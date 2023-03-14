13.03.2023, 20:34 8861
Внедрение платформы цифрового тенге планируется в 2023 году
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году совместно с участниками финансового рынка планируется внедрение первого этапа промышленной платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Развитие национальной платежной системы и цифровой финансовой инфраструктуры обсудили на совещании в Нацбанке.
Внедрение национальной цифровой валюты упростит процедуру социальных платежей для граждан и государственных органов и предоставит возможность создания инновационных сервисов на базе технологии смарт-контрактов. Также продолжатся исследования по использованию платформы цифрового тенге в индустрии цифровых активов и децентрализованных финансов и разработка функциональности расчетов без доступа к интернету", - говорится в сообщении Нацбанка.
Кроме того, планируется проведение пилотного проекта по внедрению стандартов открытых программных интерфейсов (Open API) и использование платформы открытого банкинга (Open Banking). Внедрение открытого банкинга обеспечит развитие конкуренции на рынке финансовых услуг, оптимизирует межсистемное взаимодействие между экосистемами и обеспечит защиту персональных данных и прав потребителей без ущерба развитию инноваций. Запущенные НБК в 2022 году система мгновенных платежей и межбанковская система платежных карточек будут масштабированы. Дальнейшее развитие платежных систем обеспечит устойчивость и бесперебойность безналичных платежей в Казахстане, снизит издержки для участников делового оборота и повысит удобство для потребителей.
новости по теме
14.03.2023, 11:12 3676
В Нацбанке заявили о сокращении месячной динамики инфляции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале - до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет, рассказал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.
Глава Нацбанка напомнил, что в годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%.
Национальный банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений - 4-6%", - рассказал он.
Пирматов отметил, что сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие. Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями.
Фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального банка", - отметил председатель.
Также на заседании правительства выступил министр национальной экономики. Он доложил, что за период с января по февраль текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг - 5%.
По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2%", - проинформировал министр.
В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев отчитался по расходам и доходам госказны.
В государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 трлн тенге, или план исполнен на 107,6%. В республиканский бюджет доходов поступило 2,5 трлн тенге, или план исполнен на 100,5%. План по доходам перевыполнен на 12 млрд тенге, из них неналоговые поступления - на 20 млрд тенге", - проинформировал министр.
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге - экономия. Не освоено - 101 млрд тенге.
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития", - уточнил Жамаубаев.
Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн тенге. При этом не исполнено - 45 млрд тенге.
По данным Минфина, в текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге. Из них освоено 80,1%. Не освоено - 11 млрд тенге.
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Астана и Алматы, Павлодарской области и области Абай. Основные причины: предписания надзорных органов, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ", - пояснил спикер.
Напомним, годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%.
13.03.2023, 11:59 13446
Банк ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"
ВТБ (Казахстан) обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками
Рассказать друзьям
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка могут оформить ее физическую версию, сообщает пресс-служба банка.
Клиенты ВТБ (Казахстан) могут оформить пластиковую карту российской платежной системы "Мир". Подача заявки на ее выпуск доступна в любом отделении банка в 17 регионах страны. Срок изготовления карты в Алматы составит один рабочий день, в других городах - до 5 дней.
Пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам.
Мы фиксируем стабильный спрос на карты "Мир" в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт в поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. Также в наших банкоматах и кассах зафиксирован наибольший объем снятий по картам "Мир" иностранных банков на территории Казахстана", - сказал директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан) Станислав Козьяков,
Как пояснили в банке, по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир". Также карту можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для бесконтактных покупок с помощью смартфона Android версии 7.0 и выше, поддерживающего технологию NFC.
ВТБ (Казахстан) обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками. Ее держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. Стоимость выпуска пластиковой карты - 2000 тенге, цифровой - бесплатное. Обслуживание карты бесплатное. Комиссия за снятие средств с карт "Мир" ВТБ в банкоматной сети и кассах банка составит 1% от суммы снятия, в других банках за пределами республики - 1,5%. Минимальная комиссия составляет 500 тенге", - уточнили в пресс-службе.
Ранее Bereke Bank сообщил о прекращении валютных операции с российским "Сбербанком".
11.03.2023, 11:47 36041
Нефтегазодобывающая компания Nostrum Oil & Gas приобрела контрольный пакет акций на разработку месторождений в ЗКО
Лицензионные соглашения включают восемь месторождений, которые никогда не разрабатывались, но имеют запасы углеводородов
Рассказать друзьям
Уральск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимая нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas PLC, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, приобрела 80-процентную долю участия в ТОО "Позитив Инвест", которое владеет правами на разработку и добычу углеводородов на месторождениях Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское (месторождения "Степной леопард") в Западно-Казахстанской области.
По оценкам руководства, извлекаемые запасы месторождений "Степной леопард" составляют 50-150 млн бнэ (1 кг барреля нефтяного эквивалента, который составляет 1000 BOE. 1 тонна нефти = объем 6,8-7,5 барреля. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), которые считаются условными ресурсами с долей жидких углеводородов более 20%.
Лицензионные соглашения включают восемь месторождений, на которых в советское время было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов", - сообщается на сайте компании.
Там подчеркнули, что руководство относит ресурсы месторождений "Степной леопард" к условным из-за рисков, связанных с оценкой и разработкой.
Данные месторождения никогда не разрабатывались отчасти по причине отсутствия необходимой инфраструктуры. В случае завершения предлагаемого приобретения Nostrum планирует провести оценку месторождений в 2023 году с целью подготовки отчета технической экспертизы, который может позволить переквалифицировать некоторые виды ресурсов в запасы", - говорится в информации.
В результате сделки Nostrum получит доступ к дополнительным ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку газоперерабатывающих мощностях компании.
Ключевые особенности месторождений "Степной леопард":
- месторождения находятся примерно в 60-120 км к западу от Чинаревского месторождения и в 10 км от принадлежащего компании наливного терминала для транспортировки нефти и конденсата в Белесе;
- "Степной леопард" - это два лицензионных участка, объединяющих восемь месторождений углеводородов;
- в советское время на этих восьми месторождениях было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов на глубине около 3000 м. Разработка месторождений не велась из-за отсутствия необходимой инфраструктуры;
- планы разработки каждого из восьми месторождений "Степной леопард" в рамках договора будут подготовлены Nostrum совместно с "Позитив Инвест" и направлены на согласование в Министерство энергетики РК с целью подключения к имеющейся инфраструктуре Nostrum, что улучшит экономическую жизнеспособность месторождений;
- срок действия договора с "Позитив Инвест" истекает в декабре 2044 года.
Для справки:
Nostrum Oil & Gas PLC и ее дочернее предприятие ТОО "Жаикмунай" является независимым нефтегазовым оператором на северо-западе Казахстана. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже.
С 2005 года Nostrum инвестировал более 2,5 миллиарда долларов США в экономику Казахстана. С момента создания оператор выплатил в бюджет налоговых отчислений на сумму более 1 миллиарда долларов США.
Nostrum построил обширную инфраструктуру мирового класса на северо-западе Казахстана со значительными мощностями по переработке нефти и газа, производству СНГ и конденсата.
11.03.2023, 10:52 36931
Новые рейсы в Египет запустят из Алматы и Астаны
Фото: МИИР РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Египетская авиакомпания Air Cairo запускает рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Авиакомпания Air Cairo планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана - Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы - Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320", - говорится в информации.
Ранее МИИР сообщал, что в этом году Казахстан запустит десятки новых международных авиарейсов.
В частности, планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.
Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Также ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Напомним, в Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо".
10.03.2023, 12:16 48001
Валютные активы Нацфонда сократились на $300 млн за месяц
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.
В прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 273 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 590 млн долларов США.
Финансовые рынки остаются волатильными. Снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, а также на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил (-)1,1 млрд долларов США после положительного значения в январе в размере 1,8 млрд долларов. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06%", - проинформировала зампред Нацбанка.
Отрицательная переоценка активов НФ была нивелирована значительными поступлениями в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 млрд долларов США.
Также Молдабекова сообщила, что за февраль золотовалютные резервы снизились на 2,2 млрд долларов США, до 34,6 млрд долларов США. Большая часть снижения обусловлена перенаправлением средств Министерства финансов в Национальный фонд.
То есть в прошлом месяце был приток средств, которые временно осели на валютном счете в Национальном банке, а уже в начале февраля эти средства были перенаправлены в Национальный фонд", - пояснил она.
Другим важным фактором послужило снижение цены на золото. За февраль котировки драгоценного металла снизились с 1905 до 1810 долларов за унцию. Цены на золото по-прежнему остаются очень чувствительными к политике ФРС США и ключевой статистике по экономической ситуации в США.
Также мы наблюдали небольшой отток по остаткам БВУ на валютных счетах в Национальном банке", - добавила эксперт.
Напомним, в феврале тенге укрепился на 3,2%.
09.03.2023, 21:02 57786
Правительство: динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел оперативное совещание с руководителями торговых сетей Казахстана по ценовой ситуации и ходу поставок овощей из стабфондов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлую субботу Серик Жумангарин поручил всем акиматам начать максимальный выпуск овощей из стабфондов в торговые сети. По данным Комитета торговли, по состоянию на 7 марта общий объем реализации овощей составил 19 688,22 тонны, из них картофеля - 7559 тонн, моркови - 3935,2 тонны, лука - 5234,72 тонны, капусты - 2959,3 тонны.
Увеличилось число торговых точек реализации - с 727 до 892. Добавились дополнительные торговые места в городе Шымкенте (с 5 до 25), Жамбылской (с 58 до 63), Западно-Казахстанской (с 27 до 56), Костанайской (с 21 до 52), Кызылординской (с 51 на 54), Мангистауской (с 26 до 29), Павлодарской (с 23 до 59) и Туркестанской областях (с 4 до 23), а также в областях Жетысу (с 53 до 55) и Улытау (с 19 до 34).
По данным статистики, динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась. Снизились цены в Астане и Улытауской области - прежних антилидеров по росту цен. Стабилизация цен фиксируется в 10 регионах. Рост продолжается в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областях, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе по сдерживанию роста цен. По картофелю снижение отмечается только в Туркестанской области, по моркови - в Астане, Атырауской, Алматинской, Улытауской областях, по капусте - в Астане и Актюбинской области.
На совещании Серик Жумангарин обратился к представителям торговых сетей с вопросом о том, есть ли проблемы с поставками овощей из стабфондов. Торговые сети Актюбинской области подняли вопрос недостаточного объема поставляемого лука, всего 2 тонны в неделю при спросе в 6 тонн. Аналогичные вопросы подняли представители и из других регионов.
Мы проработаем с акиматами регионов эти вопросы, при нехватке запасов переориентируем поставки из южных регионов. Неделю назад вернулась делегация из Таджикистана, законтрактовали 6,5 тысячи тонн лука по доступной цене, но это мало для межсезонья. Производители Таджикистана готовы к контрактации больших объемов. Более того, таджикская железная дорога дает 80% скидки на тариф для транспортировки по своим участкам. Кыргызстан готов поставлять капусту по низкой цене. Также есть договор о "зеленом коридоре" поставок ранних овощей из Узбекистана", - сказал Серик Жумангарин.
4 марта состоялось оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.
Серик Жумангарин отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.
Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%.
09.03.2023, 20:55 58136
Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца в сумме 18,3 млрд тенге.
Завод "Аксу Кант" оставался последним, но с ним уже СПК Алматы подписали договор на сумму 2,6 млрд тенге", - информировал Арман Шаккалиев.
По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%.
В 2022 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 51%, из которых за счет свекловичного сахара - 6% (33 тысячи тонн). В этом году заводы планируют произвести порядка 400-450 тысяч тонн сахара, в том числе 50 тысяч тонн из свекловичного сырья, остальной объем - из тростникового сахара-сырца. В этих целях акиматы Жамбылской и Жетысуской областей проводят работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6,5 тысячи га (с 11,6 тысячи га до 18,1 тысячи га)", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Наряду с этим для поддержки сахарной отрасли Минсельхоз увеличил нормативы субсидий за объемы сданной на переработку сахарной свеклы с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.
В 2022 году работа Аксуского сахарного завода, расположенного в Жетысу, была приостановлена. Сейчас на заводе ведутся работы по установке линии по переработке тростникового сырца мощностью 10 тысяч тонн в месяц. По информации акимата Жетысу, на заводе уже закуплено 3 тысячи тонн тростникового сырца, готовность технологической линии по переработке тростникового сырца ТОО "Аксу кант" составляет 98%.
Из существующих проблем - высокая стоимость мазута, влияющая на конечную себестоимость сахара. Со своей стороны вице-министр энергетики Магзум Магауов информировал, что в настоящее время цена на мазут снизилась до 100-130 тенге/кг у крупных давальцев. Он подтвердил готовность владельцев сырья заключить контракт по данным ценам.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акимату обеспечить запуск Аксуского сахарного завода в кратчайшие сроки, а Министерству энергетики - оказать содействие сахарному заводу по заключению контракта на поставку мазута с производителем.
7 февраля заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты.
Серик Жумангарин сообщил, что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы.
В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но по крайней мере не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге - это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", - проинформировал он.
Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%.
09.03.2023, 20:34 57396
В ВКО планируют запустить крупный завод по производству катодной меди
Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
В частности, обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест. Ожидается, что новый завод внесет существенный вклад в увеличение экспорта Казахстана.
Участники совещания затронули вопросы налогообложения, электроснабжения, защиты прав инвесторов, привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения экологических требований и норм законодательства республики в целом.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам в рабочем порядке обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для успешной реализации данного перспективного проекта.
Читаемое
14.03.2023, 09:54В Алматинской области подростки жестоко избили мужчину 14.03.2023, 10:1429411В Минцифры объяснили причину сбоя в работе казахстанских сайтов 14.03.2023, 08:5823551В Казахстане спасателям будут доплачивать за риски на работе 14.03.2023, 12:3123396На территории нацпарка "Бурабай" незаконно вырубили деревья 14.03.2023, 09:5722871Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал 10.03.2023, 20:55146356В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение 10.03.2023, 09:37145661Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение 12.03.2023, 13:00144666ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 10.03.2023, 11:10142836В мусорную свалку превращается поселок в Алматинской области 08.03.2023, 11:51138716Сильный ветер сорвал кровлю со школы и административного здания в Павлодарской области 17.02.2023, 17:17229356Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 15.02.2023, 08:20207276Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности 17.02.2023, 13:21206151Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16198171Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 17.02.2023, 10:07194501Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов определены в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?