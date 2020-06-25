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В Казахстане планируют перенести сроки уплаты налога на транспорт

24.06.2020, 11:43 23302
В Казахстане планируют перенести сроки уплаты налога на транспорт
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют перенести сроки уплаты налога на транспорт, передает Kazakhstan Today.
 

Предлагается перенос сроков уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года", - сказал на пленарном заседании мажилиса парламента РК министр национальной экономики Руслан Даленов.

 
Он отметил, что это делается для удобства налогоплательщиков.
 
Напомним, сегодня на заседании мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.
 
Согласно поправкам, предлагается налоги на имущество и землю физических лиц платить единым платежом. 
 
 

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