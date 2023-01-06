05.01.2023, 08:28 5616
Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил, что постановлением правительства от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.
Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - уточнили в Нацбанке.
При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
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01.01.2023, 14:50 33491
Вступили в силу изменения по налогообложению дивидендов
Изменения вступают в силу с 1 января
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:
юридических лиц
- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;
Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);
- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
физических лиц
- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса); - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);
- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса). Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.
по дивидендам нерезидентов
- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);
- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).
01.01.2023, 14:10 34221
Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году
Фото: pixabay.com
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года всеобщее декларирование доходов и имущества затронет новые категории граждан.
15 сентября 2022 года завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Второй этап стартует с 1 января 2023 года. С этого года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.
В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.
Также декларированию подлежат и наличные деньги. В декларации нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 МРП (30 630 000 тенге). Если гражданин владеет суммой больше этой, то "излишек" должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.
01.01.2023, 11:13 35781
Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане
Применение такого порядка носит добровольный характер
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введен единый платеж с заработной платы работников, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В целях упрощения исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится единый платеж с заработной платы", - сообщили в комитете.
Отмечается, что применение такого порядка носит добровольный характер. С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы - на основе упрощенной декларации; для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов; для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН - 9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 - 23,8%, 2026 - 24,8%, 2027 - 25,8% и 2028 - 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам", - проинформировали в КГД.
Единый платеж перечисляется одним платежом на счет государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.
31.12.2022, 13:47 41431
ЕНПФ понес убытки почти на 150 млрд тенге из-за геополитических факторов
Доходность пенсионных активов за 11 месяцев 2022 года составила 5,78%
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Единый национальный пенсионный фонд представил отчет об управлении пенсионными активами по состоянию на 1 декабря 2022 года.
Как следует из отчета, общий объем пенсионных активов на 1 декабря 2022 года превысил 14,4 трлн тенге.
Активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 396,38 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП - 9,35 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев текущего года составил 806,36 млрд тенге. Из них:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО", и от рыночной переоценки ценных бумаг - 720,78 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты - 223,31 млрд тенге;
- прочие доходы - 11,81 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов за 11 месяцев 2022 года составила 5,78%, за последние 12 месяцев (с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года) составила 5,91%.
Что касается инструментов, находящихся во внешнем управлении, они принесли убытки в размере 149,86 млрд тенге. В прошлом году это же направление не было убыточным, что говорит о влиянии геополитических факторов.
30.12.2022, 13:25 50356
Экспорт товаров из Казахстана вырос почти на 50% - Нацбанк
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк сформировал отчетный платежный баланс по итогам 9 месяцев 2022 года.
Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 8,0 млрд долл. США. При этом в прошлом году за аналогичный период фиксировался дефицит в 5,6 млрд долларов", - сообщается в отчете Нацбанка.
В информации отмечается, что переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса, профицит которого достиг 29,2 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом он улучшился на 15,7 млрд долларов (в 2,2 раза). Увеличение профицита обеспечено опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом.
Экспорт товаров вырос на 48,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 64,2 млрд долларов. Он поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 63,4% и составил 36,4 млрд долларов", - говорится в отчете.
Импорт товаров в свою очередь увеличился на 17,5%, до 35,0 млрд долл. США. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 21,8%, или 3,1 млрд долларов США) и непродовольственных потребительских товаров (на 24,1%, или 1,6 млрд долларов США).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 19,9% (или на 3,3 млрд долларов) и составили 19,7 млрд долларов. В целом рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 7,8 млрд долларов. Это означает рост в чистом виде иностранных активов и сокращение внешних обязательств резидентов (за 9 месяцев 2021 года отмечен чистый приток 6,3 млрд долларов). Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора", - сообщает Нацбанк.
Вчера Нацбанк также опубликовал отчет о международных резервах Казахстана, а также о состоянии валютного, депозитного и кредитного рынков.
29.12.2022, 17:03 57711
Международные резервы Казахстана на конец ноября составили почти 90 млрд долларов
Валовые международные резервы Нацбанка за ноябрь 2022 года увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,8 млрд долларов США), на конец ноября составили 89,75 млрд долларов США, сообщается в отчете Нацбанка о ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года.
Валовые международные резервы Национального банка за ноябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США.
Росту резервов способствовало повышение цены на золото на 7,4%, до 1760 долл. США за унцию. Влияние роста цены на золото частично нивелировалось оттоком средств банков второго уровня с валютных счетов в Нацбанке. Денежная база в ноябре сжалась на 5,3%, до 11 719,9 млрд тенге (с начала года расширение на 7,0%), на фоне снижения переводимых депозитов банков. Денежная масса за ноябрь сократилась на 1,6%, составив 32 768,4 млрд тенге (с начала года рост на 8,9% и на 14,2% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 1,8% (с начала года рост на 8,5% и на 11,9% г/г)", - сообщается в отчете.
В Нацбанке подчеркнули, что кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы с начала года.
Валютный рынок
На фоне сбалансированности спроса и предложения в ноябре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 458,62-468,90 тенге за один доллар США.
В ноябре увеличению предложения на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки квазигосударственного сектора (500 млн долл. США) и незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (70 млн долл. США). Валютные интервенции Нацбанка не проводились", - говорится в информации.
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США вырос на 19,2% за месяц (снижение на 17,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м (снижение на 21,1% г/г).
По данным Нацбанка, в ноябре повысился спрос со стороны населения на иностранную валюту.
В ноябре нетто-покупка иностранной валюты выросла на 20,3% м/м, до 223,5 млрд тенге. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 48,2% в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 91,6%, или 204,6 млрд тенге, на российский рубль - 1,3%, или 3,0 млрд тенге, и на покупку евро - 7,0%, или 15,6 млрд тенге. В ноябре спрос на российские рубли незначительно превышает предложение, при этом нетто-покупка рублей за месяц снизилась в 2,3 раза (в 30,1 раза г/г)", - уточнили в Нацбанке.
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 24,2% (снижение - на 30,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 14,6% (снижение - в 3,0 раза г/г).
29.12.2022, 16:40 58306
КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года.
Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.
В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Напомним, в начале декабря вслед за повышением базовой ставки Национального банка КФГД повысил ставки по депозитам в тенге.
28.12.2022, 15:52 69186
Правительство и Нацбанк обвиняют в сговоре с Jusan банком и хищении госсредств
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Канат Нуров в своем депзапросе на имя генерального прокурора и председателя антикоррупционного ведомства потребовал немедленно перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета.
Нуров напомнил, что 23 ноября мажилис изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничения выплаты ими дивидендов за счет госпомощи.
Но чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться к вам по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года", - сообщил депутат.
По его словам, по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким "Jusan банком" двух больших банков: "Цесна" и АТФ.
В частности, нас интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, т.е. никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара "Jusan банка" отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения "Цесны" и АТФ банков, из которых всего лишь 300 млн долларов - от реструктуризации государственных займов?" - задается вопросом Нуров.
Он также поинтересовался, как и кем были сформированы провизии на активы "Цесна банка", позволившие "Jusan банку" всего за 1 тенге получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году.
Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у "АТФ банка" его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу "Jusan банка"?" - интересуется депутат.
Он уточнил, что на слушаниях в комитете мажилиса по финансам и бюджету депутатам было отказано в предоставлении информации по содержанию рамочного соглашения, на которое ссылается председатель "Jusan банка" Шигео Катсу.
Но все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа Жана Казахстан и партия АMANAT считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным ДСП документам", - считает Нуров.
По его мнению, необходимо перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка.
Прошу в установленные законом сроки обеспечить доступ к указанному рамочному ДСП соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с "Jusan банком" и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, другой мажилисмен Берик Дюсембинов сегодня потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам.
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