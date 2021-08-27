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Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

26.08.2021 5050
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

Как сообщает пресс-служба АФМ, основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
 
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
 
В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.
 
По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
 

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