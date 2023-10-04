В Казахстане до конца года создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По направлению оборонно-промышленного комплекса будет обеспечиваться высокая доля локализации и трансферт современных технологий. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
Для поддержки отечественных предприятий до конца года будет специально создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал премьер.
Он напомнил, что в послании глава государства определил наиболее важной задачей формирование прочного промышленного каркаса страны.
Основой успешного развития промышленности любого государства является обрабатывающий сектор. По итогам 8 месяцев текущего года объем производства обрабатывающей промышленности вырос более чем на 4%. Инвестиции в основной капитал по сектору составили порядка 810 млрд тенге. Наибольшую долю в обработке занимают: металлургическая промышленность , машиностроение, производство продуктов питания", - сообщил Смаилов.
По его словам, в рамках карты индустриализации запланирован ввод в текущем году 170 проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях. Это позволит создать около 12,5 тысячи постоянных рабочих мест.
Сейчас по поручению президента готовится перечень наиболее крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в ряде приоритетных направлений. Например, в нефте-, газо- и углехимии, глубокой переработке металлов, урановой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, удобрений и другие. В этой работе будет предусмотрено максимальное использование внутренних ресурсов, а также задействован потенциал оффтейк-контрактов", - отметил глава правительства.
Также, по его словам, на стадии реализации находятся проекты по производству бутадиена и полиэтилена.
Международный центр развития нефтегазового машиностроения ведет эффективную работу по локализации производств международных компаний и трансферту технологий.
В частности, уже введены ряд новых проектов по выпуску детекторов газа, насосов и датчиков давления.
Кроме того, по поручению главы государства готовится проект комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли. Его реализация позволит повысить производство в данной сфере более чем в 2 раза, увеличить объем экспорта почти в 3 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,5 раза.
В текущем году будет актуализирована дорожная карта развития легкой промышленности. В ней будут предусмотрены такие меры, как возмещение инвестиционных затрат при создании текстильных производств, поддержка отечественных производителей при госзакупках.
Для развития отечественной обрабатывающей промышленности важным блоком является привлечение инвестиций. Как было уже отмечено, в ряде регионов в этом году объемы инвестиций в отрасль снизились. Министерствам иностранных дел и промышленности совместно с акиматами регионов необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в сектор и обеспечить достижение планового показателя. Данный вопрос мы более предметно рассмотрим в эту субботу на заседании Республиканского штаба по реализации поручений главы государства. Заслушаем подробно проблемы по каждому региону, где фиксируется снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность. Акимам подготовиться с предложением конкретных мер по решению возникших проблем", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что, учитывая социальную и экономическую важность реализации карты индустриализации, Министерству промышленности и акиматам регионов необходимо принять соответствующие меры по обеспечению своевременного ввода всех запланированных в текущем году проектов.
При создании кластеров высокого передела важным аспектом является обеспечение в дальнейшем бесперебойного функционирования крупных проектов. Они не должны сталкиваться с ресурсным или инфраструктурным дефицитом. Поэтому министерствам промышленности и энергетики следует выработать механизм приоритетного обеспечения крупных проектов инженерно-коммуникационной инфраструктурой и запасами ресурсов", - сказал Смаилов.
На прошлой неделе в Казахстане впервые была проведена международная промышленная выставка "Иннопром", основной темой которой являлась промышленная стратегия нового времени. С учетом глобальных трендов Министерству промышленности и заинтересованным госорганам необходимо выработать новые подходы по стимулированию внедрения на предприятиях инновационных технологий, отметил премьер-министр.
По его словам, по итогам прошлого года показатель износа оборудования на предприятиях обрабатывающей промышленности составил 41%.
В этой связи Министерству промышленности и заинтересованным госорганам следует выработать меры для обновления основных фондов предприятий отрасли. Контроль и координация за Романом Васильевичем", - поручил премьер.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность наращивания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны Казахстана ответили на запросы по ситуации вокруг ОПК.