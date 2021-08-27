НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.





Как сообщает пресс-служба АФМ, основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.

Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.

В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.

По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

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