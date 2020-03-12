Изменены условия по ипотечной программе "Орда"

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", дочерняя организация национального управляющего холдинга "Байтерек", в связи с повышением 10 марта 2020 года Национальным банком РК базовой ставки до 12% , сообщила об изменении условий по ипотечной программе "ОРДА", передает Kazakhstan Today.

С 11 марта 2020 года ставка вознаграждения по программе составит 13% годовых при полном подтверждении доходов", - сообщили в пресс-службе компании.

Также КИК уведомляет, что данные изменения коснутся только новых займов. Для ранее оформленных договоров, а также уже одобренных компанией заявок, условия останутся прежними.

Напомним, ранее ставка вознаграждения по ипотеке "Орда" составляла 12% годовых при полном подтверждении дохода и 14% при частичном подтверждении дохода.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства