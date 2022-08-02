В Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 1 АВГУСТА - В Кокшетау прошла встреча с предпринимателями по вопросам развития экосистемы защиты бизнеса в сфере формирования привлекательного бизнес-климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области.

Во вступительной речи заместитель акима Акмолинской региона Малгаждар Таткеев отметил, что в области проводится большая работа, направленная на развитие частного предпринимательства.

Задействованы практически все государственные органы, институты развития, банки, а также региональная палата предпринимателей. В этих целях в области, к примеру, только в рамках программы - "Дорожная карта бизнеса - 2025", поддержано более 4 241 проектов. Проводимая в области работа отражается и на показателях развития малого и среднего бизнеса", - проинформировал он.

По его словам, количество действующих субъектов МСБ на сегодня выросло на 6% и составляет уже 50,8 тыс. единиц

Прокуратурой области за последние полтора года защищены права более 15 тысяч предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными 2 обыска и 1 изъятие. Таким образом мы защитили добросовестных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. На постоянной основе проводятся личные приемы с представителями МСБ, ежемесячно ведем встречи совместно с Палатой предпринимателей, по итогам были выявлены 4 системные проблемы 3 из них уже решены. В целом, отмечу, что деятельность органов прокуратуры и бизнеса ведется в тесном взаимодействии", - рассказал прокурор региона Айдос Майлыбаев.

В свою очередь директор региональной Палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности палаты.

За 2020 год поступило 251 обращений по защите прав предпринимателей, 115 положительно решены. В 2021 году поступило 243 обращений, из них 102 решены положительно. За первое полугодие 2022 года в адрес регионального офиса поступило 117 обращений по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 39. Структура обращений по линии защиты разнообразна: - лидер как всегда земельные отношения. На втором месте сфера налогообложения. В целом палатой проводится определенная работа по защите бизнеса и улучшению бизнес-климата региона путем взаимодействия и органами прокуратуры, антикора и местными исполнительными органами", - отметил Ерканат Мусылманбек.

По данным акимата, во второй части мероприятия были озвучены вопросы от субъектов бизнеса. К примеру, на действия департамента агентства по защите и развитию конкуренции по расследованию факта ценового сговора пожаловался директор крупного в стране завода по производству кирпича ТОО Enki Мырзабай Абдикалыков. На департамент государственных доходов - по вопросу нарушения сроков процедуры банкротства учредитель ТОО "Компания Агросервис" Арман Турлубеков, по вопросу разработки генерального плана города Кокшетау - председатель филиала "Союз строителей Казахстана" - Мухтар Есенов и другие.

Заместитель акима Малгаждар Таткеев поручил взять на личный контроль акиму города Косшы Гайдару Касенову вопрос сноса пристроек к жилым домам, возведенных без разрешительных документов в жилом массиве "Лесная поляна".

Также для участников был организован "свободный микрофон" где обсуждены волнующие вопросы представителей бизнеса.

По данным пресс-службы, всего на форуме приняло участие свыше 100 предпринимателей региона, представители правовых структур, руководители территориальных департаментов и областных управлении и общественных объединений.

Ранее сообщалось, что в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей".

Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

Кроме того, в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге.

По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге.

Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%.

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы- 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.