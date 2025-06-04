03.06.2025, 12:21 148626
Внутреннее производство в Казахстане растет и постепенно заменяет импорт - Минпром
Наибольшая динамика роста наблюдается в отрасли машиностроения - 111,2%, химической промышленности - 111,2%, стройиндустрии - 112,9% и мебельной промышленности - 114,8%
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане увеличивается доля продукции, производимой внутри страны. Такая тенденция наблюдается в металлургии, легкой промышленности и электронике, сообщил на заседании правительства глава Минпрома РК Ерсайын Нагаспаев.
Наибольшая динамика роста наблюдается в отрасли машиностроения - 111,2%, химической промышленности - 111,2%, стройиндустрии - 112,9% и мебельной промышленности - 114,8%.
Также внутреннее производство заменяет импорт в металлургии, легкой и электронной промышленности.
Касаясь развития недропользования, глава Минпрома подчеркнул, что госорганы и недропользователи должны создавать программы по развитию локального производства, увеличивать долю внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг.
Тем самым планируется создать стабильные и надежные производства, которые смогут полностью удовлетворять потребности компаний, занимающихся добычей ресурсов", - отметил министр.
Рост обрабатывающей промышленности с начала года составил 7,2%.
По словам Нагаспаева, это произошло благодаря приоритетному праву на участие в регулируемых закупках.
В рамках государственных закупок установлены изъятия из национального режима до 4834 позиций. По итогам 5 месяцев текущего года государственными органами заключено более 96 тыс. договоров на сумму 303 млрд тенге, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил министр.
Он также отметил, что в регионах растет спрос на малые промышленные зоны. Новая программа по их развитию была внедрена в 2024 году.
По данным Минпрома, в настоящее время реализуются 34 МПЗ в восьми регионах страны общей площадью более 200 тыс. кв. м, на реализацию которых из бюджета выделено 46,6 млрд тенге.
Программа показала высокую востребованность со стороны бизнеса в регионах. В связи с чем Министерством прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования для удовлетворения заявок, поступающих в Фонд развития промышленности", - доложил Ерсайын Нагаспаев.
Ранее премьер-министр на заседании правительства заявил, что добросовестный бизнес автоматически включат в единый реестр отечественных товаропроизводителей.
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04.06.2025, 17:10 3711
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $900 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По итогам первого квартала текущего года данный показатель увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к $200 млн", - отметили в правительстве.
В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным в были обсуждены вопросы развития казахстанско-белорусского сотрудничества, отмечена необходимость усиления межправительственного взаимодействия и координации практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также стороны пришли к договоренности активизировать сотрудничество, способствовать укреплению связей между деловыми кругами.
В завершение встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в рамках СНГ, включая совместные инициативы по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн.
04.06.2025, 16:41 5581
Казахстан вошел в двадцатку стран, лидирующих по запасам золота
За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Международном горно-металлургическом конгрессе в Астане вице-министр промышленности Иран Шархан сообщил, что Казахстан вошел в топ-20 стран по запасам золота.
По словам вице-министра, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей по ряду видов металлов.
Сегодня мы гордостью можем сказать, что на протяжении многих лет являемся ключевыми игроками на мировом рынке по производству и поставке таких металлов, как титан, медь, алюминий, цинк и свинец, ферросплавы, а также по бериллию, танталу и ниобию. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота - в 2 раза. Это позволило Казахстану войти в топ-20 стран мира по объему золотых резервов", - цитирует вице-министра издание "Казинформ".
По словам министра, это помогло привлечь инвестиции на 420 млрд тенге ($818 млн), сообщает портал Sputnik Казахстан.
Он также отметил, что к 2026 году планируется увеличить территорию геологоразведки с 1,9 млн квадратных метров до 2,2 млн квадратных метров.
По данным Всемирного золотого совета, в 2025 году в топ-3 стран по золотым запасам входят: США (8,13 тысячи тонн), Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,45 тысячи тонн), отмечает издание.
Напомним, в Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами.
04.06.2025, 13:12 15721
Для месторождения Каражанбас опреснили более 19 млн кубометров пластовой воды
Фото: Kazakhstan Today
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай", передает корреспондент агентства.
Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.
Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.
Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.
На сегодня мы произвели около 19 миллионов кубических метров воды и передали в Каражанбас. И как следствие - освобождение от волжской воды в объеме 15 миллионов кубических метров, то есть вода была отправлена на нужды населения", - сообщил Дин Цзе.
В цехе двойной мембраны, в который пригласили журналистов, применяется система ультрафильтрации и обратного осмоса. Мембраны обратного осмоса, мембраны ультрафильтрации и фильтр производятся компанией CITIC в Китае (CITIC - генеральный инвестор проекта. - Прим. ред.).
Нашу продукцию используют во всем мире уже около 63 государств. Ежедневно нашими продуктами очищается около 20 миллионов кубических метров воды во всем мире. Технология уже показала свои положительные результаты. Наш завод является единственным, который работает по этой технологии в Казахстане", - подчеркнул гендиректор завода.
Как объяснили на предприятии, это первая установка, которая занимается очисткой пластовой воды от нефтяных остатков, металлических примесей и солей. Так как на месторождении Каражанбас смолистая высоковязкая нефть, ее из земли откачать очень тяжело, отметило руководство завода.
Месторождение Каражанбас было открыто в 1974 году, разработка началась в 1980 году. Площадь месторождения составляет 160 квадратных километров. На месторождении для добычи нефти применяется технология паронагнетания. Ежедневно предприятие получает воду в объеме 42,5 тысячи кубических метров.
Во-первых, за счет нашего производства воды увеличивается добыча нефти на месторождении Каражанбас. Второе - уменьшается потребление электроэнергии. Третье - сокращаются расходы на бурение скважин законтурной закачки, то есть расходы на производство. Четвертое - снижаются объемы пластовой воды", - поделился Дин Цзе.
По его словам, технологический процесс делится на четыре линии: получение воды, очистка, удаление взвешенных веществ и ультрафильтрация, где применяются китайские мембраны. Последний этап минерализирует воду до 200-500 миллиграммов на литр. Такое качество воды обеспечивает производство месторождения Каражанбас.
04.06.2025, 11:43 17551
Казахстанский производитель дорожного битума планирует выход на рынки стран Европы и Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая ознакомились с Актауским заводом по производству дорожного битума, передает корреспондент агентства.
Используемая в переработке особая по своим свойствам нефть с месторождения Каражанбас позволяет производить, по оценкам экспертов, один из лучших в странах СНГ дорожный битум высочайшего качества. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, который ориентирован на производство окисленного дорожного битума и модифицированного - инновационного продукта, не имеющего аналогов в республике. Такое преимущество дает нам значительный импульс для дальнейшего планомерного развития", - выступил генеральный директор предприятия Сун Гуантао.
По его словам, битум актауского завода применялся при строительстве практически всех стратегических автодорог Республики Казахстан, включая трассу Западная Европа - Западный Китай. Охвачено уже порядка 45% всего битумного рынка в стране, при этом руководство завода высоко оценивает перспективы дальнейшего развития.
Мы продолжаем наращивать темпы производства фасованного битума, в частности в биг-бэгах, которые позволяют максимально сохранять исходное качество при транспортировке в любую точку мира", - дополнил глава компании.
Битумный завод в Актау перерабатывает 1,5 миллиона тонн нефти и производит порядка 750 тысяч тонн битума.
Битум является сезонным продуктом, он производится с весны до конца осени. Так как ранней весной производство не всегда в полном масштабе загружено, поэтому 100-процентной производственной мощности на сегодня завод пока не может достичь. Поэтому нужно развивать такие направления, как битумохранилище и фасованный битум", - сообщил первый заместитель генерального директора Талгат Муканов.
Он отметил, что сегодня завод не экспортирует битум, но предприятие "уже готово идти на экспорт". Первостепенной задачей является закрытие внутренней потребности Казахстана - обеспечить все инфраструктурные дорожные объекты отечественным битумом. Сейчас компания занимает около 50% рынка Казахстана по производству битума, в будущем планируется нарастить производство еще на 50%.
В будущем, я думаю, перспектива на экспорт у нас есть. Мы как раз-таки можем производить битум по стандарту ГОСТ, который используется в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане - на всем постсоветском пространстве. Также мы провели проверку на соответствие европейскому стандарту качества. Сейчас мы ведем переговоры с Румынией насчет поставки битума. Нужно просчитать цену с учетом логистики, насколько это будет выгодно", - проинформировал замдиректора.
Как сказал Талгат Муканов, у предприятия были периоды, когда битум малыми партиями направляли в Китай и Узбекистан.
Весь процесс переработки нефти, сжигания газов герметичен. В соответствии со стандартами все необходимые установки у нас имеются. Все вредные газы сжигаются в термической печи при температуре 800 градусов, после которой вредных веществ не образуется", - обратил внимание замглавы предприятия.
Он подчеркнул, что данный проект является хорошим примером сотрудничества Китая и Казахстана, ведь оно заключается не только в совместной торговле полезными ископаемыми, но и в развитии глубокой переработки, производстве продукта с добавленной стоимостью, соответственно, развитии экономики Казахстана - обеспечении национальной безопасности по своим продуктам. "Дружба Казахстан и Китая нацелена не только на какие-то выгоды, но и на развитие потенциала страны", - сказал Талгат Муканов.
ТОО "СП" CASPI BITUM" - крупнейший производитель дорожного битума в Республике Казахстан. Завод специализируется на переработке нефти с месторождения Каражанбас.
Совместное предприятие ТОО "СП "CASPIBITUM" было учреждено в 2009 году казахстанским АО "KazakhstanPetrochemicalIndustries" (50%) и китайским ТОО "CITICKazakhstan" (50%). Битумный завод запустили в 2013 году в рамках телемоста "Карта индустриализации Казахстана".
5 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония запуска Актауского битумного завода ТОО "СП "Caspi Bitum" после завершения масштабной модернизации. Генеральным подрядчиком выступила компания CITIC Construction. Благодаря эффективной организации работы, включая круглосуточный режим и привлечение более 220 специалистов, строительно-монтажные работы, начатые в ноябре 2024 года, удалось завершить на месяц раньше графика.
В результате модернизации годовая мощность завода по переработке нефти увеличена с 1 до 1,5 миллиона тонн, а производство битума - с 500 до 750 тысяч тонн.
Проект был сфокусирован на обновлении основной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Одной из ключевых и наиболее технически сложных операций проекта стала установка 140-тонной новой вакуумной колонны высотой почти 40 метров. Обновленный завод сможет стабильно снабжать рынок высококачественным битумом, удовлетворять внутренний спрос и снижать зависимость от импорта", - отметили на предприятии.
03.06.2025, 14:10 142381
В Казахстане стартовал проект "криптокарт" и пилот в сфере цифровых активов
Потребители смогут совершать любые безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов МФЦА
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы Национальный банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. В ходе диалога были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
В ходе встречи был дан старт реализации проекта "криптокарт" - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать любые безналичные транзакции (оплата онлайн и в терминале, снятие наличных и т.д.) с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра "Астана". Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.
Как пояснили в Нацбанке, механизм "криптокарты" предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на "криптокарту" (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента), т.е. фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса криптокошелька на стороне лицензированного криптопровайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и криптопровайдера МФЦА.
В текущем году участниками рынка при координации Нацбанка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:
- выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
- токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
- организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
- организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;
- другие инновационные финансовые сервисы.
Совместно с заинтересованными государственными органами Нацбанком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.
Напомним, в Казахстане появится пилотная зона для покупки товаров и услуг за криптовалюту.
03.06.2025, 13:13 146661
Первый контейнерный поезд из Сианя примут в новом терминале Zhetysu
Фото: КТЖ
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 1 июня 2025 года из совместного грузового терминала в городе Сиане (КНР) отправлен первый контейнерный поезд на казахстанско-китайский терминал Zhetysu в Алматы, сообщает АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"
Ввод нового терминала в эксплуатацию запланирован на 10 июня текущего года.
Терминал Zhetysu станет крупнейшим контейнерным хабом в Алматы, специализирующимся на консолидации и распределении импортных грузов из Китая. Его инфраструктура позволяет осуществлять терминальную обработку грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом из/в Китая", - отметили в компании.
Комплекс будет предоставлять полный спектр логистических услуг: складирование, таможенное оформление, а также доставку по принципу "первой и последней мили".
Благодаря выгодному расположению на пересечении ключевых международных транспортных маршрутов терминал станет стратегическим центром консолидации грузопотоков и ведущим логистическим хабом Казахстана. Создание устойчивой синергии между логистическими узлами Алматы - Сиань обеспечит эффективную интеграцию в трансрегиональные цепочки поставок", - подчеркнули в КТЖ.
Реализация проекта направлена на развитие современной инфраструктуры и снижение логистических издержек.
Ранее в Алматы прибыл туристический поезд из Сианя. В туристическую делегацию вошли 246 человек, среди которых представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены.
03.06.2025, 10:01 157571
Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи
Обследования продолжаются и на границе с Россией
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан начали совместное обследование приграничных территорий для мониторинга очагов распространения саранчи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Сегодня мы начали совместное обследование с кыргызской стороной на участках границы с нашей стороны. Основные очаги саранчовых вредителей сосредоточены в южных регионах Кыргызстана. Однако в настоящий момент угроз миграции насекомых в направлении Казахстана не зафиксировано", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на заседании республиканского штаба по противодействию распространению саранчи.
Кроме того, обследования продолжаются и на границе с Россией. Подчеркивается, что уже обследованы приграничные участки в области Абай и Северо-Казахстанском регионе - случаев распространения саранчовых вредителей не выявлено. Также в ближайшие дни - в первой и второй декадах июня аналогичные мероприятия планируется провести в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Что касается приграничных регионов Китая, то на данный момент официально подтвержденных случаев распространения саранчи на сопредельных участках не зафиксировано. По состоянию на 2 июня обследовано 6,1 млн га площадей - это 35,6% от запланированного объема. Уже обработано 971,5 тысячи га, что составляет 46,3% от прогнозируемых 2,1 млн га площадей распространения саранчи. В настоящее время обработки ведутся в 15 регионах", - добавили в министерстве.
Ранее в Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи.
02.06.2025, 17:53 204716
В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2025 года годовая инфляция в Республике Казахстан ускорилась до 11,3%, информирует Бюро национальной статистики.
Среди регионов самая низкая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области - 0,2%, Астане - 0,3%, Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Туркестанской областях и области Улытау - по 0,6%", - сообщили в бюро.
По данным пресс-службы, месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,9%.
Цены на платные услуги повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, непродовольственные товары - на 0,6%. Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 37,1%, помидоры - на 19,8%, капусту - на 7,7%, бананы - на 5,7%, яйца - на 2,4%. В свою очередь, цены повысились на лимоны - на 9,1%, яблоки - на 6,1%, груши - 5,2%, виноград - на 5,1%", - заявили в Бюро национальной статистики.
Также в сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 4,2%, водоотведение - на 1,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 1,5%, электроэнергию - на 1,4%. Услуги железнодорожного транспорта повысились - на 2,1%, санаториев - на 2%.
Цены на платные услуги повысились на 16%, продовольственные товары - на 9,6%, непродовольственные товары - на 9%. В годовом выражении снижение цен наблюдается на крупу гречневую на 12%, рис - на 8,3%, перец сладкий - на 5,5%, огурцы - на 2,6%, курагу - на 2,5%. Услуги парикмахерских и салонов красоты повысились на 14,6%, услуги санаториев - на 14,4%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?