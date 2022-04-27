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Доллар за сутки подорожал на 5 тенге

26.04.2022, 16:53 3501
Доллар за сутки подорожал на 5 тенге
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Доллар за минувшие сутки подорожал на 5,09 тенге. Курс американской валюты по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 453,53 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В обменниках Алматы доллар продают за 455 тенге, а покупают за 452 тенге. В Нур-Султане приобрести доллары можно за 457 тенге, а продать по цене 451 - 453 тенге за доллар. 
 
Рубль прибавил в цене 0,2 тенге. Официальный курс российской валюты - 6,2 тенге за рубль. 
 
Напомним, вчера Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%. 

Сразу вслед за этим Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года. 
 

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Резервные активы Казахстана могут не покрыть выплаты по внешнему долгу - АФК

26.04.2022, 17:10 3141
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Объем внешнего долга Казахстана вырос на 11,7 млрд долларов, или 47%, до 36,6 млрд долларов, и впервые с 2014 года превысил золотовалютные резервы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это говорит о том, что при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу", - сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК). 

 
По информации АФК, рост внешнего долга был обеспечен гос- и квазигоссектором, тогда как внешние обязательства частного сектора существенно снизились.
 
На 1 января 2022 года зафиксировано максимальное за последние 7 лет отношение внешнего долга правительства и организаций квазигоссектора к валютным активам Нацфонда. Увеличение прямых и условных внешних обязательств государства может оказывать нагрузку на бюджет, требуя дополнительных источников его финансирования (так называемая долговая ловушка), сообщили в АФК.
 
В ассоциации отметили, что, несмотря на улучшение агрегированных статистических показателей внешнего сектора Казахстана в 2021 году, их детальный анализ показывает наличие скрытых угроз, которые в условиях нынешней геополитической ситуации могут негативно сказаться на устойчивости госфинансов и стабильности нацвалюты.
 
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК вчера повысил базовую ставку до 14%. 
 
Сразу вслед за этим Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года. 
 
Между тем по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар за сутки подорожал сразу на 5 тенге.
 

В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

26.04.2022, 12:09 4611
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам, информирует пресс-служба КФГД. 
 
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%.



Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%

25.04.2022, 16:11 8066
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13%", - сообщили в Нацбанке.

 
Отмечается, что решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах - торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.
 
Годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12% (в феврале 2022 года - 8,7%). Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4% (10%) и 10,9% (8,6%), соответственно. Стоимость платных услуг выросла на 8,3% (7,1%). Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.
 
Инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность. Результаты опроса в марте 2022 года указывают на снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обменного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4%.
 
Существенное проинфляционное давление будет оказывать фискальная политика. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% при средних темпах роста в предыдущие три года 16,7%. Сохраняющийся положительный фискальный импульс окажет проинфляционное давление как в 2022, так и в 2023 году. Трансферт из Национального фонда для финансирования дефицита бюджета в 2022 году составит 4,6 трлн тенге, что сопоставимо с 4,8 трлн тенге в 2020 году, выделенными в условиях пандемии и сокращения ВВП на 2,5%. Финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции, отмечают в Нацбанке.
 
Рост экономической активности в Казахстане по итогам первого квартала 2022 года составил 4,4% в годовом выражении. После замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики. Поддержку деловой активности оказывает высокий потребительский спрос. Рост розничного товарооборота в марте 2022 года ускорился до 3,7% в годовом выражении. Потребление домашних хозяйств также подкреплено ростом потребительского кредитования и реальных доходов населения.
 
Монетарные факторы способствуют росту внутреннего спроса в результате реализации антикризисных программ поддержки экономики. За I квартал 2022 года кредитный портфель вырос на 3,9% (за 2021 год рост составил 26,5%). Объем новых выданных кредитов экономике в I квартале 2022 года вырос на 25,3% в годовом выражении (за 2021 год - рост на 46,8%).
 

При этом, как показали итоги марта 2022 года повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов. В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся экономическим условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения экономических агентов с потребительского на сберегательное", - говорится в сообщении.

 
Со стороны внешнего сектора наблюдается усиление проинфляционных факторов. Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в марте 2022 года достиг рекордных значений с 1990 года на фоне повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров. Мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. Это связано с сохранением неопределенности вокруг геополитического кризиса, высокими мировыми ценами на удобрения и ростом издержек ввиду разрыва цепочек поставок.
 
Прогнозы по мировому рынку нефти демонстрируют сохранение высокого уровня цен на нефть. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в странах ОЭСР к концу марта составили 2,61 млрд баррелей, что чуть больше, чем месяцем ранее, но по-прежнему вблизи минимума с апреля 2014 года. С учетом произошедшего шока на рынке нефти прогноз по цене на нефть был существенно повышен международными организациями. Так, цена на нефть будет складываться в диапазоне 90 - 100 долларов США за баррель в среднем в 2022 - 2023 годах.
 
Как следствие существенного роста цен на продукты питания и энергию, зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах - основных торговых партнерах Казахстана, что повлияет на повышение импортируемой инфляции.
 
По прогнозу Международного валютного фонда, ожидается, что в 2022 году глобальная инфляция останется высокой. В развитых странах инфляция будет находиться на уровне 5,7% (предыдущая оценка 3,9%), а в развивающихся - на уровне 8,7% (предыдущее значение 5,9%). В 2023 году на фоне ожидаемого более слабого развития мировой экономики и более низких цен на энергоносители инфляция в развитых странах замедлится до 2,5%, а в развивающихся - до 6,5%.
 
Основные риски для инфляции на ближайшем горизонте сопряжены со значительным фискальным импульсом при положительной динамике экономики, ростом внутреннего и внешнего спроса, повышением мировых цен на продовольствие, сырье и готовые товары, высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями, разрывом цепочек поставок, импортом высокой инфляции из стран - основных торговых партнеров.
 
По данным Нацбанка, при принятии будущих решений по базовой ставке ключевую роль будут играть поступающие статистические данные и итоги прогнозного раунда "май - июнь 2022 года". Сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков.
 
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 июня 2022 года.
 

На 28% за год выросли пенсионные взносы казахстанцев

25.04.2022, 10:18 9291
На 28% за год выросли пенсионные взносы казахстанцев
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - На счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на 1 апреля сформированы пенсионные накопления на сумму порядка 13 трлн тенге, за год сумма увеличилась на 380,5 млрд тенге, или на 3,0%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 2,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 376,6 млрд тенге (произошло увеличение на 19,2%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,8 млрд тенге", - проинформировали в ЕНПФ.

 
По данным фонда, за три месяца 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли на 84,6 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 апреля 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 383,5 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 28%. Из общего объема взносов 94,9% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 364,1 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 28%), по ОППВ поступило 19,1 млрд тенге (рост 38%), 304 млн тенге (рост 87%) было перечислено по ДПВ. 
 
Кроме того, помимо взносов самих вкладчиков прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 апреля 2022 года составил 295,8 млрд тенге. 
 

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 апреля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 868 993 единицы. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ, 562 481 единица, количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 69 188 единиц", - заявили в ЕНПФ.

 
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 886,7 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение - 822,1 млрд тенге. Выплаты по возрасту - 26,8 млрд тенге. Выплаты по наследству составили - 16,9 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 12,0 млрд тенге, переводы в страховые организации составили порядка 6,9 млрд тенге, выплаты на погребение - 1,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 0,6 млрд тенге.
 
Также в фонде отметили, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 372 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 707 326 тенге.
 

Совокупный доход БРК за 2021 год вырос на 17%

22.04.2022, 15:20 18321
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Общий совокупный доход Банка развития Казахстана (БРК) за 2021 год вырос на 17%, до 27,1 млрд тенге против 23,1 млрд тенге в 2020 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Все основные финансовые показатели Банка развития Казахстана в 2021 году продолжили рост. Увеличение прибыли связано с ростом чистого процентного дохода банка, а также признанием внеплановых доходов от полного и частичного досрочного погашения займов, выданных клиентам", - прокомментировала заместитель председателя правления БРК по вопросам управления финансами Ботагоз Абишева. 

 
Операционная прибыль в 2021 году составила 78,1 млрд тенге против 60,5 млрд тенге в 2020 году, что соответствует росту на 29%. Прибыль до налогообложения выросла до 34,0 млрд тенге против 23,2 млрд тенге в 2020 году, или более чем на 46%.
 
Общие активы составили 3,7 трлн тенге против 3,1 трлн тенге в 2020 году, что соответствует росту на 21%. Общие обязательства достигли 3,2 трлн тенге, увеличившись на 23,6% в сравнении с 2,6 трлн тенге в 2020 году.
 
Собственный капитал вырос на 8,7%, или до 556,8 млрд тенге, в 2020 году показатель составлял 512,0 млрд тенге.
 
Всего в 2021 году Банк развития Казахстана инвестировал 399,1 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и 134,1 млрд - в инфраструктуру. Профинансированы 37 крупных проектов, а также введены в эксплуатацию и модернизированы 7 предприятий, где создано порядка 1,9 тысячи постоянных рабочих мест.
 

"Самрук-Казына" направит в республиканский бюджет 170 миллирадов тенге в виде дивидендов

22.04.2022, 12:40 19436
"Самрук-Казына" направит в республиканский бюджет 170 миллирадов тенге в виде дивидендов
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Фонд "Самрук-Казына" планирует направить в республиканский бюджет 170 миллиардов тенге в виде дивидендов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам 2021 года с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу фонда, планируется направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет", - сказала на брифинге управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева, озвучивая предварительные финансовые итоги фонда за 2021 год.

 
По ее словам, предварительно выручка группы составила порядка 11,7 трлн тенге, что выше плановых значений на 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль сформирована на уровне 1 трлн 619 млрд тенге, что в три раза выше утвержденного плана на 2021 год. 
 
Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансовых показателей, стал рост цены на нефть и нефтепродукты в течение 2021 года. Спикер уточнила, что средняя цена на нефть в 2021 году составила 71 доллар за баррель против 42 долларов в 2020 году.
 
Также положительное влияние оказали такие факторы, как рост контейнерного транзита на 22% в связи с увеличением грузопотока по направлениям Китай - Европа, Дальний Восток, Центральная Азия, Китай, Кавказ, Турция и восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок на 74%, в сфере железнодорожных перевозок - на 49%.
 

За пять лет пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 5,3 трлн тенге

21.04.2022, 17:50 22396
За пять лет пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 5,3 трлн тенге
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - За пять лет объем пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) увеличился на 5,3 трлн тенге, или на 68%, составив 13,1 трлн тенге (16,1% от ВВП) на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среднегодовой рост пенсионных накоплений за 2017 - 2022 годы опережает рост ВВП. Кроме самих пенсионных накоплений увеличились пенсионные взносы, инвестиционные доходы, пенсионные выплаты и т.д.", - проинформировали в ЕНПФ.

 
Средняя годовая доходность пенсионных активов за 2017 - 2021 годы составила 9,6% при среднегодовой инфляции 6,7%. Показатель накопленной доходности с момента введения накопительной пенсионной системы (НПС) по состоянию на 1 января 2022 год превысил уровень накопленной инфляции в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, соответственно).
 
С 2017 по 2021 год количество участников накопительной пенсионной системы (уникальных вкладчиков и получателей по ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек, или на 20,9%, и составило 10,9 млн человек. Общее количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов на 1 января 2022 год составило 11,5 млн единиц. Среднегодовой темп роста ИПС за период составил 4%.
 
В 2021 году количество активных участников НПС (на ИПС которых в течение года поступил хотя бы один ОПВ) составило 7 млн человек, или 79,5% от численности занятого населения, которая, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, составляет 8,8 млн человек.
 
Фондом была проведена работа по реализации законодательства Республики Казахстан. Например, с 2018 года лицам, достигшим пенсионного возраста, можно обращаться по принципу "единого окна" только в центр обслуживания населения (ЦОН); расширены преимущества добровольных пенсионных взносов в налогообложении и возможности использования.
 
В 2021 году вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года. Основной целью соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств - членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства и так далее.
 
Напомним, инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ с начала года превысил 522 миллиарда тенге.
 

"Банк ЦентрКредит" покупает "Альфа-Банк Казахстан"

20.04.2022, 21:26 24911
"Банк ЦентрКредит" покупает "Альфа-Банк Казахстан"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ "Альфа-Банк Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Банк ЦентрКредит" станет новым акционером "Альфа-Банк Казахстан", купив 100% простых акций. АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров, сообщает пресс-служба БЦК.

 
После юридического завершения сделки "Банк ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.
 

Банк ЦентрКредит" готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

 

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