Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Казахстан разместит на российском рынке ценные бумаги на $1 млрд, передает Kazakhstan Today.

По информации "Первого канала "Евразия", Казахстан сократит расходы бюджета более чем на 500 млрд тенге. Экономия не коснется социальных обязательств государства, заявил министр финансов Алихан Смаилов. Он отметил, что эти меры связаны с падением цен на нефть и подорожанием доллара. Коррективы внесла и коронавирусная инфекция.

Черное золото" продолжает дешеветь. На рынке его более чем достаточно. Тем не менее снижать объемы добычи страны не хотят. Скорее, наоборот, увеличивают. Кувейт, Ирак и Саудовская Аравия даже еще больше снизили цены. Казахстан по-прежнему будет ежегодно добывать 90 млн тонн нефти. Чтобы уменьшить влияние "черного золота" на нашу экономику, Министерство финансов разместит на рынке России ценные бумаги.

Эта работа будет завершена в I полугодии текущего года. Первый выпуск в эквиваленте 500 млн долларов . Если спрос будет хороший, большой и цены будут достаточное низкие, а мы видим, что цены на этом рынке почти в 2 раза ниже, чем на казахстанском рынке, поэтому тогда и будет принято решение, может, увеличить заимствование до +1 млрд долларов", - сообщил министр финансов - первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

Это также уменьшит дефицит бюджета, который составляет 1,5 трлн тенге. Вместе с тем данная мера страхует ценные бумаги от возможных колебаний на рынке. И позволит не брать средства из Национального фонда.

15 апреля Министерство финансов предложит уточняющие поправки в бюджет. Пока ведомство следит за ценами на нефть на мировом рынке. От этого зависит размер дефицита государственной казны. Тем временем зарубежные эксперты прогнозируют, что стоимость "черного золота" повысится до 40-45 долларов за баррель во 2-й половине этого года.

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