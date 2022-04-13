Агентством РК по регулированию финрынка выявлена компания с признаками нелицензированной деятельности

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выявлена компания, имеющая признаки нелицензированной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно информации из интернет-ресурса www.crezu.kz, ТОО Crezu.kz осуществляет деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Минимальный период погашения долга - 3 месяца, максимальный - 12 месяцев. Максимальная годовая процентная ставка - 36%. Процентные ставки варьируются от кредитора к кредитору, предложенная процентная ставка будет зависеть от обстоятельств и кредитной истории", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "в марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО Crezu.kz одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге сроком на 60 месяцев".
В дальнейшем по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тысяч тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО "Crezu.kz" направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил. Проведенная документальная проверка показала, что ТОО "Crezu.kz" имеет лицензию некоего "Общества финансового рынка Республики Казахстан" № 2.0.013/089. Договор займа был заверен печатью ТОО "Микрофинансовая организация crezu.kz", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что ТОО "Crezu.kz" не проходило учетную регистрацию Агентства и не значится в списке организаций, получивших лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности Агентства.
Таким образом, в деятельности данного ТОО выявлены признаки нелицензированной деятельности: компания предоставляла на территории Республики Казахстан финансовые услуги самостоятельно и (или) с привлечением посредников без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на нее поступали жалобы граждан в агентство. Агентство направило соответствующую информацию в правоохранительные органы. Касательно сайта приняты меры для приостановления доступа к интернет-ресурсу www.crezu.kz", - отмечает финрегулятор.
В связи с этим агентство информирует граждан Казахстана об опасности установления договорных отношений с ТОО "Crezu.kz", перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.
По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефон горячей линии +7 (727) 237 1000. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00", - заключили в агентстве.