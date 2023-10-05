Капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения превысили 80 миллиардов тенге

Наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее

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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения за год выросли на треть и превысили 80 миллиардов тенге.





За январь-август 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 80,4 млрд тенге - сразу на 38,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост физического объема капвложений составил 31,4%", - сообщает Finprom .





Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель составлял 58,1 млрд тенге, годовой рост - в 2,2 раза.





Finprom





В региональном разрезе наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.





На второй и третьей строчках расположились Туркестанская (10,6 млрд тенге, минус 26%) и Мангистауская (7 млрд тенге против 232,4 млн тенге годом ранее) области.





Меньше всего инвестиций пришлось на Улытаускую, Акмолинскую и Павлодарскую области: 36,3 млн, 378,3 млн и 838,8 млн тенге соответственно.





Finprom





В разрезе источников финансирования 51,1% капвложений было обеспечено за счет местных бюджетов: 41,1 млрд тенге - сразу на 68% больше, чем годом ранее.





На республиканский бюджет пришлось 21,5 млрд тенге (минус 33,1% за год), на заемные небанковские средства - 14,8 млрд тенге (против 361,4 млн тенге годом ранее), на собственные средства предприятий - 3 млрд тенге (рост в 2,6 раза).





Тем временем в Казахстане изменят условия государственного оборонного заказа: для силовиков будет предусмотрена возможность закупать комплектующие и запчасти незначительной стоимости в порядке госзакупок, передает inbusiness.kz.





Эти и другие изменения вносятся в соответствующий закон, регулирующий оборонную промышленность и государственный оборонный заказ, для упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники и в целом для повышения эффективности работы всей системы.





Finprom



