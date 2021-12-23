Глава Отбасы банка озвучила прогноз по ценам на жилье

Если посмотреть мировые тенденции, то рост цен на недвижимость сейчас происходит во всех странах мира. По итогам первого полугодия 2021 года исследование Halyk Research показало, что в Западной Европе, Канаде и США произошел рост цен на недвижимость в двузначных цифрах... Если оценивать вклад именно пенсионных накоплений в рост цен на недвижимость, то, если проводить многофакторный анализ, я думаю, что где-то на одну четверть сыграло", - сказала Ибрагимова.
Она отметила, что на рост цен повлияли также инфляционные процессы, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Если посмотреть на отдельные группы строительных материалов, то произошел рост цен буквально двузначными цифрами на арматуру, бетон. Также происходит рост цен на оплату труда. Резко повысилась зарплата крановщиков, запросы увеличились у тех, кто занимается строительным монтажом и так далее. Поэтому говорить о том, что только ЕНПФ повлиял на рост цен, нельзя", - отметила Ибрагимова.
Спикер озвучила прогноз по ценам на жилье.
Я думаю, что темпы роста снизятся. Это однозначно. Не будет никакого роста на 10 процентов и ни на какие двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений уже завершится 1 апреля. Даже сейчас все заявки, которые поступают, это заявки на пополнение депозитов и погашение ипотеки, но очень мало заявок на полный выкуп жилья", - пояснила она.
Ибрагимова сообщила, что если посмотреть на демографическую ситуацию в Казахстане, то в последние годы у нас идет огромный прирост рождаемости. Каждый год рождается более 400 тысяч детей и регистрируется более 60 тысяч новых браков.
На рынок пришли дети, рожденные в начале двухтысячных годов. Эти факторы будут сильно давить на спрос. Предложение на рынке сейчас очень большое, мы исторически строим около 15-17 млн квадратных метров. Я думаю, что темпы роста снизятся, но самого снижения фактических цен, сложившихся на сегодняшний день (не ожидается - Прим. агентства) ... Хотелось бы надеяться, но с учетом сложившейся инфляции во всем мире, такой прогноз я бы не стала давать", - сказала Ибрагимова.
Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье и снижение спроса на него в 2022 году.