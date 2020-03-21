Банкам выделят 600 млрд тенге для кредитования малого и среднего бизнеса

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Для реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. будет выделено 600 млрд тенге через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня, передает Kazakhstan Today.
Национальным банком совместно Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ.
Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Отмечается, что оператором программы льготного кредитования определен АО "Казахстанский фонд устойчивости" при Нацбанке, также определены 13 банков участников, которые прошли независимую оценку качества активов (Asset Quality Reviews) и имеют в своем портфеле займы субъектам малого и среднего предпринимательства.
Банкам-участникам программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты и иное нецелевое использование", - отметили в ведомстве.
Агентство совместно с фондом устойчивости будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.
Нацбанком будут приняты все необходимые меры по доведению выделенных средств до конечного заемщика.
Ранее сообщалось, что Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки-продажи валюты для обменных пунктов.
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