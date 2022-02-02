Более 85 тыс. заявок на сумму свыше триллиона тенге принято в рамках программы "7-20-25"

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - АО "Единый накопительный пенсионный фонд" прокомментировало состояние инвестиционных портфелей пенсионных активов под управлением Национального банка РК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в ЕНПФ, на 1 января текущего года основные инвестиции Нацбанка в финансовые инструменты представлены следующим образом:

государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США - 3,4% годовых.

государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.

облигации квазигосударственных организаций РК, текущая стоимость - 1 670,05 млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 5,5% годовых.

облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

Отмечается также, что инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен инвестициями в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит так:

доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 873,20 млрд тенге;

доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 146,57 млрд тенге;

доходы от переоценки иностранной валюты - 68,32 млрд тенге;

доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 140,97 млрд тенге;

прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%", - говорится в сообщении фонда.

Кроме того, сообщается, что общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), Репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% - в долларах США", - пояснили в фонде.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15 марта 2021 года) по состоянию на 1 января 2022 года составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,08%, уточнили в ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%", - проинформировали в фонде.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,41%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%", - отмечается в сообщении.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%.

Сообщается также, что по состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили 809,46 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 9,37%", - рассказали в ЕНПФ.

Как сообщалось ранее, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением и УИП составили 7,5 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.