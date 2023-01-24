За неделю лук в Казахстане подорожал сразу на 5,5%

В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран

Рассказать друзьям

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе отмечалось повышение цен на овощи. В частности, цены на лук выросли на 5,5 %, морковь - на 1,3 %, картошку - на 1%, - На прошлой неделе отмечалось повышение цен на овощи. В частности, цены на лук выросли на 5,5 %, морковь - на 1,3 %, картошку - на 1%, информирует Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.





Для обеспечения потребности населения в овощах закуплено 20,4 тысячи тонн лука, 23,5 тысячи тонн моркови, 17,1 тысячи тонн капусты. Согласно данным акиматов, в регионах на этот период уже законтрактовано порядка 78,5 тысячи тонн картофеля, в том числе в рамках форвардных договоров - 36 тысяч тонн, по оборотным схемам - 42,5 тысячи тонн. В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран.





Резервы, сформированные из урожая 2022 года, дадут возможность обеспечить потребности регионов до конца апреля 2023, в ценовом диапазоне "цена приобретения + затраты на хранение".





Это позволит сгладить резкие колебания цен в межсезонье, а начиная с мая по июнь в рознице будет доступен свежий урожай по ценам ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года", - пояснили в ведомстве.





Уже подписано соглашение с Таджикистаном о гарантированных поставках 6 тысяч тонн раннего лука в межсезонье. Аналогичные контракты прорабатываются с Пакистаном и Узбекистаном.





Для формирования индикативных цен на овощи на предстоящее межсезонье на прошлой неделе мы направили во все регионы расчеты, учитывающие следующие факторы: данные Бюро национальной статистики по ценам на овощи по состоянию на 27 декабря 2022 года, цена приобретения, хранения, транспортные расходы и торговая надбавка. Это формула расчета для индикативных цен на урожай 2022 года. Формула "рыночная цена + торговая надбавка" не должна применяться к этому урожаю. Только так мы сможем спрогнозировать и сформировать допустимый коридор инфляции. Теперь регионам необходимо в кратчайшие сроки, до середины следующей недели, сформировать индикативные цены на овощи. В типовых правилах МСХ по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары все четко прописано, в каких случаях стабфонды работают, а когда интервенции проводятся - все на основе мониторинга цен и индикативных данных. Но если у вас нет индикативов, как вы будете работать", - рассказал вице-министр Арман Шаккалиев.





В ведомстве добавили, что всем регионам совместно с акиматом Туркестанской области в 5-дневный срок поручено провести работу по заключению форвардных договоров с производителями ранних овощей.





Дополнено 23.01.2023, 16.25





Сегодня министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал введение запрета на экспорт лука из Казахстана.





По его словам, в этом году из-за погодных условий в мире сложилась сложная ситуация с выращиванием лука. Основные страны-поставщики лука не смогли произвести нужный объем продукта. В частности, Пакистан, являющийся мировой житницей лука, из-за погодных условий резко сократил объемы производства.





Сейчас у нас есть свыше 100 тысяч тонн лука. Нужно, чтобы до весны он сохранился. В этой связи было принято решение ограничить вывоз лука", - рассказал Карашукеев.





Сейчас оптовая цена лука составляет 150-170 тенге за килограмм. Ведомство будет ежемесячно проверять состояние рынка, и в случае изменения ситуации, примет соответствующее решение.









Напомним, на прошлой неделе Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца.



