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Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год

09.12.2021, 10:40 41689
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год
Фото: newsbtc.com
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
В 2022 году решения по базовой ставке будут объявлены в 15.00 по времени Нур-Султана в следующие даты: 24 января; 7 марта; 25 апреля; 6 июня; 25 июля; 5 сентября; 24 октября; 5 декабря.

 

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Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"

10.12.2021, 09:26 6292
Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пенсионные выплаты можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока. Для наших клиентов эти изменения в Правила откроют новые возможности. Мы любим своего клиента и готовы его поддержать. Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя кажется уже открыли все. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка"", - сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. 

 
Пополнить депозит можно будет онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz. 
 

В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров", - отметила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она отметила, что для рассмотрения заявок будут подключены дистанционно работники филиалов банка. 
 

И большая просьба не ходить в филиалы, потому что есть видеозвонок, мобильное приложение, онлайн-сервис. И конечно, можно здесь задать все вопросы и получить все ответы", - добавила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она напомнила, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. В первую очередь дана возможность реализовать свои права почти 200 тысяч вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат. 
 
По ее словам, на портале www.enpf-otbasy.kz после 2 декабря увеличилось количество заявок. До этой даты поступало от 2 до 2,5 тысяч заявок ежедневно. 
 

Почти 170 тысяч взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки за неделю. Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тысяч членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Теперь можно в спокойном режиме принять разумные решения. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование. Если деньги поступили сегодня, есть время до 20 февраля, учитывая декабрьские праздники", - отметила председатель правления "Отбасы банка".


Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.  


 

В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

08.12.2021, 19:17 59968
В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра финансов РК от 26 ноября 2021 года внесены изменения в порядок определения рыночного курса обмена валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Минфин, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, когда АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:
 
  • по доллару рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 15.30 по времени Нур-Султана;
  • по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару, сложившихся по состоянию на 16.00 по времени Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.
 
Национальный банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.
 
Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.
 

Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК

08.12.2021, 09:48 72712
Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК
Фото: zen.yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о кредитной амнистии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 декабря 2021 года в течение дня в социальных сетях распространялась информация касательно якобы объявленной "кредитной амнистии" по ипотечным жилищным займам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации", - говорится в сообщении агентства.

 
По информации Агентства по регулированию финрынка, в настоящее время для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также ослабления курса национальной валюты, Агентством с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.
 

В этой связи по условиям Программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Меры финансовой помощи, установленные Программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%", - уточнили в ведомстве. 

 
Кроме того, в рамках программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям.
 
В отношении валютных ипотечных займов проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).
 

С января 2020 года для участвующих в Программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи. Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года", - отметили в Агентстве по регулированию финрынка.

 
 

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