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Нацбанк с 7 декабря установил базовую ставку на уровне 9,75% годовых

06.12.2021, 15:15 58051
Нацбанк с 7 декабря установил базовую ставку на уровне 9,75% годовых
Фото: Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Таким образом, с октября 2021 года ставка остается прежней. 
 
Напомним, в октябре базовая ставка была повышена на 0,25 процентного пункта, до 9,75%. Решение было принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах - торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны. 
 
О причинах повышения базовой ставки также рассказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов. 
 

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Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

06.12.2021, 20:58 39448
Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Через платформу enpf-otbasy.кz за последние три дня было подано 46 тысяч заявок на использование единовременных пенсионных выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы enpf-otbasy.кz ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в Отбасы банке на общую сумму 242 миллиарда тенге.
 
В пресс-службе Отбасы банк сообщили, что 3 декабря от казахстанцев поступило 16 тысяч заявок на использование пенсионных излишков. 
 

Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения", - отметили в Отбасы банка.

 
В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2200 заявок в день.
 
По данным на 3 декабря, этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге.
 
3 декабря на сайте ЕНПФ опубликовали информацию о повышении порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в 2022 году и объяснили причину. 
 
Казахстанцы в основном использовали свои пенсионные накопления для покупки жилья и резкое увеличение порога минимальной достаточности для их снятия в 2022 году стало большой неожиданностью. Многие казахстанцы высказали свое возмущение в связи с резким ростом порога достаточности в следующем году. Сейчас объявлен сбор подписей в петиции. 
 
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов прокомментировал повышение с 2022 года порога минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.
 

Перевод пенсионных в "Отбасы банк" отложили до 2022 года

06.12.2021, 14:00 63343
Перевод пенсионных в "Отбасы банк" отложили до 2022 года
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Перевод части пенсионных на депозит в "Отбасы банке", анонсированный в сентябре, перенесли на следующий год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тем, кто планировал перевести пенсионные на жилищный депозит, рассчитывать на это сейчас не стоит", - сообщает krisha.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. 

 
В ведомстве сообщили, что принятие поправок отложили на январь 2022-го года. Сейчас приказ находится на согласовании в госорганах.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане часть пенсионных накоплений разрешат переводить в "Отбасы банк" для покупки жилья. С такой инициативой выступил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. 
 

Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться", - заявил глава государства. 

 
Приказ находился на публичном обсуждении до 10 ноября, затем ушёл на согласование в госорганы, где и находится до сих пор.
 
Для перехода на жилищный заём (также существуют промежуточный и предварительный) нужно:
 
- иметь депозит более трёх лет;
 
- накопить не менее 50 % от стоимости приобретаемого жилья;
 
- получить оценочный показатель не менее 16 (формируется исходя из сроков, дисциплины и размера накоплений).
 

Данная возможность помогла бы людям с минимальными излишками пенсионных - 500-600 тысяч тенге. Выполнение несложных условий позволило бы им через три года получить жилищный заём с минимальной процентной ставкой 3,5%. Разумеется, такая возможность останется, но с января 2022 года она будет доступна не для всех желающих", - сообщает krisha.kz. 


Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.   

Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок.  


 

В АРРФР разъяснили порядок урегулирования проблемной задолженности

06.12.2021, 11:31 60643
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Для защиты прав заемщиков, испытывающих сложности с погашением займов и микрокредитов, с 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, для начала процедуры урегулирования проблемной задолженности заемщику следует обратиться с соответствующим заявлением к кредитору, то есть к банку или МФО. В заявлении необходимо указать ФИО, ИИН, контактные данные, сведения о займе, причины возникновения просрочки и приложить имеющиеся подтверждающие документы.
 

Для удобства граждан заявления могут быть поданы как письменно, так и дистанционно, то есть без посещения отделений банков и МФО, посредством официальных интернет ресурсов и электронной почты кредитора", - уточнили в ведомстве.

 
В течение 15 календарных дней со дня получения заявления и подтверждающих документов банки и МФО в индивидуальном порядке анализируют финансовое и социальное положение должника. В указанный срок заемщику должно быть сообщено о согласии банка или МФО с реструктуризацией займа.
 

При согласии кредитора по условиям реструктуризации займа банки и МФО обязаны в течение следующих 15 календарных дней внести необходимые изменения в условия договора займа или микрокредита и принять новый график погашения кредита", - разъяснили в агентстве.

 
В случае недостижения взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа или микрокредита заемщику следует обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
 

На основании обращения заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении финансовой организации, в рамках которой будет проведен анализ соблюдения кредитором законодательных требований к процессу урегулирования проблемной задолженности и прав заемщиков", - говорится в сообщении. 

 
Обратиться в Агентство граждане могут следующими способами:
 
1) Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан (https://egov.kz/cms/ru). В сервисе "Электронные обращения" выберите "Заказать услугу онлайн", заполните текст обращения и прикрепите подтверждающие документы.
 
2) С помощью электронного сервиса eOtinish (https://eotinish.kz/). Подача заявления осуществляется через приложение eGov. В сервисе "Подать обращение" выберите "Заявление" и заполните текст заявления. 
 
3) В письменной форме по адресу агентства: А15С9Т5, Алматы, микрорайоне Коктем-3, дом 21.
 
4) В Управление региональных представителей Агентства, адреса которых можно найти по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/about/structure/185/1?lang=ru.
 

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