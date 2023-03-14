Внедрение платформы цифрового тенге планируется в 2023 году

За период с января по февраль текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале - до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет, рассказал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.





Глава Нацбанка напомнил, что в годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%.





Национальный банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений - 4-6%", - рассказал он.





Пирматов отметил, что сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие. Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями.





Фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального банка", - отметил председатель.





Также на заседании правительства выступил министр национальной экономики. Он доложил, что за период с января по февраль текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг - 5%.





По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2%", - проинформировал министр.





В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев отчитался по расходам и доходам госказны.





В государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 трлн тенге, или план исполнен на 107,6%. В республиканский бюджет доходов поступило 2,5 трлн тенге, или план исполнен на 100,5%. План по доходам перевыполнен на 12 млрд тенге, из них неналоговые поступления - на 20 млрд тенге", - проинформировал министр.





По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге - экономия. Не освоено - 101 млрд тенге.





Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития", - уточнил Жамаубаев.





Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн тенге. При этом не исполнено - 45 млрд тенге.





По данным Минфина, в текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге. Из них освоено 80,1%. Не освоено - 11 млрд тенге.





Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Астана и Алматы, Павлодарской области и области Абай. Основные причины: предписания надзорных органов, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ", - пояснил спикер.



