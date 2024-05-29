В Минэнерго ответили на обвинения Генпрокуратуры по задержке согласования инвестору  

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.





Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.





Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".





По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.





На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.





По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.





Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).





При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.