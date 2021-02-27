Казахстанцам могут разрешить снимать проценты с пенсионных

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцам могут разрешить снимать инвестиционный доход с пенсионных вкладов. Но только тем, кто доверил свои накопления управляющим компаниям. Об этом заявили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazakhstan Today.
Прорабатывается такой вопрос, как снятие инвестиционной доходности по итогам года. Допустим, вы перевели 100 тенге в инвестиционную компанию. По итогам года сложилось 10%, то есть 10 тенге. Если все же будет принято решение по предоставлению возможности снятия вот этих 10 тенге, тогда вы сможете их снять", - сказал начальник управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Камчатный.
В настоящий момент этой услугой уже воспользовались 99 человек. Общая сумма переводов из ЕНПФ составила почти 260 миллионов тенге. Управляющие компании имеют право инвестировать накопления в ценные бумаги Казахстана и других стран, а также в банковские вклады. Лично открывать депозиты вкладчикам запретили, так как велик риск потерять средства, сообщает телеканал КТК.
Напомним, с 25 февраля граждане могут подавать заявки на снятие пенсионных на восстановление здоровья. За счет своих накоплений можно будет поправить зрение, вылечить зубы, а также редкие заболевания.
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