15.02.2023, 16:07 6516
Курс тенге укрепился на 3,88 тенге на KASE
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду по сравнению со вторником укрепился на 3,88 тенге и составил 447,29 тенге за $1, сообщается на KASE.
В обменниках Казахстана доллары покупают по 447 тенге, продают по 451-452 тенге.
Ранее сообщалось, что курс тенге за неделю укрепился на 1,7%.
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14.02.2023, 17:42 13486
В Минфине рассказали, как будет работать проект "Нацфонд - детям"
Фото: Минфин РК
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О выработанных подходах по запуску проекта "Национальный фонд - детям" рассказал сегодня в сенате вице-министр финансов Даурен Темирбеков.
По словам Темирбекова, начиная с 2024 года планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей.
Для реализации данной инициативы рассматривается открытие персональных накопительных счетов в долларах США всем детям до 18 лет. Начисление 50% инвестиционного дохода на счета будет осуществляться ежегодно", - рассказал вице-министр.
Запуск программы планируется с 1 января 2024 года, а данные поправки планируется принять до конца 2023 года.
Национальным банком будет производиться расчет 50% инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты", - рассказал вице-министр.
Таким образом, по достижении ребенком 18 лет прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3500 долларов.
При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов - АО "Отбасы банк", АО "Финансовый центр", банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать ЕНПФ. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет", - сообщил Темирбеков.
Он добавил, что средства счетов предлагается освободить от налогообложения, а также напомнил, что участниками проекта будут только дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то право требования на выплаты утрачивается, а средства перераспределяются между всеми детьми. Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет гражданство, право на выплаты сохраняется за ним.
При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства - на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются", - пояснил Темирбеков.
После достижения 18 лет средства сохраняются на счете ребенка в течение 5-10 лет. Если они не будут востребованы, то их предлагается перевести на пенсионный счет. Также предусмотрена возможность передачи накопленных средств по наследству.
В случае недееспособности ребенка право на использование средств предоставляется его родителям или опекунам.
13.02.2023, 18:50 19236
Курс тенге за неделю укрепился на 1,7%
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов 10 февраля рыночный курс тенге составил 450,79 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 1,7% (с 458,69), сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
На внешнем валютном рынке в период с 3 по 10 февраля произошел ряд значимых событий. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 13 000, до 196 000 за прошлую неделю. Этот факт превышает средний прогноз аналитиков. После выхода смешанных данных по рынку труда председатель ФРС США Джером Пауэлл наряду с другими руководителями просигнализировал, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо для подавления инфляции и замедления экономического роста. На этом фоне доходности казначейских облигаций США продемонстрировали рост, укрепляя позицию доллара (индекс DXY вырос на 0,69%). Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих центрального банка. Эксперты отмечают, что это решение обусловлено желанием властей видеть во главе ЦБ человека, который не будет спешить с прекращением ультрамягкой денежно-кредитной политики.
Все эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков. Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару складывалась следующим образом:
- мексиканское песо укрепилось на 1,6% (с 18,97 до 18,67) на фоне повышения ЦБ процентной ставки на 50 б.п., до рекордных 11%, превышая ожидания аналитиков;
- турецкая лира незначительно укрепилась на 0,1% (с 18,83 до 18,81). Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца в районах, пострадавших от сильных землетрясений;
- индийская рупия ослабла на 0,8% (с 81,84 до 82,51), несмотря на повышение ЦБ процентной ставки на 25 б.п., до 6,5%;
- индонезийская рупия ослабла на 1,6% (с 14 894 до 15 134) на фоне оттока иностранного капитала. По данным Минфина, продажи ГЦБ 8 февраля составили 152 млн долларов, что является самым значительным ежедневным оттоком с 5 октября 2022 года;
- бразильский реал ослаб на 1,6% (с 5,13 до 5,21) на фоне комментариев президента Лулы да Сильвы, что текущий уровень ключевой ставки в 13,75% слишком высок. Это было расценено аналитиками как вмешательство в монетарную политику. Национальный валютный совет рассматривает возможность скорейшего пересмотра целевых показателей инфляции в попытке разрядить напряженность между ЦБ и президентом;
- южноафриканский ранд ослаб на 2,2% (с 17,48 до 17,86) на фоне объявления о чрезвычайном положении в стране из-за энергетического кризиса. Правительство планирует налоговые льготы для предприятий и домохозяйств, которые вырабатывают собственную солнечную энергию;
- российский рубль ослаб на 4% (с 70,6 до 73,39) на фоне роста дефицита бюджета (1,8 трлн рублей по итогам января 2023 года).
Напомним, Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге).
10.02.2023, 16:38 38541
В 2022 году в Казахстане выявили около 390 поддельных банкнот на сумму более 1,2 млн тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге).
По данным Нацбанка, анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 2000 тенге - 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок), 10 000 тенге - 55 штук (14%), 500 тенге - 50 штук (12,8%).
Поддельные денежные знаки, выявленные за 2021-2022 годы, в разрезе номиналов
Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 255 штук или 65,2% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук или 34,8% от общего количества выявленных подделок.
В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы", - проинформировали в Нацбанке.
10.02.2023, 16:15 39181
Курс тенге на KASE укрепился до 450,79 тенге за $1
Курс укрепился на 1,6 тенге
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом укрепился на 1,6 тенге и составил 450,79 тенге за $1, сообщается на KASE.
В обменниках Казахстана доллары покупают по 451 тенге, продают по 455-455,5 тенге.
По данным Нацбанка РК, по итогам января курс национальной валюты укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за один доллар США.
На текущий момент мы видим, что валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало", - отметила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.
В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долларов. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.
В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов.
Ранее я уже говорила о планах ЕНПФ о поддержании валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долларов. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке", - сообщила Алия Молдабекова.
08.02.2023, 15:26 51101
Казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За два года казахстанцы сняли 3,2 трлн тенге на покупку жилья и 322,2 млрд тенге на лечение, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
За два года (с января 2021 года) по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление. Сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 млн тенге", - говорится в информации.
За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 млн тенге.
Чаще всего на пенсионные казахстанцы покупают готовое жилье (35,7% от всех исполненных заявлений, или 64,3% от перечисленных сумм) или строят дома.
21% заявителей сняли накопления на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. 20,87% использовали накопления по системе жилищных строительных сбережений. Еще 20% выплачивали ипотеку.
На лечение с января 2021 года по февраль 2023 года казахстанцы сняли 322,2 млрд тенге.
Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 млн тенге. В январе 2023 года было исполнено 2537 заявлений на сумму 3,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 млн тенге", - сообщает ЕНПФ.
В частное управление за 2 года казахстанцы передали 8,8 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.
При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 млрд тенге.
Напомним, по состоянию на 1 февраля 2023 года на рынке действуют пять УИП: АО "Jusan invest", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Halyk Global Markets", АО "Halyk Finance". Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".
Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".
В ЕНПФ напомнили, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП.
50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 млн тенге", - отметили в фонде.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
04.02.2023, 10:54 79551
Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты
Фото: nationalbank.kz
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
При разработке концепта дизайна специалистами Национального банка было принято решение применить в монете BALQASH ALABUǴASY новые технологии. Казахстанским монетным двором была апробирована инновационная чеканка с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что для художественной завершенности композиции монеты дизайнеры НБ изменили наклон оси рыбы по вертикали до 10 градусов, добавили деталей в ультравысоком рельефе и сделали зеркальную поверхность фона волнистой с нанесением радужного изображения чешуи Балхашского окуня.
Задача для Казахстанского монетного двора усложнилась, так как первоначальный инструмент предполагал разделение по одной плоскости, которому стали препятствовать нанесенные волны. Для решения этой задачи специалисты Монетного двора разработали уникальный штемпель-шайбу, который позволил отчеканить волнистую поверхность с нанесением радужного изображения и не препятствовал отделению готового изделия от чеканочного инструмента", - уточнили в Нацбанке.
Коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY изготовлены в двух видах:
1) из серебра 925/1000 пробы с применением технологии 3D и сверхвысокого рельефа, массой 100 граммов, диаметром 50 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом 500 штук;
2) из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 20 000 штук.
Озеро Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана и 15-е по величине в мире. Является единственным в мире естественным водоемом, состоящим сразу из двух частей: соленой и пресной.
Балхашский окунь - одна из эндемичных рыб, обитающих в озере. Он обособился от ближайшего родственника - обыкновенного речного окуня около 5-7 миллионов лет назад. Внесен в Красную книгу Казахстана. Проблема исчезновения балхашского окуня в очередной раз ставит перед обществом вопрос о более ответственном отношении к сохранению нашей планеты. Потеря даже самого маленького звена в экосистеме, на формирование которого ушли миллионы лет, может привести к глобальной экологической катастрофе в будущем.
По данным Нацбанка, 3 февраля 2023 года в Берлине (Германия) состоялась премьера казахстанской монеты BALQASH ALABUǴASY в рамках участия Национального банка во Всемирной денежной конференции World Money Fair на Медиа-форуме.
World Money Fair является крупнейшей нумизматической выставкой в Европе с 1971 года. В выставке участвуют представители монетных дворов и центральных банков Японии, Австралии, Италии, Греции, а также корпораций, производящих монеты, и дилеры из разных стран мира. Национальный банк участвует в WMF ежегодно с 2000 года.
01.02.2023, 13:02 94606
Глава Нацбанка доложил президенту о ситуации в экономике Казахстана
Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает Акорда.
Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.
Пирматов проинформировал президента о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.
30.01.2023, 19:10 106636
Kaspi.kz - № 1 по приросту депозитов за 2022 год
По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Всего за год казахстанцы увеличили свои сбережения в Kaspi.kz на 895,2 млрд тенге. Это самый большой показатель годового прироста среди всех банков Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:
Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами! Мы с большой ответственностью относимся к доверию наших любимых клиентов и сделаем все, чтобы превзойти ваши ожидания и дальше радовать нашими технологичными и инновационными сервисами".
Самый популярный в Казахстане "Kaspi Депозит" можно открыть в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу тенге или $10. Эффективная ставка вознаграждения - 15% годовых в тенге и 1% в долларах США.
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