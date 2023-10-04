В Кызылординской области резко подорожал рис

Меры могут быть приняты в связи с дефицитом газа на внутреннем рынке

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, выступая на форуме KazEnergy, рассказал, какие меры будут предприняты в связи с дефицитом газа в Казахстане.





В частности, Минэнерго планирует снизить поставки газа в Китай и нарастить его импорт из России, сообщает Sputnik со ссылкой на главу ведомства.





Он пояснил, что в настоящее время поставка осуществляется за счет внутренних казахстанских ресурсов, но в связи с растущим потреблением внутри страны этот объем будет снижаться по мере ввода объектов потребления газа и поэтапного повышения цен на газ на внутреннем рынке.





Саткалиев также напомнил, что у Казахстана и России есть "определенная договоренность" по поставкам российского газа.





Тот дефицит газа, который есть у нас в зависимости от топографии газопроводов, будет максимально покрываться за счет российского газа", заявил Саткалиев.





По его словам, для дополнительных поставок российского и казахстанского газа на юг сейчас строится вторая ветка газопровода Бозой - Бейнеу - Шымкент. По этой же ветке Казахстан в дальнейшем намерен обеспечить газификацию своих северных регионов.





Саткалиев сообщил, что к 2030 году Казахстан планирует нарастить добычу нефти до более чем 100 млн тонн. В прошлом году объемы нефтедобычи составили 84,2 млн тонн.





Также в планах республики - снизить импорт бензина из России, рассказал на форуме вице-министр энергетики Ерлан Аккенжанов.





В этом году договоренность по поставкам ГСМ с Россией была следующая:





бензин АИ-92 - 240 тысяч тонн;

АИ-95 - 40 тысяч;

дизтопливо - 850 тысяч.





Однако эти планы не были реализованы.





По внутренним ощущениям новые индикативные балансы будут подписаны на уровне, который будет значительно ниже", - сказал вице-министр.





Он отметил, что, несмотря на ремонт на Атырауском НПЗ, запасы АИ-95 пополняются, его выпуск продолжают два других НПЗ, поэтому импорт ГСМ может не понадобиться.





Аккенжанов также заявил, что дефицита дизтоплива в Казахстане не ожидается.





Его остатки по стране комфортные, составляют более 30 дней", - отметил вице-министр.





Он рассказал, что 426 тысяч тонн дизтоплива выделено на осенние полевые работы по удешевленной цене - по 250 тенге. Дополнительно выделили 62 тысячи тонн для сушки зерна во все регионы.





Повышения цены на дизтопливо также не ожидается, его стоимость будет не выше 295 тенге, сообщил Аккенжанов.



