Истекает срок действия ЕСП: как сдающим в аренду квартиры гражданам оплачивать налоги

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2023 года завершается период применения единого совокупного платежа (ЕСП). В Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.





Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.





С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:





1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.





Например:





специальный налоговый режим (СНР) на основе патента - ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;





СНР на основе упрощенной декларации - ставка ИПН 1,5 %, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;





СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.





При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);





2) без регистрации ИП:





представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;





при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы - 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 2% от суммы полученного дохода.





Стоит отметить, что с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования . Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.





После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).





За несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.



