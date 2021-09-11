Досаев доложил президенту о мерах антиинфляционного реагирования

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 8 месяцев текущего года, а также об усилении роста инфляционных рисков на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики, сообщила пресс-служба Акорды.

Президенту было доложено об утвержденных совместно с правительством мерах антиинфляционного реагирования и основных направлениях их реализации, а также об обновленных прогнозах инфляции на 2021 год.

Касым-Жомарт Токаев был также проинформирован о продолжающемся росте экономической активности в Казахстане, стимулирующей повышение доходов и потребление населения, а также о ходе реализации его антикризисных инициатив.

Кроме того, главе государства были представлены предварительные данные за 8 месяцев 2021 года об увеличении валовых международных резервов Казахстана до 93,7 млрд долларов и росте инвестиционного дохода Национального фонда до 2,3 млрд долларов.

По итогам встречи президент поручил уделить особое внимание снижению немонетарных факторов инфляции и обеспечению финансовой стабильности на фоне потенциального роста волатильности на международных рынках.





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