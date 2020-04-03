Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует занять около $3 млрд на внешних рынках, сообщил на брифинге первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, передает Kazakhstan Today.

Для финансирования дефицита бюджета необходимо занять 2,4 триллиона тенге. Из них мы планируем около 3 миллиардов долларов занять на внешних рынках", - сказал Берик Шолапкулов.

Он отметил, что государственный долг находится на безопасном уровне.





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