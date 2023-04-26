Всемирный банк прогнозирует увеличение ВВП на 3,5% в 2023 году в Казахстане

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк.





Согласно последнему докладу , экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста, с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.





Ожидается, что в 2023 году инфляция останется высокой, в пределах 9-11%, что частично обусловлено ростом заработной платы в различных секторах экономики и эффектом от антикризисных мер бюджетного стимулирования, реализованных в течение последних нескольких лет, при этом основной причиной скачка инфляции стали цены на продовольствие. Сохраняющаяся высокая инфляция представляет собой серьезную проблему, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. По прогнозам экспертов, инфляция останется выше целевого диапазона 4-6% в 2023 году и вернется к нему в 2024 году", - говорится в статье.





Продолжающиеся прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность и государственная программа строительства жилья, вероятно, поддержат инвестиционную активность, однако общая перспектива роста сталкивается с рядом рисков. Высокая инфляция, растущая стоимость заимствования и увеличение закредитованности домохозяйств могут сдержать рост потребительских расходов. Любые дальнейшие сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума могут привести к потерям в объемах производства и бюджетных поступлениях.





Дополнительное ужесточение глобальных финансовых условий на фоне продолжительной инфляции в развитых странах может потенциально увеличить отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на обменные курсы", - говорит постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.





По его словам, Казахстану необходимо продолжать структурные реформы для решения своих среднесрочных задач развития. В краткосрочной перспективе важное значение будет иметь сдерживание инфляционного давления, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и контроль над бюджетными расходами в сочетании с более эффективной адресностью социальных программ.





Экономисты Всемирного банка считают, что в ближайшей перспективе, в условиях растущей геополитической напряженности, решающее значение будут иметь диверсификация торгово-логистических маршрутов и развитие альтернативных звеньев цепочек поставок.





Казахстан активно работает над Средним коридором, чтобы наладить жизненно важные логистические маршруты в условиях неопределенности перспектив трансроссийского сообщения. Средний коридор проходит из Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан и далее либо в порт Поти в Грузии, либо в Турцию по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - таким образом, минуя территорию России. Несколько недавних изменений повысили конкурентоспособность этого маршрута. Тем не менее, коридор по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами координации между различными вовлеченными государствами и организациями", - считают эксперты.





Они ожидают, что развитие Среднего коридора займет время, при этом его не следует рассматривать как полную замену Северному коридору. Скорее, в краткосрочной перспективе Средний коридор играет ключевую роль в активизации торговли между Юго-Восточной Европой, Турцией, Кавказом и Центральной Азией.





В то же время эксперты Всемирного банка подчеркивают, что одним из структурных недостатков ресурсно ориентированной экономики является снижение человеческого капитала, которое усугубилось в результате пандемии.





В то время как образование имеет большой потенциал в плане вклада в национальное богатство, социальное развитие и сплоченность, в случае Казахстана оно является самым слабым звеном в цепочке формирования национального благосостояния. По мере развития технологических и глобальных рыночных тенденций, а также по мере того, как казахстанское поколение "бэби-бума" вступает в систему образования с прогнозируемым пиком в 2030 году, система образования и развития навыков должна обеспечить молодежь и взрослых, вступающих в ряды рабочей силы, достаточными фундаментальными навыками, которые необходимы для успеха на рынке труда", - говорится в докладе.





В нем подчеркивается, что закрытие школ и нарушение учебного процес­са, вероятно, перечеркнуло ранее достигнутые улучшения в результате инвестиций в образование. Более того, вы­званные пандемией потери в качестве образования непропорционально сильно отразились на малообеспеченных домохозяйствах, усилив тем самым социальное неравенство. Произошедшие в январе протесты также указывают на необходимость дальнейших реформ для повышения инклюзивности развития человеческого капитала по всей стране. Чтобы решить эти проблемы, необходимо рассмотреть комплексный подход по улучшению доступа к каче­ственному образованию.



