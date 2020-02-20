Избран председатель правления Казахстанского фонда устойчивости

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Ерболат Оспанов избран председателем правления АО "Казахстанский фонд устойчивости", передает Kazakhstan Today.
Решением единственного акционера от 4 февраля 2020 года внесены изменения в состав правления АО. С учетом внесенных изменений правление АО "Казахстанский фонд устойчивости" состоит из трех человек: председатель правления Е. Оспанов, заместитель председателя правления А. Абишев, главный бухгалтер А. Усабаев.
Согласно решению единственного акционера фонда №5 от 7 февраля 2020 года членами совета директоров фонда были избраны: Оспанов Ерболат Серикович - председатель правления фонда; Джованни Капаннелли, в качестве независимого директора", - сообщили в фонде.
Учитывая внесенные изменения, в состав совета директоров фонда входят следующие лица: Биртанов Есжан Амантаевич - председатель совета директоров фонда; Оспанов Ерболат Серикович - член совета директоров, председатель правления фонда; Джованни Капаннелли - член совета директоров (независимый директор).
Изменения произошли в связи с реорганизацией акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости".
Как сообщалось ранее, "Баспана" присоединена к Казахстанскому фонду устойчивости.
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