15:30 20926
В Казахстане на социальную сферу выделили 14,5 трлн тенге
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 трлн тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета, информирует Аккорда.
Также главе государства были представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств.
Кроме того, президенту было доложено, что услуги, оказываемые через цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.
Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.
Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.
Ранее Токаев указал на важность усиления судебной защиты граждан.
31.07.2024, 17:27 70531
В Казахстана оцифровали свыше 95% оборота нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстана оцифровали 95,8% оборота нефти, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.
В цифровой среде ведется учет по 26 НПЗ, 10 нефтебазам, 3155 АЗС", - заявил он.
Также, по словам вице-министра, в Казахстане реализован сервис по приему заявлений на получение технических условий по газификации на портале egov.kz. Кроме того, в стране создан сервис по наличию ГСМ на АЗС.
В начале года введена в опытную эксплуатацию цифровая платформа энергетики", - добавил Бакытжан Ильяс.
Напомним, Казахстан добыл более 44 млн тонн нефти в первом полугодии.
31.07.2024, 12:34 213376
Более $12 млрд инвестиций привлек Казахстан через МФЦА
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период, информирует пресс-служба президента.
По словам Рената Бектурова, на сегодняшний день через площадку финансового центра в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что превышает целевой показатель, установленный к 2025 году. За весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года. Основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности.
В первом полугодии этого года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3000 и внести значительный вклад в создание новых рабочих мест. По состоянию на конец второго квартала 2024 года компаниями в юрисдикции МФЦА было создано более 7600 рабочих мест.
Токаеву также рассказали о мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества МФЦА. Ренат Бектуров сообщил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community. Президент также был проинформирован о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.
Глава государства обозначил ряд задач по дальнейшему развитию центра. В частности, он подчеркнул необходимость усиления работы всех государственных органов и финансовых институтов по привлечению инвестиций в экономику Казахстана путем активного использования инфраструктуры МФЦА.
Напомним, в Казахстане создается новая структура - Национальный центр по инвестиционной деятельности.
29.07.2024, 14:17 282246
Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС
Страна выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, об этом сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим.
Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", - приводит заявление премьера Малайзии РИА Новости.
По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.
Ранее о своем желании вступить в БРИКС заявил Азербайджан.
Напомним, в БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT.
29.07.2024, 13:41 285021
В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT
В отличие от SWIFT, на которую оказывают сильное влияние западные страны, система БРИКС будет контролироваться государственными банками стран-участниц
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа государств БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка изучает возможность системы расчетов, альтернативной SWIFT, сообщает издание "Казинформ" со ссылкой на генерального консула КНР в Северной Ирландии Чжан Мейфан.
В последнее время страны БРИКС изучают новаторские инициативы, направленные на изменение глобального финансового ландшафта. Среди этих инициатив - создание альтернативной системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной доминирующей на Западе системе SWIFT (Всемирное общество межбанковских финансовых телекоммуникаций), и разработка новой валюты, обеспеченной золотом.
Предлагаемая система обмена финансовыми сообщениями БРИКС призвана обеспечить надежную и безопасную платформу для трансграничных транзакций. В отличие от SWIFT, на которую оказывают сильное влияние западные страны, система БРИКС будет контролироваться государственными банками стран-участниц.
Напомним, о желании присоединиться к БРИКС заявил Азербайджан.
29.07.2024, 12:58 287436
Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии
Президент провел встречу с главой Минэнерго
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отчитался пред президентом республики Касым-Жомартом Токаевым о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года, информирует Акорда.
Как сообщил Алмасадам Саткалиев, за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа - 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии - 60,4 млрд кВт ч.
Глава государства был проинформирован о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей. Он также рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.
По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил о критической ситуации с теплоснабжением в области Абай.
29.07.2024, 10:34 295056
Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки завершения ремонтных работ на автомобильных и железных дорогах представили в правительстве Республики Казахстан.
Дорожно-строительные работы охватывают 12 тысяч километров дорог, что является рекордным показателем для страны. Из этих дорог 8 тысяч километров принадлежат республиканской сети, а 4 тысячи километров - местной. До конца года планируется завершить работы на 7 тысячах километрах автодорог", - проинформировали в правительстве.
Как рассказали в пресс-службе, ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов общей протяженностью около двух тысяч километров: Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань и Актобе - Кандыагаш. Некоторые участки этих дорог начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.
В этом году планируется завершение строительства автомобильного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области, автомобильного путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане", - сообщили в правительстве.
Общая протяженность автодорог в Казахстане 95 тысяч километров, из которых 25 тысяч входят в республиканскую сеть, а остальные 70 тысяч километров - дороги местной сети.
Вместе с этим до конца 2024 года Министерство транспорта планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году.
Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда - Семей, Павлодар - Алматы, Актобе - Атырау и Алматы - Сарыагаш. Также обновятся вагоны на направлениях Павлодар - Туркестан, Караганда - Самара, Караганда - Омск и Костанай - Алматы", - уточнили в кабмине.
По данным правительства, в первые шесть месяцев этого года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 10 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выросли перевозки химических и минеральных удобрений на 11%, цветных металлов - на 9%, черных металлов - на 15%, а также других грузов, таких как мука, соль, растительное масло и комбикорм, - на 11%. Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 миллиона тонн.
Также в пресс-службе отметили значительный рост в области гражданской авиации. Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 миллиона человек. В казахстанских аэропортах было обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В рамках комплексного плана развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы планируются работы по дноуглублению акватории порта Курык, строительство контейнерного хаба в порту Актау. Объем перевозок грузов по ТМТМ за 6 месяцев увеличился на 65% и составил 2,1 млн тонн.
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал состояние автодорог и поручил привести в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог к концу 2025 года.
Президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.
О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски.
28.07.2024, 14:28 305896
Казахстан продлил запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продлил запреты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота и ввоз пшеницы на территорию страны, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Данный запрет был введен в Казахстане 8 января этого года. Принимая во внимание задачи по масштабному строительству молочно-товарных ферм и поддержке развития животноводства по австралийскому методу, было принято решение продлить запрет еще на 6 месяцев", - проинформировали в пресс-службе правительства.
Вместе с этим до конца этого года продлили запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта.
По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну "серыми схемами" и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года", - добавили в правительстве.
Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
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