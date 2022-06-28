В Акмолинской области с начала года произведено местных продтоваров на 66 млрд тенге

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За последние 3 года в пищевой промышленности сохраняются высокие темпы роста, сообщает служба центральных коммуникаций.
На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.