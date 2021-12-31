Система Orphus

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты

30.12.2021, 14:40 28271
В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz
 
Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
 
- фамилия, имя и отчество клиента полностью;
 
- индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
 
- данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
 
- юридический адрес.
 
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.
 
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.
 
При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
 
Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
 
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся: 
 
- лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);
 
- лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
 
- лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

 

Комментарии

новости по теме

Нацбанк поддержал предложение снизить предельный размер переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП

30.12.2021, 13:04 29056
Нацбанк поддержал предложение снизить предельный размер переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан поддерживает предложение по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту сроком до 45 календарных дней в размере, не превышающем 50 МРП. Об этом сообщил председатель НБРК Ерболат Досаев в ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка по в рамках работы, проводимой по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, 15 марта 2021 года были внесены законодательные изменения, направленные на снижение предельного значения вознаграждения по договору микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 дней в размере до 50 МРП, напомнил Досаев.
 

В целях дальнейшего снижения долговой нагрузки граждан Национальный банк поддерживает предложение Агентства по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту сроком до 45 календарных дней в размере, не превышающем 50 МРП, в два раза, то есть с 100% до 50% от суммы выданного микрокредита за весь период действия договора микрокредита", - написал глава Нацбанка в ответе на депзапрос.

 
Он также добавил, что с 1 января 2020 года все микрофинансовые организации, в том числе компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, ломбарды и другие юридические лица, предоставляющие займы населению, включены в периметр регулирования АРРФР. В соответствии с поручением главы государства с 1 января 2021 года микрофинансовые организации подлежат обязательному лицензированию Агентством. 
 
 
Снижение предельного размера переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП поддержали в АРРФР РК.
 

Объем кредитов, выданных физлицам, вырос на 4% в ноябре

29.12.2021, 11:42 33461
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Объем кредитования банками экономики на конец ноября 2021 года составил 17 838,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,7% (в годовом выражении рост составил 21,8%), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 3,1% (до 7 497,1 млрд тенге); физическим лицам - на 4,1% (до 10 341,1 млрд тенге), уточнили в пресс-службе Нацбанка РК.
 

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,7% - до 15 976,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,8%, физическим лицам - на 4,1%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 3,9% - до 1 861,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 4%, физическим лицам - снизились на 1,8%. Удельный вес кредитов в тенге на конец ноября 2021 года составил 89,6% (в декабре 2020 года - 87%)", - говорится в отчете ведомства.

 
В ноябре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,9% (в ноябре 2020 года - 11,9%), физическим лицам - 17,6% (14,9%).
 
По информации Нацбканка, объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2021 года составил 25 790,5 млрд тенге, снизившись за месяц на 0,8% (в годовом выражении рост составил 17,5%). Депозиты юридических лиц уменьшились за месяц на 3,6% - до 13 066 млрд тенге; депозиты физических лиц выросли на 2,1% - до 12 724,5 млрд тенге.
 

Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 3,4% - до 16 190,4 млрд тенге, в иностранной валюте увеличился на 3,7% - до 9 600,2 млрд тенге. Уровень долларизации на конец ноября 2021 года составил 37,2% (в декабре 2020 - 37,3%)", - рассказали в пресс-службе.

 
Отмечается, что средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2021 года составила 7,5% (в ноябре 2020 - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,4% (9,3%).
 

Инвестиционный доход пенсионных активов ЕНПФ с начала года составил 1,38 трлн тенге

29.12.2021, 10:37 34131
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года до 1 декабря составил 1,38 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Единого накопительного пенсионного фонда, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 декабря 2021 года, составил 13,4 трлн тенге
 

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 366,46 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 6,2 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе. 

 
На 1 декабря 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом: 
 
- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 094,12 млрд тенге (38,11% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США - 3,4% годовых.
 
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 179,87 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 16,31%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,9% годовых. 
 
- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 732,38 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,96%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,7% годовых, в долларах США - 5,5% годовых.
 
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 035,84 млрд тенге (7,75%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10% годовых.
 
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
 
 - инвестиции в национальной валюте - 67,61%; 
 
 - в долларах США - 32,32%, 
 
 - в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов. 
 
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
 
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 803,91 млрд тенге;
 
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 156,37 млрд тенге;
 
- доходы от переоценки иностранной валюты - 83,08 млрд тенге;
 
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 161,05 млрд тенге;
 
- прочие доходы составили 176,10 млрд тенге. 
 
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 380,51 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11% при инфляции 7,8%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,2%. 
 
При этом по состоянию на 1 декабря 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 календарных месяцев (с декабря 2020 года по декабрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 11,77% при инфляции в размере 8,7%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,07%. 
 

Пенсионные взносы граждан РК превысили триллион тенге

29.12.2021, 09:50 34676
Пенсионные взносы граждан РК превысили триллион тенге
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Пенсионные взносы граждан РК впервые в истории перевалили за триллион тенге. Инвестиционный доход превысил 1,3 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К 1 декабря текущего года пенсионные накопления граждан в Едином накопительном пенсионном фонде достигли 13,4 трлн тенге. За год сумма накоплений выросла на 5%, или на 648,8 млрд тенге. Стоит отметить: пенсионные накопления граждан увеличиваются, несмотря на изъятие части на покупку жилья и улучшение здоровья, сообщает Ranking.kz.
 
Пенсионные накопления растут благодаря двум факторам. Первый - увеличение объема взносов вкладчиков в пенсионный фонд, второй - инвестиционный доход.
 
По итогам одиннадцати месяцев текущего года пенсионные взносы граждан впервые за аналогичный период прошлых лет перевалили за триллион тенге, достигнув абсолютного рекорда. За год темп прироста суммы взносов составил 24%, что является максимальным значением за последние три года.
 
Увеличение объема пенсионных взносов наблюдается по всем направлениям. По обязательным пенсионным взносам (ОПВ) за одиннадцать месяцев текущего года поступило 1,1 трлн тенге (рост за год составил 24%). По обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) - 50,4 млрд тенге (рост за год 18%). Также наблюдается значительный рост объема добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - сразу на 38% за год, до 660 млн тенге.
 
Помимо взносов самих вкладчиков, значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 декабря 2021 года превысил 1,3 трлн тенге - на 210 млрд (или на 19%) больше показателя прошлого года. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,0% при инфляции в 7,8%. При этом доходность за последние двенадцать месяцев составила 11,77% при инфляции за этот же период в 8,7%.
 

"Отбасы банк" станет национальным институтом развития

28.12.2021, 16:56 37411
"Отбасы банк" станет национальным институтом развития
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Дочерняя организация холдинга "Байтерек" АО "Отбасы банк" станет национальным институтом развития. Об этом во вторник, 28 декабря, на заседании правительства РК сообщил председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе "Отбасы банка" будет создан центр по обеспечению жильем. Он будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.
 

База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Кроме того, планируется изменение статуса банка второго уровня на банк, обладающий статусом национального института развития", - сообщил Арифханов.

 
Также, по его словам, "Отбасы банком" совместно с акимами областей будет разработана программа льготной ипотеки с первоначальным взносом 10%, ставкой вознаграждения в пределах 2-5% для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Запланированный срок создания продукта - 1-й  квартал 2022 года.
 

Правила передачи данных о мобильных платежах в налоговые органы разработали в Казахстане

27.12.2021, 13:04 44436
Правила передачи данных о мобильных платежах в налоговые органы разработали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Министерство финансов утвердило правила и срок реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о мобильных платежах в налоговые органы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правила определяют участников пилотного проекта, их права и обязанности, а также порядок и сроки его реализации, сообщается в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА". 
 
Участниками пилотного проекта являются налогоплательщики, изъявившие готовность применять оборудование (устройство), предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег, с учетом технических требований контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – POS-терминал) на добровольной основе; БВУ (по согласованию), подавшие заявки на подключение к сервису; органы госдоходов - комитет и его территориальные органы, на территории которых зарегистрированы по месту нахождения налогоплательщики, являющиеся участниками пилотного проекта.
 
Права и обязанности участников пилотного проекта:
 
Налогоплательщики, имеющие обязательства по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – ККМ с ФПД), вправе:
 
1) не применять ККМ с ФПД до окончания пилотного проекта;
 
2) получать разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
 
6. Налогоплательщики обязаны:
 
1) применять POS-терминал до окончания пилотного проекта;
 
2) заключить договор с БВУ о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.
 
7. БВУ получает от Комитета разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
 
8. БВУ обязаны:
 
1) обеспечить интеграцию с ИС ИБД комитета в соответствии с Приказом № 123; 
 
2) представить в комитет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;
 
3) передавать в комитет в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов; 
 
4) утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;
 
5) обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.
 
9. Органы государственных доходов обязаны:
 
1) предоставлять разъяснения по вопросам пилотного проекта;
 
2) информировать о правах и обязанностях органов государственных доходов;
 
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом.
 
10. Органы государственных доходов вправе:
 
1) в рамках пилотного проекта запрашивать у БВУ информацию по налогоплательщикам, применяющим POS-терминалы на добровольной основе;
 
2) пользоваться иными правами, предусмотренными Налоговым кодексом.
 
Порядок и срок реализации пилотного проекта:
 
10. Порядок передачи сведений о денежных расчетах с применением POS-терминалов:
 
1) БВУ реализуют информационную систему, обеспечивающую оперативную передачу сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, с POS-терминала; 
 
2) БВУ передают сведения о денежных расчетах с POS-терминала посредством интеграции в ИС ИБД комитета;
 
3) Комитет БВУ определяет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы на добровольной основе.
 
Сроки проведения пилотного проекта: с января 2022 года до 31 декабря 2022 года.
 

В МИИР ответили на вопрос о сокращении сроков использования пенсионных излишков

24.12.2021, 14:34 50506
В МИИР ответили на вопрос о сокращении сроков использования пенсионных излишков
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК ответили на вопрос: почему срок использования пенсионных излишков сокращён с 45 до 20 дней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мы расскажем, почему сокращены сроки использования пенсионных накоплений (предоставление документов, подтверждающих целевое назначение) с 45-и до 20-и дневного срока. При согласовании новых правил с Национальным банком было предложено сократить срок. Это обусловлено тем, что имеются несколько случаев возврата и изъятия пенсионных выплат, что при долгосрочном подтверждении целевого использования (45 рабочих дней) приводит к риску неначисления инвестиционного дохода при постоянном изменении остатка пенсионных накоплений на счете в ЕНПФ. А также это приводит к недоучету отвлеченных средств, при расчете ежемесячной пенсии. В свою очередь срок 20 рабочих дней позволяет обеспечить защиту интересов вкладчиков пенсионной системы", - сообщила пресс-служба МИИР РК в своем паблике в Instagram


Ранее глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных.   

Напомним, в декабре в Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений. Срок использования составит до 20 рабочих дней. Также с 16 декабря казахастанцы получили возможность перечислять пенсионные излишки на депозиты в "Отбасы банк".  
 

Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены

22.12.2021, 15:38 65831
Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Мажилисмен Айкын Конуров считает, что отсутствие информации об эффективности инвестиций в зарубежные проекты приводит к негативным последствиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом он заявил в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Нацбанка Ерболата Досаева.
 
По мнению депутата, заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.
 

Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях", - отметил депутат. 

 
На этом фоне острого дефицита инвестирование в экономики других стран вызывает озабоченность, отметил депутат. 
 
В качестве примера Конуров привел дочернюю организацию холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которая направила инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
 
Он также напомнил историю рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана. 
 
Между тем, по мнению депутатов Народной партии Казахстана, указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
 
Конуров отметил, что данные об эффективности зарубежных инвестиций и ответственности лиц, принимавших решения, отсутствуют. 
 

С учетом изложенного просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - говорится в депзапросе. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов