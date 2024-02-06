05.02.2024, 14:40 33061
В текущем году в Казахстане планируют реализовать 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге
Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана продолжает реализацию мер по отходу экономики от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. В текущем году планируется реализовать 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге, рассказали в пресс-службе кабмина Казахстана.
По информации правительства, в прошлом году в обрабатывающей промышленности реализовано 170 проектов на 928 млрд тенге. Заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Благодаря всем принимаемым мерам доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с долей горнодобывающей отрасли.
В текущем году будет реализовано 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге. Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря исполнению комплексного плана развития машиностроения до 2028 года ожидается рост общей добавленной стоимости данной отрасли в 4,5 раза.
В целом на сегодня в Казахстане продолжается реализация общенационального пула из порядка 1 тыс. инвестиционных проектов на 32 трлн тенге. Это касается всех отраслей экономики. В 2023 году запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году будет реализовано 326 проектов на общую сумму 3,8 трлн тенге", - проинформировали в правительстве.
В пресс-службе добавили, что по поручению главы государства работа инвестиционного штаба пересмотрена и усилена. Крупные инвестпроекты рассматриваются отдельно, все возникающие проблемные вопросы устраняются в ручном режиме.
Напомним, в Костанайской области намерены реализовать 13 промышленных инвестпроектов в 2024 году.
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05.02.2024, 17:15 25581
Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трех миллионов тонн
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн в течение двух лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
В нефтяной отрасли продолжается реализация крупных проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 до 72,5 млн тонн в год. При этом произведены первые поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, которые будут увеличены до 3 млн тонн в течение 2 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что ведется активная работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка ГСМ.
В газодобывающей отрасли вводятся новые месторождения. Уже дан старт добыче газа на месторождениях "Рожковское", "Южный Аксай" и "Анабай" с извлекаемыми запасами более 31 млрд кубометров газа. В среднесрочной перспективе ожидается запуск газовых месторождений "Урихтау Центральный", "Западная Прорва" и "Каламкас" с извлекаемыми запасами 69 млрд кубометров газа", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, для развития нефтегазохимии в этом году начнется строительство проекта "Бутадиен" на сумму $1 млрд.
При этом продолжается реализация других крупных инвестиционных проектов по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида в Атырауской и Актюбинской областях на общую сумму $13,7 млрд", - добавили в пресс-службе премьер-министра.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" к 2030 году намерен добывать до 6,7 млрд кубометров газа в год.
05.02.2024, 15:36 29761
Более 60 процентов урана в западные страны перевезены по Транскаспийскому маршруту - "Казатомпром"
По итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржан Юсупов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности компании за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах, сообщает Акорда.
Президенту было доложено, что по итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно.
Юсупов рассказал, что доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору.
Кроме того, глава государства был проинформирован о реализуемых инвестиционных проектах группы компаний "Казатомпром", а также о социально значимых проектах, направленных на развитие и поддержку регионов присутствия.
Президенту также было доложено о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы "Казатомпрома".
05.02.2024, 08:14 55701
Рост экономики в 2024 году на уровне не менее 5,3% прогнозируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост экономики в 2024 году на уровне не менее 5,3% прогнозируют в правительстве Казахстана, передает корреспондент агентства.
По итогам прошлого года экономика республики адаптировалась к новым условиям и вышла на путь устойчивого развития. В результате принятых мер рост экономики составил 5,1%. Все основные отрасли показали положительную динамику: строительство - на 13,3%, торговля - 11,3%, услуги информации и связи - 7,1%, транспортные услуги - 6,9%, промышленность - 4,3%", - отметили в пресс-службе правительства.
Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. При этом за 9 месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $19,7 млрд. Из них более $11 млрд направлено в несырьевые секторы. В целом уже 2-й год подряд показатели по ПИИ становятся одними из самых высоких за последнее десятилетие - их годовой объем находится на уровне $26-28 млрд. Казахстан лидирует по общему притоку иностранных инвестиций среди стран СНГ.
За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 2,2% и составил $126 млрд. Положительный торговый баланс республики превысил $16 млрд. Номенклатура несырьевого экспорта увеличилась на 141 позицию.
Международные резервы страны составили $96 млрд. В том числе активы Национального фонда выросли на $4 млрд и превысили $60 млрд. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность экономики Казахстана.
Правительство совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В результате в прошлом году она снизилась более чем в 2 раза и составила 9,8%. В 2024 году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6-8%.
По итогам 2024 года рост экономики должен составить не менее 5,3%. Правительство продолжает реализацию задач, обозначенных главой государства в предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Эта работа направлена на активную диверсификацию экономики, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций и существенное повышение благосостояния граждан. Все это создаст прочный фундамент для двукратного увеличения ВВП к 2029 году", - сообщили в правительстве.
02.02.2024, 21:38 192736
ФЦИ ЕАБР готов поддержать масштабирование цифровых проектов стран ЕАБР в Африканском союзе
Фото: freepik.com
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) готов поддержать масштабирование лучших цифровых решений государств - акционеров ЕАБР в странах Африки. Об этом в ходе выступления на международном цифровом форуме Digital Almaty заявил заместитель председателя правления Тигран Саркисян.
Представитель банка сделал три важных объявления для участников форума:
- во-первых, ФЦИ ЕАБР готов предложить целый набор финансовых инструментов, включая грантовое и кредитное финансирование, а также участие в капитале, для компаний, реализующих цифровые проекты;
- во-вторых, ФЦИ ЕАБР выступает в качестве центра компетенций и готов оказывать аналитическую поддержку по вопросам цифровой трансформации на евразийском пространстве;
- в-третьих, ФЦИ ЕАБР располагает возможностью масштабировать успешные решения, которые уже имплементированы в странах ЕАБР. В частности, ФЦИ ЕАБР заручился поддержкой правительства Республики Казахстан по масштабированию цифровых решений, которые успешно реализованы в Казахстане, в других странах - акционерах банка. В частности, есть согласие Таджикистана на получение соответствующей технической и финансовой поддержки для имплементации цифровых решений в сфере GovTech. Такие же договоренности существуют с Кыргызстаном и Арменией.
Тигран Саркисян подробно остановился на перспективах сотрудничества ФЦИ ЕАБР со странами Африки в контексте реализации меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом в области экономического сотрудничества. Ссылаясь на аналитику Всемирного банка, спикер отметил, что наиболее востребованной представляется тема трудовой миграции, одним из инструментов реализации которой может стать разработанная ФЦИ ЕАБР при поддержке правительства Российской Федерации цифровая платформа "Работа в ЕАЭС". Спикер презентовал платформу для слушателей из африканских стран и пригласил более подробно ознакомиться с ее возможностями.
Кроме того, Тигран Саркисян привел в пример опыт реализации флагманского проекта ФЦИ ЕАБР - мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое было запущено в конце 2020 года. По итогам 2021 года к нему присоединились практически все государства Евразийского региона, что дало возможность восстановить передвижение между странами. Приложение стало первым в мире образцом "ковидного паспорта", который полностью учитывает требования защиты персональных данных. К настоящему моменту загружено 5 млн результатов анализов, сданных более чем в 8 тыс. подключенных лабораториях. Приложение получило высокую оценку руководства государств - членов ЕАЭС, а также выиграло премию Ассоциации институтов финансирования развития в АТР ADFIAP Sustainable Awards 2022 в номинации "Развитие технологий".
В завершение заместитель председателя правления банка пригласил всех заинтересованных участников рынка как на евразийском пространстве, так и за его пределами, в том числе и в Африканском союзе, принять участие в годовом собрании Евразийского банка развития, которое пройдет в Алматы 27-28 июня.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
02.02.2024, 17:50 199496
Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сельском хозяйстве, транзитно-транспортной и газовой сферах, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с Узбекистаном.
По словам премьер-министра, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.
Перед нами стоит задача довести товарооборот до $10 млрд. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Также в ходе переговоров особое внимание уделено расширению межгосударственных водных отношений.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен подписать соглашение по распределению воды с Китаем и Узбекистаном.
02.02.2024, 17:19 201666
В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском экономическом союзе с 2024 года запустят механизм финансового содействия совместным промышленным проектам, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он напомнил, что на прошлогоднем саммите в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития промышленной кооперации.
Для укрепления сотрудничества в ЕАЭС в данном направлении с текущего года будет запущен механизм финансового содействия совместным проектам", - сказал Смаилов.
По словам главы правительства Казахстана, он позволит реализовывать стратегические проекты, поможет эффективно продвигать инициативы бизнеса, существенно увеличить взаимные инвестиции, создавать новые рабочие места.
Реализация крупных промышленных кооперационных проектов обеспечит развитие технологического потенциала государств-членов. В целом считаю важным и дальше расширять инструменты финансовой поддержки совместных инициатив", - сказал премьер-министр РК.
Также в ходе своего выступления он подчеркнул, что фундаментом Евразийского экономического союза остается реализация "четырех свобод" и базовых принципов договора о ЕАЭС.
Наши экспортеры зачастую сталкиваются со случаями скрытых ограничений во взаимной торговле. Поэтому актуальным для нас остается вопрос обеспечения реализации одной из четырех свобод - свободы движения товаров", - заявил премьер-министр.
По его словам, необходимо сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны.
Важно не сбавлять набранный темп и приложить все усилия в этом направлении, так как результаты работы формируют общественное мнение о нашем интеграционном проекте", - добавил Алихан Смаилов.
Он также подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию транзитно-транспортной инфраструктуры. По словам премьер-министра, за последние 15 лет страна направила на эти цели более 35 млрд долларов.
Считаем важным и далее повышать пропускную способность международных коридоров, логистических терминалов и пунктов пропуска наших стран. Приглашаю все страны ЕАЭС к реализации совместных проектов по развитию транзитно-транспортной инфраструктуры", - заявил глава правительства Казахстана.
Напомним, сегодня в Алматы проходит заседание Евразийского межправсовета.
02.02.2024, 13:02 212926
В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется в следующем году обеспечить 8 млн человек связью 5G. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии глав правительств ЕАЭС ежегодного форума Digital Almaty.
Алихан Смаилов в своем вступлении напомнил, что в Казахстане осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек.
Он также рассказал о запуске в стране национального проекта "Доступный интернет".
Ожидается, что к 2027 году проникновение Сети достигнет 100%. Проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов. Также в этом году планируется охватить 2 тысячи отдаленных сельских школ высокоскоростным интернетом", - сообщил премьер.
Ранее Алихан Смаилов предложил создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями.
02.02.2024, 12:19 194731
Создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями предложил казахстанский премьер
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями в Евразийском экономическом союзе предложил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии глав правительств ЕАЭС ежегодного форума Digital Almaty.
Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями", - сказал Смаилов, обращаясь к участникам форума.
По мнению Смаилова, это улучшит взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона ЕАЭС.
Уверен, что совместные усилия углубят взаимовыгодное партнерство, способствуя технологическому развитию и переходу к "индустрии X", - подчеркнул он.
Он также отметил, что Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.
Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива", - заявил премьер-министра.
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что одной из стратегических задач является интеграция искусственного интеллекта в сферу госуслуг для ускорения обработки запросов и улучшения качества сервиса. В то же время, нельзя забывать про защиту персональных данных и информационную безопасность.
По словам Смаилова, уже сегодня элементы искусственного интеллекта применяются в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и других.
Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта - наша медицинская платформа CEREBRA. Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году после успешного запуска в Казахстане проект вышел также на рынок Узбекистана. А сегодня команда готова к его запуску и в других странах", - подчеркнул Смаилов.
Премьер добавил, что Казахстан готов объединить усилия для совместного проведения исследований в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных.
Более того, мы готовы делиться наработками и полученным опытом по нашим проектам", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.
В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?