Курс тенге за неделю укрепился на 1,7%
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов 10 февраля рыночный курс тенге составил 450,79 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 1,7% (с 458,69), сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
На внешнем валютном рынке в период с 3 по 10 февраля произошел ряд значимых событий. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 13 000, до 196 000 за прошлую неделю. Этот факт превышает средний прогноз аналитиков. После выхода смешанных данных по рынку труда председатель ФРС США Джером Пауэлл наряду с другими руководителями просигнализировал, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо для подавления инфляции и замедления экономического роста. На этом фоне доходности казначейских облигаций США продемонстрировали рост, укрепляя позицию доллара (индекс DXY вырос на 0,69%). Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих центрального банка. Эксперты отмечают, что это решение обусловлено желанием властей видеть во главе ЦБ человека, который не будет спешить с прекращением ультрамягкой денежно-кредитной политики.
Все эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков. Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару складывалась следующим образом:
- мексиканское песо укрепилось на 1,6% (с 18,97 до 18,67) на фоне повышения ЦБ процентной ставки на 50 б.п., до рекордных 11%, превышая ожидания аналитиков;
- турецкая лира незначительно укрепилась на 0,1% (с 18,83 до 18,81). Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца в районах, пострадавших от сильных землетрясений;
- индийская рупия ослабла на 0,8% (с 81,84 до 82,51), несмотря на повышение ЦБ процентной ставки на 25 б.п., до 6,5%;
- индонезийская рупия ослабла на 1,6% (с 14 894 до 15 134) на фоне оттока иностранного капитала. По данным Минфина, продажи ГЦБ 8 февраля составили 152 млн долларов, что является самым значительным ежедневным оттоком с 5 октября 2022 года;
- бразильский реал ослаб на 1,6% (с 5,13 до 5,21) на фоне комментариев президента Лулы да Сильвы, что текущий уровень ключевой ставки в 13,75% слишком высок. Это было расценено аналитиками как вмешательство в монетарную политику. Национальный валютный совет рассматривает возможность скорейшего пересмотра целевых показателей инфляции в попытке разрядить напряженность между ЦБ и президентом;
- южноафриканский ранд ослаб на 2,2% (с 17,48 до 17,86) на фоне объявления о чрезвычайном положении в стране из-за энергетического кризиса. Правительство планирует налоговые льготы для предприятий и домохозяйств, которые вырабатывают собственную солнечную энергию;
- российский рубль ослаб на 4% (с 70,6 до 73,39) на фоне роста дефицита бюджета (1,8 трлн рублей по итогам января 2023 года).
Напомним, Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге).